Altını çizdiğim satırlar-50

Haşmet Babaoğlu / Sabah

Güneş parlıyor. Yürüyüş için güzel bir gün. Yağmur yağıyor. Gül çok güzel. Ninem örgü örüyor. Yıl on iki ay, ay otuz gün, gün yirmi dört saatten oluşuyor. Kedi mırlıyor. Ben oturuyorum... Keşke her şey ilkokul kitaplarındaki gibi basit olsa. (GEORGI GOSPODINOV / Doğal Roman)

***

Tam olarak anlatamam, ama neredeyse mükemmel bir gülümsemeydi (...) Kendine özgü bir güneş aydınlığı... (H.MURAKAMİ / Sahilde Kafka)

***

Söz meseleyi tevil ederdi, aldatırdı bile... Lakin sese hükmetmek fikrimize hakim olmaktan güçtür; ses de göz gibidir, istiklaline düşkündür, riyaya zor katlanır. (R. H. KARAY / Sürgün)

***

Aynanın önünde durup sayıyorum. Bir, iki, üç, çok. Eski bir kabilede, insanlar üçe kadar sayar, sonrasına çok derlermiş. Bana her şey çok görünüyor, kendimle ve aynadaki görüntümle bile baş edemiyorum. (BURHAN SÖNMEZ / Labirent)

***

Olağandışı bir durum yok burada. Güçlü insanlar da genellikle yoksullar kadar açtır; takdir edilmeye, kabul görmeye, alkışa ve ikna edilmeye açtır; paranın eksikliği kadar büyük sıkıntı yaratan bir açlıktır bu. Sevgiye, sevilmeye duyulan açlık, modern sentetik yedeği -"kendini sev"- tarafından tatmin edilemedi. Bazıları özgüven oluşturmak için buna bel bağlıyor ama büyüklük sanrıları ve acıklı kendini aldatmalarla, bir tür zihinsel mastürbasyonla sonuçlanıyor. ( THEODORE ZELDIN / Hayatın Gizli Hazları)

***

İnsanın önünden geçtiği bir ağacı görebildiği için mutlu olmamasına şaşırıyorum. (DOSTOYEVSKI / Budala)

***

Yoz ve kötü bir sistemin ürünü olduğunu fark eden zeki bir insan buna nasıl bir tepki verebilir? Aldığınız her nefesin, vergi olarak ödediğiniz her doların, doğurduğunuz ve sevdiğiniz her bebeğin, bir şekilde kötü olan bir sistemi sürdüreceğini öğrendikten sonra yaşamaya nasıl devam edersiniz?

İçinizdeki bütün hücrelerin ve kanın büyük kötülüğün bir parçası olduğunu bilerek nasıl yaşayabilirsiniz? (CHUCK PALAHNIUK / Çarpışma Partisi)

***

Daha şimdiden binlerce yıl yaşamış gibiyim. (VIRGINIA WOOLF / Dalgalar)

***

Her şey geçiyor, hiçbir şey geçmese de... (TEZER ÖZLÜ KIRAL / Yaşamın Ucuna Yolculuk)