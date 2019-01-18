18 Ocak 2019 Cuma23 R.Ahir 1440
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  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
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Allah’tan Başka İlahlar Edinmek Ne Anlama Gelir?

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Feyzullah Birışık

Allah’tan başka ilah ya da ilahlar edinmek… Bu şu anlamlara gelir;

Allah’ım ben cehennemde yanmayı göze aldım! (Haşa!)
Allah’ım! Peygamberinin uyarılarını dikkate almak istemiyorum! (Haşa!)
Allah’ım! Beni sen yetiştirdin, ama ben faturayı başkalarına ödeyeceğim! (Haşa!)
Allah’ım! Sen hak olan tek ilah benim dedin ama biz başkalarını da hak olarak gördük! (Haşa!)
Allah’ım! Senin üzerimizde hakkın var ama başkalarının da üzerimizde yönetme hakkı vardır! (Haşa!)
Allah’ım! Sen yerlerin ve göklerin tek ilahıyım diyorsun ama biz bunu kabul etmiyoruz! (Haşa!)
Allah’ım! Başkalarının da senin gibi ilah olmaya hakkı vardır! (Haşa!)
Allah’ım! Senin tehditlerin bizi korkutmuyor! (Haşa!)
Senin her şeye güç ve kuvvet yetireceğine inanmıyoruz! (Haşa!)
Rızkımızı sadece sen belirlemiyorsun! (Haşa!)
Senden başka güç ve kuvvetli olanlar var!
Yeryüzünde sadece senin hükmün geçerli değil! (Haşa!)
Darda kaldığımızda bizi ne görürsün ne de işitirsin! (Haşa!)
Başkalarının verdiği tehdit Senin tehdidinden daha korkutucu! (Haşa!)
Yarın karşına çıktığımızda söz hakkına sahip olacağımıza inanıyoruz! (Haşa!)

Değerli kardeşim…

Allah ile birlikte bir başkasını ilah kabul etmek… Dil ile ‘hayır, Allah’tan başka ilah kabul etmiyorum’ deseniz bile Allah’ın ilahlığı yanında bir başka daha adayınız varsa bilin ki ikinci bir ilah edinmişsiniz demektir…

Yani Allah’a şirk koşmuşsunuz demektir… Allah’da Kendisine şirk koşulmasından asla ve asla razı değildir…

 

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