Muhalefet boşluğu dolar mı?

Kemal Öztürk / Yenişafak Gazetesi

Oral Çalışlar, benim saygı duyduğum bir yazardır. Sık sık programlarda karşılaşırız. En sevdiğim şeylerden biri, ondan 68 kuşağının anılarını dinlemektir. Her fırsatta bu konuyu açarım. O da en güzide anılarını anlatır hep.

Solun en uçlarında dolaşmış, en belalı işlere bulaşmış, aynı zamanda tüm bunlardan yeterince ders almış ve aklı selime ulaşmış biri olarak görürüm. Nitekim çözüm sürecinin akil insanlarından biri olarak da seçilmişti.

Önceki gün Haber Global’de tartışma programı esnasında yine karşı karşıya geldik Oral Çalışlar’la. Konu muhalefet olunca, CHP’de yaşananları sert bir şekilde eleştirdim. Ana muhalefet partisinin içine düştüğü sarmaldan kurtulamayacağını ve seçimlerde bu nedenle AK Parti’nin rahat kazacağını söyledim.

Oral Çalışlar, ‘elimizde bir bu var’ dercesine muhalefete bu kadar yüklenmemi doğru bulmuyor. Ancak o da ülkenin en önemli sorununun muhalefet olduğu konusunda benimle hemfikir.

HERKES MUHALEFET BOŞLUĞUNU KONUŞUYOR

Neredeyse tüm televizyon programlarında karşılaştığım yorumcular, bir araya geldiğim yazarlar ve siyasetçilerin son dönemlerde iktidardan daha çok muhalefeti tartıştığını görüyorum. Ülkede muhalefet boşluğu öylesine büyüdü ki, insanlar bu durumu önemli bir sorun olarak görmeye ve buna bir çare aramaya başladılar.

Bizim gibi konuyu politik durum açısından tartışanlar olduğu gibi, siyaset yapanlar da bunu farklı açılardan tartışıyor.

Bu nedenle olsa gerek, solda ya da sağda, yeni bir muhalefet hareketi iddiasına karşı herkes kulak kabartmış durumda. En küçük kıpırtı haber oluyor, köşe yazılarına konu yapılıyor.

Gittiğim şehirlerde de benzer şeyler yaşıyorum. İktidarın yanlışlarını sıralayan çok insan oluyor ama “ne yapalım, başka kime oy verelim?” diyerek, muhalefetin perişan halini anlatıyor sonunda.

SANDIĞA GİTME ORANI DÜŞEBİLİR

Alternatifsiz bir siyasi ortam doğdu gibime geliyor. AK Parti ve MHP bu açından mecburi bir adres olarak görülüyor.

Muhalefetin bu durumu kendi lehine çevirmesini bırakın, parti içi kavgalarını ortalığa döküp, akla zarar politik hamleler yaparak adeta, ‘bizden alternatif olmaz, siz en iyisi iktidar partisine oy verin’ der gibiler.

Muhalefet dediğim CHP, İYİ Parti, Saadet ve HDP, hepsinde çalkantı, kriz, skandal işler, akla zarar politikalar durmuyor bir türlü.

Bu nedenledir ki, insanların muhalefetten umudunu kestiğini görüyorum. Bu seçimde sandığa gitme oranı ya da geçersiz oylar yüksek çıkarsa kimse şaşırmasın.

Aynı programda bulunan kamuoyu araştırmacısı Murat Sarı, HDP seçmeninin % 25’nin sandığa gitmeyeceğini tespit ettiklerini söyledi. Benzer durumun tüm partilerde olduğunu düşünüyorum.

AK Parti, kendi tabanında da benzer bir durumun olduğunu anketlerde tespit etmiştir sanırım. Eleştirisi olan, gidişattan memnun olmayan bir kitle var. Sanırım muhalefete bakıp, ‘bunlara da oy verilmez’ diyerek sandığa gitmeme eğilimine girebilirler. Erdoğan’ın bu seçmen kitlesini ikna etmesine göre durum değişir.

2019 DA YENİ PARTİLER VE YENİ SİYASİ HAREKETLER ÇIKAR

Muhalefet boşluğunu ve alternatifsiz olma halini demokrasi açısından sakıncalı buluyorum. Elbette yıllarını AK Partide geçirmiş herkes gibi, ben de muhalefetin bu haline sevinebilirim. Ancak demokrasi açısından bunun çok sorunlu bir durum olduğunu savundum hep.

Zayıf ve alternatif olamayan bir ana muhalefet, hem iktidarın kendini düzeltmesini sağlayamaz hem de demokratik ortamın gelişimine katkı yapmaz.

Enteresandır, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ülkenin en önemli sorununun, muhalefet sorunu olduğunu söyler. Hatta siyasi hayatımızda pek görülmeyen, ‘kendi kendine muhalefet etme’ işlevini de kendisi görüyor şu anda. Yani muhalefet boşluğunu Erdoğan bizzat kendisi dolduruyor.

Lakin bu durumun uzun süre böyle devam etmesinin mümkün olmadığı aşikar. Siyaset bu kadar boşluk kabul etmez.

Bu yüzden siyasi hayatımızda partilerde lider değişimlerinin, yeni hareketlerin ve yeni partilerin doğması oldukça yüksek ihtimal.

Herkes 1 Nisan sabahında seçim sonuçlarına göre hareket edilecek sanıyor ama ben bu kanaatte değilim. Sonuçlar ne olursa olsun, 2019 yılında siyaset sahnesine muhalefet boşluğunu doldurmaya aday yeni hareketler görülecektir. Hem solda hem de sağda.

Ne kadar başarılı olur, ne kadar isabet ederler bilmiyorum. Lakin siyaset, bu kadar büyük muhalefet boşluğunu daha fazla taşıyamaz.