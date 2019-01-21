Evrim Putunu Kırmak Neden Önemli? II

Elif Nisa / Habervaktim.com

Geçen haftadan devamla…

Bugün dünyada milyonlarca insan, açlık çeker, zulüm görür, haksızlıklara uğrar ve yurdundan sürülürken, insanların büyük çoğunluğu bu zulme duyarsızdır ve kendi dünyevi çıkarlarını gözetir. Darwinizm, verdiği telkinlerle bu acı, kan ve gözyaşının sona ermesi için insanlarda bulunması gereken vicdani yükümlülük duygusunu köreltmeye çalışır. İşte bu nedenlerledir ki, öncelikli yapılması gereken Darwinizm'le fikir mücadelesidir. Terör, yoksulluk, ırkçılık, adaletsizlik ve ahlaki dejenerasyonla mücadelede başarı, bunun ardından gelecektir.

Darwinizm ancak bilimsel mücadeleyle ortadan kaldırılabilir. Darwinist eğitimden vazgeçmek, insanlara sorumsuz birer ‘hayvan’ olmadıklarını, Allah'ın yarattığı, ruha sahip ve bir gün sorgulanacak insanlar olduklarını anlatmak gereklidir... Darwinist-materyalist eğitim verip, sonra da bu zihniyetin ürünü olan eylemlerinden dolayı insanları sorgulamak çelişkidir.

Evrim teorisi bilime dayanmayan, bilime “rağmen” savunulan adeta bir kitle hipnozudur. Zararlı ideolojilerin kaynağı olan Darwinizm, fikren tam anlamıyla çökertildiğinde, ortada yalnızca tek bir gerçek kalacaktır. O da, tüm insanları ve tüm kâinatı Allah'ın yarattığı gerçeğidir.

Kur’an Bilimle Değil, Evrimle Çelişir

Evrim teorisi üst üste darbeler almaya başlayınca yeni bir oyun kurgulamaya başlandı. Allah’a inanıyor gibi görünerek ve Kur’an ayetlerini referans göstererek Darwinizm ile İslam'ı bağdaştırmaya çalışmak. Kimileri bunu bilinçli ve planlı olarak yapmaktadır. Kimileri ise evrimi bilim zannettikleri için karşı koymanın mümkün olmadığını düşünerek bir 'orta yol' arayışı içerisindedirler. Bu davranış son derece yanlış ve hatalıdır. Evrim teorisinin geçersizliği bilim tarafından kanıtlanmıştır ve Kur'an ayetlerinde evrime işaret eden hiç bir açıklama yoktur. Kur'an, tüm kâinatın ve canlılığın Allah'ın "Ol" buyruğuyla bir anda yoktan yaratıldığını haber verir. Fosil kayıtları da canlıların, evrim teorisinin iddia ettiği gibi ilkelden gelişmişe doğru bir süreç izlemediğini gösterir. Bundan yaklaşık 530 milyon yıl önce hiçbir evrimsel ataları olmadan aniden ortaya çıkan Kambriyen dönemi canlıları yaratılışın açık bir delilleridir. Kambriyen patlaması, günümüzde var olan 35 filumu içine alan yaklaşık 50 ayrı filumun aniden ortaya çıktığı bir "Big Bang"dir.

Evrim teorisi yıllarca önemli görülmedi, hatta bazı Müslümanlarca bilim öğrenmenin insanı dinden çıkaracağına inanıldı. Oysa evrim, inkârın kaynağıdır; bilim ise kâinatı ve içindeki varlıkları incelemenin ve Allah'ın sanatındaki kusursuzluğu, yaratışındaki üstünlüğü keşfederek insanlığa açıklamanın yoludur. Kâinattaki mucizevi dengeler ve dünyadaki düzen, yoktan var eden Yüce Allah’ın varlığının ve benzersiz yaratmasının kanıtlarıdır. Evrimcilerin ileri sürdükleri iddialara Müslümanlar yıllar boyu sadece "evrim yok, Allah yarattı" diyerek cevap verebildiler. Çünkü evrimin iddialarını çökertecek bilgiye sahip değillerdi ve bu nedenle yaratılışın delillerini gösteremediler.

Kur'an'da Ankebut Suresi, 25. ayette Hz. İbrahim(as)'ın, kavmine ‘Siz gerçekten, Allah'ı bırakıp dünya hayatında aranızda bir sevgi-bağı olarak putları (ilahlar) edindiniz." dediği haber verilir. Darwinistler de Allah’ı bırakıp, kendi aralarında Darwinizm'i bir dostluk bağı haline getirdiler. Aynı ayetin devamındaki "Sonra kıyamet günü, kiminiz kiminizi inkar edip-tanımayacak ve kiminiz kiminize lanet edeceksiniz. Sizin barınma yeriniz ateştir ve hiçbir yardımcınız yoktur." İfadesiyle ise inkâr edenleri bekleyen son haber verilir.

Bugün artık insanlar, evrimin nasıl dayanaksız ve bilime "rağmen" savunulan putperest bir din olduğu gerçeğini görmeye başladılar. Evrim teorisi ile bilimsel mücadele etmekten kaçınmak ya da "İslami evrim” gibi hayali senaryolar üretmek yerine, Müslümanların bilgiyle donanmaları ve bu büyük fikir mücadelesine destek olmaları gereklidir.

Şimdi Onlara Sor!

Samimi her Müslüman fikir mücadelesi yaparak bugün enkaz haline gelmekte olan evrim teorisinin kalıntılarını temizlemelidir. Bilimin ışığında insanlara yaratılışın mucizelerini anlatmalı, delillerini ortaya koyarak Allah'ın ayetteki buyruğu gereği Darwinistlere sormalıdır:

Şimdi onlara sor: Yaratılış bakımından onlar mı daha zorlu, yoksa Bizim yarattıklarımız mı? Doğrusu Biz onları, cıvık-yapışkan bir çamurdan yarattık. Hayır, sen (bu muhteşem yaratışa ve onların inkârına) şaşırdın kaldın; onlar ise alay edip duruyorlar. Kendilerine öğüt verildiğinde, öğüt almıyorlar. Bir ayet (mucize) gördüklerinde de, alay konusu edinip eğleniyorlar. (Saffat Suresi, 11, 12, 13, 14)