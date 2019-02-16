Fatma Tuncer / Milli Gazete

Vakti israf eden değil, nakde çeviren ve üreten bir gençlik bekliyoruz. Issız bir adaya hapsolmuş, bencil, duyarsız ve dürtülerinin tutsağına düşmüş bir gençlik değil, düşünen, düşündüğünü ifade edebilen, inanan ve inandığı gibi yaşayabilen, yaşamın içinde aktif rol alabilen bir gençlik bekliyoruz.

Geçmişiyle kavgalı, ekmek israfına gösterdiği hassasiyeti zaman israfına gösteremeyen, yalnız ve mutsuz bir gençlik değil, umutlarını yeşertebilen ve çorak topraklarda laleler büyüten bir gençlik bekliyoruz.

Düştüğünde kendi imkânları ile kalkabilen, ben değil biz diyen ve yaratıcısına teslimiyet gösteren bir gençlik bekliyoruz.

Korkmadan yürüyen ve ben de varım diyebilen bir gençlik bekliyoruz.

Kur’an ve sünneti kendine kılavuz edinen, dostunu düşmanından ayırt edebilen, bilgili, bilinçli ve şefkatli bir gençlik bekliyoruz.

Resulullahın izinden ayrılmayan, fikri düşünceleri ile çığır açabilen şartlar ne olursa olsun hak ve adalet diyebilen bir gençlik bekliyoruz.

Hayata gönül gözü ile bakabilen, gönül gözü ile duyabilen ve hissedebilen bir gençlik bekliyoruz.

Allah’ın huzurunda olduğunun idrakine varan şuurlu, tevazu sahibi bir gençlik bekliyoruz.

Bencilliğin hücrelerine hapsolmayan, Lailahe İllallah sancağını en önde taşıyabilen ve düşmanın hilelerini alt edip tarihin bağrına zafer yazan bir gençlik bekliyoruz.

Zinaya karşı Hz. Yusuf hassasiyeti gösteren, yaşadığı meşakkatlere karşı Eyüp sabrı taşıyan ve emin adımlarla yürüyebilen bir gençlik bekliyoruz.

Hz. Cafer gibi hicret ettiği topraklarda hakkın tebliğini yapan ve muhatabının kalbine dokunabilen bir gençlik bekliyoruz.

Musab gibi kendisine vaat edilen bütün serveti elinin tersiyle iten ve Allah’a teslim olan bir gençlik bekliyoruz.

Karanlık sokaklardan geçerken, elindeki meşaleyi onuruna yakışır şekilde taşıyabilen ve zalimlere hadlerini bildiren bir gençlik bekliyoruz.

Okuyan fakat ne okuduğunu bilen, dostlarını çekerken titizlik gösteren, istikbal deyince cennet hayalleri ile tutuşan bir gençlik bekliyoruz.

İslam coğrafyasında yaşanan işgal ve katliamları doğru okuyan, dostunu düşmanını doğru tanıyan, masum halkların maruz kaldığı zulmü ortadan kaldırabilmek için çözüm üretebilen bir gençlik bekliyoruz.

Okuyan, bilimsel çalışmaları ile çığır açan, toplumun sorunlarına pratik çözümler getirebilen aktif, başarılı ve cesaretli bir gençlik bekliyoruz. Biliyoruz özlemini duyduğumuz gençlik adım adım yaklaşıyor ve onların ayak seslerini işiten bizler umutlarımızı yeniden tazeliyoruz.