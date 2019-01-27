İyi ve Vasıflı Müslüman

M. Şevket Eygi

Vasıflı Müslüman kimdir, nasıldır, özellikleri nelerdir? (Önem sırasına göre yazmıyorum.)



1. Çok sağlam ve sahih inançlara sahiptir. Fırka-i Nâciye Ehl-i Sünnet ve Cemaat Müslümanıdır.



2. Dünya işlerini en güzel şekilde yapar.



3. Küçük bir örnek vereyim: Mesela işi çaycılık ise en iyi o demler.



4. Hangi mesleği yapıyorsa o konuda uzmandır, maharetlidir.



5. Lokantacı ise çorbaları, yemekleri, tatlıları çok lezzetlidir, yiyen herkes aferin ona, Allah razı olsun, ödediğim para helal olsun der.



6. Lokantacı ise, günde birkaç fakire bedava çorba içirir, yemek yedirir.



7. Doktor ise fakir, miskin, yoksul hastalarından vizite ücreti almaz.



8. Dahası da var: Bazı fakir hastaların reçetesinin içine ilaç parası sıkıştırır, dürüp büker verir.



9. Börekçi ise börekleri dillere destan olur, uzak yerlerden gelen müşteriler, ona hayır dua eder.



10. Öğretmen ise, öğrencilerini iyi insan, iyi Müslüman olarak yetiştirmeğe çalışır, hiç olmazsa istidadı olan bir kısmını ıslah ve terbiye eder.



11. Komşularının kurdu değil, meleğidir.



12. Memursa işini kesinlikle kaytarmaz, vazifesini emsali içinde en iyi o yapar.



13. Bir köşede küçük bir limonata ve şerbet dükkanı çalıştırıyor. İçen herkes memnun kalır, medh ü sena, tebrik eder. Limon konsantresi kullanmaz, limonun suyunu sıkar, kabuğunu (önceden iyi yıkadıktan sonra) rendeler, biraz da portakal ilave eder. Gazeteler, tv’ler gelip röportaj yapar, bir efsane olur.



14. Fırıncı ise, harika ekmekler yapar.



15. Patron, iş sahibi ise çalışanlarına evlat, kardeş muamelesi yapar, onlarla birlikte yemeği yer.



16. Cuma ezanı okununca dükkanını iş yerini kapatır, ticarete alış verişe ara verir camie gider.



17. Müslümanlara emanet edilmiş gayr-i Müslimlerin haklarını korur. Yardım eli, onların fakirlerine de ulaşır.



18. Onu gören gayr-i Müslimler ahlakına ve faziletlerine hayran kalır.



19. Kendini hiç övmez, başkaları hattâ düşmanları onu över.



20. Mutlaka öğrenilmesi gereken lüzumlu, zarurî, faydalı bilgileri öğrenir, ezberler ve bunları hayata uygular.



21. Lokantacı, muhallebici, kahvehane sahibi ise Ramazan gündüzünde servis yapmaz, dükkanını kapalı tutar.



22. Zekatını Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun şekilde dosdoğru verir.



23. Çevresindeki fakirleri, miskinleri tesbit eder, onlar istemeden onlara yardım ulaştırır.



24. Şer’î bir özrü yok ise vakit namazlarını ehliyetli icazetli bir imamın ardında camide cemaatle kılar.



25. Osmanlıcayı iyi bilir.



26. El yazısı çok güzel ve düzgündür. (Bu herkesin yapabileceği bir şeydir, yeter ki öğrensin.)



27. Peygamberimizin (Salat ve selam olsun ona) Sünnetine sarılır, Sünnet ehlidir. Sünnet düşmanlığını sapıklık bilir.



28. Kendisi kamil mürşid kamil rehber değil ise, böyle birine intisab eder, onun öğütlerini dinler.



29. Zamanındaki Halifeye biat ve itaat eder.



30. Ümmet birliği, ittihad-ı islam, uhuvvet-i imaniye (İman kardeşliği) şuuruna sahiptir.



31. Lise ve üniversite bitirmişse, en az otuz bin kelimelik edebî Türkçeyi iyi bilir.



32. Büyük zengin de olsa, mütevazı orta halli bir hayat sürer.



33. Ziyafet verirse sofrada temiz pak en az bir fakir bulundurur.



34. Hayır ve yardım yaparken, sağ elinin verdiğini sol eli görmez ve bilmez.



35. Kibar insanlarla konuşurken ben demez, bendeniz yahut bu fakir der.



36. Kibarlara ve büyüklere siz demez, zat-ı aliniz der.



37. Biri kendisine zat-ı aliniz deyince hemen estağfirullah der.



38. Kibar insanlarla konuşurken evim demez, fakirhane der.



39. Kibar birine eviniz demez, devlethaneleri der.



40. Karısını kızını şeytanî değil, şer’î tesettüre sokar.



41. Gerekenden, ihtiyacından fazla yemez.



42. Otomobili, ihtiyacından öte lüks, pahalı, ihtişamlı bir binit değildir.



43. Evinin salonunu İslam kültürüne ve medeniyetine göre döşer.



44. Hem Efendimize bağlı oluşu, hem de sanat kültürüne sahip oluşu dolayısıyla evinde, başta bir Hilye olmak üzere hüsn-i hat eserleri asılıdır. (Bütçesi müsait olmayanlar için sanatlı levhaların ucuz matbaa baskıları vardır... Telefona üç bin lira veren, sanata üç lira bile vermeyen Müslüman elbette vasıflı olamaz.)



45. Çağımızın şeytanî aleti cep telefonunun bağımlısı ve hastası değildir.



46. Cemaat tarikat sekt holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapmaz.



47. Bir şeyhe bağlı ise o şeyhin reklamını yapmaz, onu uçurmaz, onu aşırı şekilde övmez.



48. Öteki hakikî şeyhlere de, kendi şeyhine hürmet ettiği gibi hürmet eder.



49. Umreye giderse lüks, ihtişamlı, israflı umre yapmaz, pahalı otellerin süitlerinde kalmaz.



50. Yemek yerken bir lokma ekmek, bir kaşık yemek israf etmez, pilav tabağında bir tek pirinç tanesi bırakmaz.



51. O asla geveze ve zevzek değildir. Az öz konuşur, lisan afetlerinden uzak durur.



52. Hayvanlara, bitkilere, doğaya merhamet eder, onlara zulm etmez.



53. Kesinlikle gıybet etmez, laf taşımaz.



54. İyi bilmediği konularda ahkam kesmez.



55. Hastalanırsa, öncelikle İslam tıbbına, müslim hâzık tabibe müracaat eder.



56. İslama, ahlaka, hikmete aykırı tv seyr etmez.



57. İnsanların gizli ayıp ve günahlarını araştırmaz.



58. Bunlara muttali olursa, istemeden öğrenirse gizler, setr eder.



59. İçkili lokantalarda yemek yemez, içkili otellerde konaklamaz.



60. İbadet eder, salih ve hayırlı ameller işler ama kurtuluşun Allahtan olduğunu bilir.



61. Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak din sömürüsü, mukaddesat bezirganlığı yapmaz.



62. Dinde reformu, yeniliği, değişmeyi, tahrifi, light ve ılımlı İslam projesini kabul etmez.



63. Dünya işlerini, hizmetlerini, vazifelerini çok iyi, mükemmel yapar olduğu halde ahirete dönüktür.



64. Çözümleri çareleri, hükümleri Kur’andan, Sünnetten, icmadan çıkartılmış Şeriatta arar.



65. O sadece akıllı değildir, akl-ı selim sahibidir.



66. Bir iş yapmadan önce ehliyetli, liyakatli, güvenilir, tecrübeli, birikimli, olgun, vasıflı dindar insanlarla istişare eder, onlara danışır.



67. Tekrar ediyorum: İyi ve vasıflı Müslüman iyi insandır. İyi insan olmayan, iyi Müslüman değildir.



68. Cenab-ı Hak iyi, vasıflı Müslüman olmayı bize nasip eylesin. Böyle olmanın vesileleri vardır, onlara tevessül edelim.