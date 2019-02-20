Büyük yalan! Lâdinî Chp “Kurtuluş Savaşı’nda şehit kanıyla” kurulmadı

Ahmet Doğan İlbey / Habervaktim.com

Atatürkçü zümre ve CHP’liler zihin travması geçiriyor olmalı ki İslâmlığıyla var olmuş millet nezdinde göremedikleri ilginin ezikliği içinde ilkeleriyle hiç de uyuşmayan ve gülünç kaçan bir şekilde dinî motiflere sarılmaya başladılar.

Cehapeli Grup Başkanvekili "CHP savaş meydanında şehit kanıyla kuruldu, CHP'ye söz eden, laf söyleyen aslında kendi ecdadına, kendi dedesine, kendi geçmişine laf söylemiş olur. CHP'ye laf söyleyenlerin dili tutulsun inşallah" demiş.

CHP’YE LAF SÖYLEMEK NECİP MİLLETİN HAKKIDIR

Sanırsınız ki karşımızda milletin bağrına bastığı millî vasfını haiz, masum, evliyanın, enbiyanın kurduğu müeddep bir parti var. Cehape’ye laf söyleyenlerin dili niye tutulsun? Bilakis cemaziyevveli karanlık, meşum bir partiye laf etmeyi bırakın, “bir daha ki seçimlere çıkamayasın, bu son seçimin olur inşallah” diye buğz ve beddua etmek necip milletin hakkıdır.

CHP’NİN İSTİKLÂL HARBİNİ YAPAN ECDADIMIZLA BAĞI YOK

Chp’ye laf söylemek vatan-ı İslâmiye inancıyla cihad eden ecdadımıza dedelerimize, Müslüman mâzimize laf söylemek anlamına gelmez. Çünkü Chp, ecdadımızın, dedelerimizin Millî Mücadele’deki yol arkadaşı olanların çoğunu şapka giymediği ve ezanı Kur’an diliyle okuduğu için kanlı İstiklâl Mahkemelerinde astırmıştır.

Chp’nin ecdadı yok. Olsa olsa Millî Mücadele İslâmcı görünen, 1924’den itibaren hızla seküler devrimci olan Kemalist kadrodur. İslâm medeniyetin hâmisi Türk asırlarıyla bağlı bir geçmişi de yok. Chp’nin “geçmişi” 1924’dür. Çünkü din-i İslâm adına yapılan İstiklâl Harbi’nin ruhunu reddetmiştir.

CHP, ÜSTÜNDEN ELLİ SENE SU AKSA TEMİZE ÇIKMAZ

Chp’nin mazlum ve mazrur âsil millete 1924’den başlayıp 1950’ye kadar ettikleri zulüm ve baskı unutuldu mu? Türkçe ezan, İslâmî eğitim ve Kur’an yasakları, mekteplerin her kademesinde lâdinî eğitim, Batılı modernleşme ve ardından İslâm medeniyet ve kültürüne dair değerlerin “redd-i miras" edilmesi vs… Bundandır ki Cehape’nin kırk yıkansa, üstünde elli sene su aksa aklanıp temize çıkması zor. Çünkü lânetlenmiş, milletin ahını almış bir kez.

CHP’LİLERİN ALAYI YAKIN TÂRİH CÂHİLİ

Cehapeli vekiller ötedenberi tarih câhilidirler. Cehape’nin "Rezidanslarda değil, Kurtuluş Savaşı'nda, savaş meydanında şehit kanıyla kurulduğunu" söylemiş. Aklın olan inanır mı? Bu kadük söze kargalar dahi gülmüştür. Bre câhil! Bizzat M. Kemal’in belirlediği ve hedef ittihaz ettiği “Vatan-ı İslâmiye” “Dini Mübin” şiarıyla yapılan Millî Mücadele’nin sonuna doğru 9 Eylül 1923’te Halk Fırkası kuruldu, Cehape değil.

HALK FIRKASI AYRI, CHP AYRI

M. Kemal, 1922 yılı sonlarından bir “halk fırkası”nın kurulup Meclis’teki Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun bu fırkaya aktarılması gerektiğini dile getirir. Bu iki grup İslâmî üslûp ve ilkelerle İstiklâl Harbi’nin iki omurgasıdır. Halk Fırkası’ının dokuz umdesi vardı ve programında din-i İslâm’dan bahsedilir ve programının zemini tolerasnslı bir İslâmî bir Cumhuriyet’tir.

1924’de M. Kemal ve kadrosunun “İslâmîlikten” “ladinîliğe” geçiş yapmalarıyla İslâmî muhtevadan vazgeçilir ve Cumhuriyet Halk Fırkasına dönüşür. İslâmî düstur ve gaye ile yapılan Millî Mücadele’nin ruhundan sarf-ı nazar ettiklerinde de bu program 1935’de daha da ileri giderek pozitivist bir modernleşmenin programına dönüşür ve adı Cumhuriyet Halk Partisi olarak değişir.

Cehapeli vekil ya câhil, ya da martaval okuyor. Vatan-ı İslâmiye ruhuyla şehid olanların partisi Cehape değil, kuranların bu niyeti taşıyıp taşımadığına zâhirine bakarak hüküm verirsek Halk Fırkası diyebiliriz. Fakat bu niyet çok kısa sürdü. Asıl niyet 1923’den sonra Millî Mücadele ruhundan vazgeçmeye başlayınca ortaya çıktı. 1924’de bu niyet, yâni vatan-ı İslâmiye şuuruyla şehid olanların yaptığı “Kurtuluş savaşındaki” (bu ifade yanlış, doğrusu İstiklâl Savaşı) ruh ve fikirden tamamen vazgeçildi.

LÂDİNÎ-POZİTİVİST VE ALKOL / LBGTSEVER CHP ECDADIN PARTİSİ OLABİLİR Mİ?

Cehapeli vekile sormak lâzım: Bu durumda lâdinî, pozitivist devrimci, Türkçe ezan ve alkol sever Cehape nasıl oluyorda Din-i Mübin-i İslâm üzere (Bu sözü K. Kemal Millî Mücadele’nin sonuna kadar siyasî üslûp olarak kullandı) ve cihad şuuruyla yapılan “Kurtulıuş savaşında ve şehitlerin kanıyla kurulmuş” oluyor?

Cehape’nin Beyoğlu adayı seçildiğinde hâşâ huzurdan, sözüm meclisden dışarı,” LBGT”liler için meclis kuracaklarını ve onlarla çalışacaklarını, bu ayrımcılığı ortadan kaldoracaklarını” vaat etmiş. Bu utnaç verici beyanat Cehape’ye mensup birisiden çıkar ancak.

Asıl azmaz derler. Cehape’nin aslı lâdinî ve pozitivist, hümanist, alkolsever ve Kemalist inkılâpçıydı. Bugün de bu huyları dğişmedi. Millî değerlere, edebe ve hayata mugayir ne varsa bünyesinde taşımaya devam ediyor.