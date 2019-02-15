Zehirli su, inci, hakikat

Kemal Öztürk / Yenişafak Gazetesi

ZEHİRLİ SU

Yıllar önce hem kuvvetli, hem de zeki bir kral Virani şehrini egemenliği altına almıştı. Sahip olduğu güç ile insanları ürkütüyor ve bilgeliği de onu çekici ve sevimli kılıyordu.

Virani şehrinin tam ortasında suyu serin ve duru olan bir kuyu bulunuyordu, şehrin kralı ve saray ahalisi de dahil olmak üzere, bütün kent halkı oradan su içerdi, çünkü başka su kaynağı yoktu.

Gecenin tüm sessizliği kente çöktüğü sırada cadının biri kente girdi ve kuyuya sihirli bir sıvıdan yedi damla damlattı ve dedi ki, “şu andan itibaren bu sudan her kim içerse aklını kaçıracak”.

Sabah olduğunda şehrin tüm halkı bu sudan içti ve cadının söylediği gibi delirdi ancak kral ve mabeyincisi henüz bu sudan içmemişti.

Ve o gün boyunca halk bir araya geldikleri sokaklarda ve meydanlarda birbirlerine söyledikleri sadece şu oldu:

“Kralımız delirmiş, kralımız ve mabeyincisi akıllarını yitirmiş. Şüphesiz ki aklını yitirmiş bir kral tarafından yönetilmemiz uygun değildir. Kral tahttan indirilmelidir”.

O gece kral, gümüşten bir kâseye sudan doldurulup getirilmesini emretti. Huzuruna getirilen sihirli su ile dolu kâseyi başına dikti ve sonra da mabeyincisine de içirdi.

Sonrasında Virani şehrinde bir şölen havası hâkim oldu, çünkü kralla mabeyincisinin akılları başlarına gelmişti (1).

İNCİ

İstiridyenin biri diğerine dert yanar: “İçimde yuvarlak ve ağır bir şey var ve bu beni çok rahatsız ediyor, bana acı veriyor.”

Diğer istiridye kibirli bir memnuniyet içinde cevap verir:

“Göklere ve denize şükürler olsun ki içimde bir sıkıntı yok. Hem içimde hem dışımda çok mutluyum”.

O sırada oradan geçen ve konuşmaları duyan bir yengeç şöyle der:

“Evet, mutlusun halinden ama şunu söylemeliyim ki diğer istiridyenin çektiği acının sebebi içindeki muhteşem güzellikteki incidir”(2).

HAKİKAT

İçinde hakikat adlı muhteşem incinin acılarını çeken ve herkesi delirten zehirli sudan içmeyenlere hürmetle arz olunur.

(1) Deli/Halil Cibran

(2) Gezgin/Halil Cibran