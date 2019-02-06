Binali Yıldırım’ın ‘İki yaka bir sevda’sı

Mehmet Ocaktan / Karar Gazetesi

Yerel seçimler için artık gün saymaya başladık. Adaylar da giderek tempo yükseltiyorlar. Önceki gün Meclis Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım’la birlikteydik. Eski bakan İdris Güllüce’nin organizasyonunda geçmiş dönem vekil arkadaşlarıyla buluşan Binali Yıldırım, hem 17 yıllık AK Parti iktidarının kısa bir başarı hikayesini hem de İstanbul’a ilişkin hayallerini anlattı.

3 Kasım 2002 yılından beri sürekli vesayetlerle, engellerle karşılaştıklarını ve tam 14 kez konulan sandıklardan başarıyla çıktıklarını belirten Yıldırım, 31 Mart imtihanından da başarıyla çıkacaklarını söyledi.

Zaman zaman Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığı konusunda farklı tartışmalar yapıldı, Ankara’yı bırakıp neden İstanbul’da belediye başkanlığını tercih ettiği sorgulandı. Kuşkusuz Yıldırım, ayağı yere basan, gerçekçi bir siyasetçi. Her zaman rasyonel yaklaşımlarıyla siyasette makuliyetin temsilcisi olmuştur.

Nitekim vekillerle bir araya geldiği toplantıda, yerel seçimlerle ilgili bazı endişelerini paylaşırken de benzer bir yaklaşım sergiledi. Binali Bey diyor ki: “Yerel seçimlerin genel seçim havasına dönüşmesine gönlümüz razı olmaz. Bizim arzumuz odur ki kampanya boyunca İstanbul’un meseleleri konuşulsun, tartışılsın ve adaylar projelerini anlatsınlar. Ama öyle anlaşılıyor ki biraz da ittifaklar dolayısıyla İstanbul’da 31 Mart, genel seçim havasında geçecek. Ama biz İstanbul’un problemlerini anlatacağız, İstanbul vizyonumuzu ortaya koyacağız.”

İstanbul’un üç temel sorunu

İstanbul için kampanya sloganının ‘İki yaka bir sevda’ olacağını belirten Yıldırım, gecelerini gündüzlerine katarak bu sevdaya layık olmaya çalışacaklarını söyledi. İstanbul’un temel problemlerini üç ana noktada toplayan Yıldırım bu konuda şunları söylüyor: “Zorlukların başında trafik ve otopark sorunu geliyor. - Ulaşım işini evvel Allah hallederiz, orada bir sorun yok. – Göçmenler dolayısıyla yaşanan güvenlik sorunu. Sahaya indikçe görüyoruz ki bu konu hayati bir öneme sahip. Merkezi hükümetle birlikte çalışarak bu sorunu mutlaka çözmeliyiz. – Bağımlılıkla mücadele... Bu konuya sadece kriminal bir sorun olarak bakamayız, rehabilitasyon merkezleri oluşturarak gençlerimizi kurtarmalıyız.”

1 milyon Z kuşağının oyu

Binali Yıldırım’ın sadece seçim çalışmaları ve günümüzün sorunlarıyla ilgili değil, Türkiye’nin gelecek hayallerine ilişkin de dikkat çekici görüşleri var. 31 mart seçimlerinde İstanbul’da 1 milyon “Z Kuşağı”nın ilk kez oy kullanacağına dikkat çeken Yıldırım, “Bu kuşak geçmişte yaşananları maalesef bilmiyor, onlarla iletişim kurmanın yollarını bulmalıyız. Önümüzdeki 20 yılda yapay zeka ile tanışmak durumundayız, çünkü yeni dönemde yapay zekanın getireceği sorunlar olacak. Gençlerimizin önüne daha yenilikçi fikirlerle çıkmak zorundayız. Henüz göremediğimiz, farkına varamadığımız yeni bir dünya ve yeni bir gençlik var. Bilelim ki bilgi toplumundan kaçış yok. Sadece yol yapmak yetmiyor, sağlık sorunlarını çözmek yetmiyor, gelir dağılımını çözmek de yetmiyor. Acilen yeni çalışmalar yaparak, gençlerimizi gelmekte olan yapay zekanın hakim olacağı dünyaya hazırlamak zorundayız.”