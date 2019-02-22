Rakı, şarap, mürâilik ve iktidar

Ahmet Doğan İlbey / Habervaktim.com

İlk bakışta bâzıları münasebetsiz bir cümle ya da başlık olmuş, diyecekler. Bendeniz de öyle düşündüm. Fakat;

“Ben İzmir şarabını uluslararası marka yapmak istiyorum. Bağcılığın gelişmesi için özel enstitüler kuracağız” sözleriyle iktidara geliş gayesine ve necip milletin hüviyetine mugayir beyanlarda bulunan mukaddesatçı iktidarın İzmir adayı milletin teveccühüne ihânet ediyorsa yukarıdaki münasebetsiz kelimelerden başlık yapmaktan kendinizi alamazsınız.

Aşağıdaki sözleri karnından çıktığı gibi sakınmadan, utanmadan, fütursuzca söyleyen iktidarın İzmir adayı “acaba Cehape’nin adayı mıdır?” diye şüpheye düştük. İktidarı başı, fikirsiz, gevşek ve laubali bir üslûba sahip bu kişiyi, millet değerlerine karşı beyanlarından dolayı tart etmeli…

"Denizli'nin her yerinde içki de verebilen restoranlar vardır. Bunun birçoğunun ruhsatında da imzamız vardır. Ama İzmir'de şarap üretiminin desteklenmesi ile ilgili bu bir ekonomidir, bu bir üründür, bir sanayidir, bir ticarettir, bu bir ekonomidir. Sonuçta ben dini kimliği, kişiliği olan bir müftü değilim. Diyanet İşleri Başkanı değilim. Orası beni hiç ilgilendirmez…”

Utanç verici bu sözler fikirsiz, mesuliyetsiz ve dâvasız bir siyasetçi ve bürokrattan sâdır olur ancak. Cehapelileşmek, yâni Kemalistleşmektir bu… Müslüman kimliğini bir bütün olarak temsil etmekten mahrum bir homoekonomikus… Şahsiyetsiz, kimliksiz sözde siyasetçilerle “Yarınki Türkiye’yi” kurmamız hayâl...

Tanzimat’tan bu yana üstünden beş kez Batılılaşma silindiri geçmiş bu ülkenin idare ve siyasetinin mukaddesatçı bir lider için hayli zor olduğunu bilmiyor değiliz. İktidarın başındaki zâtın niyet ve düşüncesinden şimdilik şüphe etmesek de, her sahada hayata geçirilemeyen bu niyet ve düşüncenin ağır mesuliyetinin olduğunu, aykırı bir durum gördüğünde kadrosunu te’dib ve kontrol etmesi gerektiğini söylemekten de geri durmayız.

“İÇKİSİNİ İÇEBİLEN, NAMAZINI KILABİLEN” İKTİDAR PÂYİDAR OLMAZ

İktidarın İzmir adayının sözleri, yerli makyavelistlerden Altıyedi Süleyman’a, Anıtkabir’de îman tazeleyen Hanım Kişi’ye, Altıokçu Bay Kemâl’e taş çıkartacak cinsten:

“Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: 'Rakımıza dokunma'. Eyvallah. Bugün insanların özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum. Ak Parti’deki arkadaşlarımız bugün içkisini içebilen, namazını da kılabilen, günü geldiğinde orucunu tutabilen bir hoş görü alanına sahiptir."

İNANÇ SAHTEKÂRLIĞI VE MÜRÂÎLİĞİN DİBE VURUŞU

Açıktan içki içtiğini söyleyen bir kişinin fiilinden daha âdi bir fiil bu. Yenilir yutulur değil. Amaçlar için araçları meşru kılan, iktidar sahiplerinin bir tiyatrocu gibi rol yapmaları gerektiğini söyleyen Makyavelizm’in de ötesinde mürâîliktir, mürâîliğin dibe vuruşudur… Daha kötüsü, niyet ve düşüncesinden şimdilik şüphe etmediğimiz iktidarın başındaki zâtın milletçe teveccüh edilen siyasî kişiliğine karşı alenen işlenen bir hakaret ve cürümdür...

İktidarın başındaki zâttan beklenirdi ki, sözünü bilmez bu adayın kulağını çeksin, te’dib etsin ve beni temsil eden bir kişi böylesine bir fikir ve inanç sahtekârlığı yapamaz desin.

“AYYAŞLARI HİMÂYE” SİYASETİ CHP’LİLEŞMEKTİR

Kemalist Cumhuriyet iktidarlarınca içki lâikliğin, çağdaşlığın, modernliğin bir alâmeti sayıldı bu ülkede. İçki içmek ilericiliğin, Atatürkçülüğün, sözde aydınlanmanın göstergesidir. Engellemelere ve kadrosunun kalitesizliğine rağmen tek başına niyet ve düşüncesinde âzimli olduğuna inandığımız zâtın başında bulunduğu iktidara makyavelist siyaset yakışmaz.

Hâsıl-ı kelâm; “ayyaşları himâye” siyasetinin Chp’lileşmek olduğunu, alkolü meşrulaştırmanın Kemalist / Chp’li olmakla aynı mânaya geldiğini, alkollü hayatı teşvik için İnönü Chp’sinin içkileri ucuzlattığını, ucuz içki üretimini artırmaya çalıştığını, “modernleşeceğiz uygarlaşacağız” diyerek alkol tüketimini teşvik için lokantalara afişler astırdığını, kitaplarda alkolün faydalarını, rakının millî içki olduğunu yazdırdığını ve bu şenî siyasetinin ardından feci bir şekilde iktidardan düştüğünü şimdiki iktidar mensuplarına yüksek sesle hatırlatırız.

Müslüman millet mürâîleri affetmez.