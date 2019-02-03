Üsküdar'a giderken bir güzel NEVMEKAN

Mehmet Ocaktan / Karar Gazetesi

Yerel seçimlere iki aylık bir süre kaldı, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde şehirlerimize yeni başkanlar seçeceğiz ve beş yıl boyunca onlardan şehirlerimizi daha yaşanabilir kılmalarını bekleyeceğiz. Dolayısıyla şu günlerde siyasi partilerin adaylarından, daha çok nasıl bir şehir yönetimi planladıklarını, trafik sorununu nasıl çözeceklerini, ne tür kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştireceklerini duymak istiyoruz.

Seçim kampanyaları henüz fiilen başlamamakla birlikte, partilerin ‘seçim manifestoları’ yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ancak şimdiden şekillenmeye başlayan söylemlerden anlaşılıyor ki, bu yerel seçim kampanyaları da şehirlere ilişkin projelerden çok bir “beka” sorunu çerçevesinde yürütülecek.

Belki hepimizin bildiği bir gerçeği tekrarlamakta yarar var, esas itibariyle şehirlerimize başkan seçeceğiz, kurtuluş savaşı yapmayacağız, ülkemiz bir düşman tehdidi altında da değil. Kaldı ki güçlü bir ordumuz, güvenlik güçlerimiz var ve onlar var olduğu sürece de güvendeyiz demektir. Sonuçta hangi partinin adayı seçilirse seçilsin, hepsi bu ülkenin yasal ve legal partilerinin adayları, dolayısıyla endişeye mahal yok.

Keşke bir takım korkulara teslim olmadan, partilerin adayları kıran kırana bir seçim mücadelesi verse ve toplum olarak biz de onların projelerini konuşabilsek.

Şemsipaşa’da Nevmekan’da

Şeyh Galip, şiir ve Boğaz...

Şu anda halen görev başında olan pek çok belediye başkanı ile ilgili farklı itirazlar, şikayetler olmasına rağmen, aynı zamanda hepimizi gururlandıran güzel işler yaptıklarını da biliyoruz. Kısacası şehirlerimizde güzel şeyler de oluyor...

Bugün sadece bir örnek olması açısından, mesela Üsküdar belediye başkanı Hilmi Türkmen’in kültürel ve sosyal belediyecilik anlamında gerçekleştirdiği sadece iki güzel örneğin altını çizmek istiyorum. Kuşkusuz kültürel faaliyetlerin dışında çok daha başarılı hizmetleri de var Hilmi Türkmen’in...

Üsküdar belediyesinin “Nevmekan” adıyla hayata geçirdiği iki kültür merkezi var ki, her biri bütün Türkiye için örnek olabilecek nitelik ve kaliteye sahip. Bunlardan birincisi; geçmişte tramvay garı, otobüs garajı ve İETT Ulaşım müzesi olarak kullanılan binanın restore edilerek bir kitap-kahve konseptine dönüştürülmüş olan ilk Nevmekan.

Bir de Şemsipaşa’da bulunan Üsküdar Belediye Evlendirme Dairesi’nin restore edilerek kitaplı kahve konseptiyle halkın hizmetine sunulmuş bulunan görkemli mekan var ki bu da ikinci Nevmekan. Çok amaçlı bir kültür merkezi olarak tanımlayabileceğimiz bu mekan, 3000 metrekare kapalı alan, 5000 metrekare açık alan olmak üzere toplam 8000 metrekare yaşam alanına sahip. Sıkı durun, bu Nevmekan’da 20 bini dijital olmak üzere toplam 100 bin kitap kapasiteli bir kütüphane bulunuyor. Ayrıca içerisinde sergi alanı, çocuk oyun alanı, kafe-restoran da bulunuyor.

İnanıyorum ki, bir ilçe ölçeğinde böylesine muhteşem bir kültürel ve sosyal mekanın var olması bu şehirde yaşayan herkes için gurur vericidir. Aslında bütün bunlar, bir belediye başkanının vizyonunu göstermesi açısından son derece önemli. Unutmayalım, bu mekanlar sadece Üsküdar’da yaşayanlara değil, aynı zamanda bütün İstanbullulara hizmet verecek bir zenginliğe ve kültürel hafızaya sahip.

Yeni dönemde seçilecek bütün belediye başkanlarımızdan Hilmi Türkmen’in hayata geçirdiği bu güzel projelere benzer projeler bekliyoruz, bu o kadar da zor değil. Yeter ki başkan seçildiğimiz şehirlerle ilgili güzel hayallerimiz olsun, gerisi kolay... Eğer yaşadığımız şehirleri öncelikle gençlerimiz, ve her yaştaki insanımız için daha yaşanabilir şehirler haline getiremezsek, bilelim ki geleceğimiz olmayacak.

Ben Nevmekan’da iki saatlik keyifli bir zaman geçirdim, önce kahvemi aldım, kütüphaneden Şeyh Galip’in şiir kitabını seçtim ve Boğaz’ın maviliklerine bakarak aşkın şiirine daldım... Siz de deneyin, eminim kendinizi daha iyi hissedeceksiniz...