Terbiyesiz hekim ve taraftarları!

Ahmet Kekeç / Star

Kaç yıldır yazı yazıyorum, böylesini ne gördüm, ne de duydum...

Fehmi Koru’nun “nazik biri” diye korumaya aldığı Doktor Cihangir İslam’ın taraftarları...

Cihangir İslam, en nezih ifadesi “O... Çocuğu” olan muhteşem bir taraftar kitlesine sahip. “Sürü” refleksleriyle hareket ediyorlar, sürü halinde saldırıyorlar.

Bunlar, daha çok ismi cismi olmayan, “Temel Karamollaoğlu” fotoğrafını “remz” olarak kullanan kişiler... Aralarında, “çeşit” olsun kabilinden “Atatürk kalpaklı” olanları da var.

Esasında kim olduklarını anlamanız için küçük bir tarama yapmanız yetiyor.

Hep o “merkez”e çıkıyorlar...

Neredeyse tamamı FETÖ’cü bilinen hesaplarla bağlantılı.

Bir kısmı da, ünlü bir Saadet Partisi kurucusuyla irtibatlı... Karşılıklı mesaj paylaşıyorlar. Biri, “…… Ahmet Kekeç” mi dedi? Hemen ünlü Saadet Partisi kurucusu giriyor devreye, ara paslaşmalarla o küfür FETÖ mecralarına kadar ulaşıyor.

Bunlar, dediğim gibi, ismi cismi olmayan taraftarlar.

Bir de, bu satırların yazarıyla hukuk tesis etmiş kişiler var. Hem isimleri, hem adresleri, hem de tıynetleri belli... Öyle kaba, öyle çirkin, öyle yüz kızartıcı yakıştırmalarda bulunuyorlar ki... Buraya almaktan hicap duyarım.

Kısacası, Cihangir İslam’larına haksızlık ettiğimi söylüyorlar; bilmem nereleri yaladığım bilgisini ekleyerek... Yarın karşılaştığımızda yüzüme nasıl bakacaklarını merak ettiğim bu arkadaşlara, “Cihangir İslam’ınıza nasıl haksızlık etmişim?” diye sormak nafile... Cihangir İslam’larının nezahetiyle yüzleşmelerini söylemek de nafile.

Çünkü “Erdoğan düşmanlığı” gözlerini kör etmiş.

Çünkü Erdoğan taraftarına yönelik “kurgulu” kinleri sağlıklı bir muhakeme yapmalarına izin vermiyor.

Çünkü Erdoğan ve taraftarlarından nefret ettikleri kadar, Fetullah ve taraftarlarından nefret etmediler.

İsimli yahut isimsiz, taraftarlara sormak istiyorum:

Sağlıklı buluyor musunuz? Cihangir İslam’ın Meclis’te yaptığı konuşmayı dengeli ve sağlıklı buluyor musunuz? 15 Temmuz direnişine ettiği haksızlığı, şehitlere yönelik “batıl” yakıştırmasını dengeli ve sağlıklı buluyor musunuz?

Diyebilirsiniz ki, “Taraftarlarının nobranlığı Cihangir İslam’ı niye bağlasın ki?”

Haklısınız ama Cihangir İslam da, “nezahet” ve “ahlak” bakımından taraftarlarından geri kalmıyor.

Cehaletimi mazur görsünler, kendisini daha önce tanımıyordum.

Ünlü bir hekimmiş, kimi “mahallelilerle” teşrik-i mesaisi varmış, bir partinin kurucu üyeliğini yapmış... Ama öncesinde neymiş? Ben bilmiyorum... “Siz benim cemaziyülevvelimi bilirsiniz” açıklamasının muhataplarından yardım bekliyorum: Kimdir bu arkadaş, gerçekten de cemaziyülevveli nedir?

Bize anlatsınlar... Bize sevdirsinler bu arkadaşı.

Şu haliyle o kadar da “sevimli” durmuyor.

Hatta hiç sevimli durmuyor.

Çünkü Cihangir İslam, Fehmi Koru’nun iddia ettiği gibi “nazik biri” değil, kaba biridir...

Hatta terbiyesiz biridir...

Evet, eleştiri hakkını kullanmıştır... Buna kim itiraz edebilir ki? Bazı “mağduriyetleri” dile getirmiştir, KHK’ların yarattığı tahribatla ilgili sert sayılabilecek cümleler kurmuştur... Rakip partideki (AK Parti’deki) işleyişi kendi siyasal anlayışına uygun bulmadığı için, yine sert sayılabilecek açıklamalar yapmıştır...

Bunları yapmalıdır.

Haddizatında bunları yapsın diye seçilip o makama gönderilmiştir.

İyi de, itirazlarını, ihtiva ettiği sertliğe dokunmadan (madem sert çıkışlarıyla tanınan bir siyasetçi olarak anılmak istiyor), daha nezih, daha edepli, daha insana yaraşır ifadelerle dile getiremez miydi?

Çok mu zor?

İlle terbiyesizleşmek mi gerekiyor?

Nezahetli ve ahlaklı olmak çok mu zor?