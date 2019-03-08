Mesaj gruplarıyla imtihanımız

Kemal Öztürk / Yenişafak Gazetesi

"Sünnet” diye grup kurmuş. Telefon rehberinde kim varsa eklemiş. Hepsine oğlunun sünnet davetiyesinin fotosunu gönderiyor. “Hepinizi bekliyorum” diyor altına da.

Sonra onlarca kişinin cevabı düşüyor gruba. “Allah hayırlı etsin… Bereketli olsun… Maşallah Maşallah…”

O daha bitmeden, ‘düğün’ diye bir grup çıkıyor ortaya. “Cahit ile Ayşe’nin en mutlu gününde sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Kalender düğün salonu Ümraniye…”

Ve altına onlarca mesaj yine yağıyor. “Hayırlı uğurlu olsun Abdullah abi… Vay kerata Cahit bu kadar büyüdü mü ya… Yaşlanıyoruz Abdullah, yaşlanıyoruz… Abi o gün şehir dışındayım kusura bakma ne olur…”

Böyle devam edip gidiyor…

Bir de toplu mesaj grupları var.

Cuma, kandil, bayram mesaj grupları bunlar. Oradan, bir yerlerde hazırlanmış capsleri hiç sektirmeden gönderiyorlar. Onlarca mesaj alt alta sıralandığında bakıyorsunuz, hepsi birbirinin aynısı. Kopyalayıp yapıştırmışlar gruba:

“Bayramın bayram olsun, şeker gibi ömrün olsun… Eller semaya, kalpler huzura, başlar rükuya, Cumanız mübarek ola…” Bir de perşembe gününden başlayarak cuma mesajları gönderenler var, en orijinali onlar…

Whatsapp mesajı geldiğinde öten mesaj sesi biraz durulunca, bu kez SMS mesajları başlıyor: “Silivri şaha kalkacak. Belediye başkan adayımız söz verdi… Arnavutköy Belediye Başkan adayı fişmekanca diyor ki... Kandiliniz mübarek olsun Çorum Milletvekili…”

İstanbul’da bu ilçelerde oturmuyorum ama her gün onlarca seçim mesajı yine de geliyor. En sempatik olanı da Sakarya’nın ilçelerinden: “Akyazı kazanacak… Hendek zincirlerini kırıyor…”

Seçim öncesi normal diyorum, sabır diyorum.

Ama diğer mesajlar durmuyor bu kez…

“Oylat kaplıcalarında olay... İki gün kalana kese köpük bedava.”

“Paslanmaz çelik tencerede fırsatı kaçırmayın…”

“Olay olay olay… Kış biterken biz de bitiriyoruz… Kışlık faniladan iki alana, iki tane içlik bedava…”

“Emniyet Genel Müdürlüğü’nden uyarı… Kandırılmayın, emniyet kemerinizi takın…”

“Sayın Öztürk, elektrik faturanızı ödemediyseniz, elektriğinizi keseriz…”

“Dün aradığınız numara şimdi açtı, hemen arayın, kaçırmayın…”

Böyle devam edip gidiyor mesajlar…

Bunlardan reklam olanları istemiyorsanız, bilmem nereye mesaj atınca durduruyorlar. Bu kez de ‘özoylat kaplıca’ diye başka bir numaradan mesaj gelmeye devam ediyor.

Bunlarla boğuşurken bu kez mail, Twitter, İnstagram, Faceebook gruplarından mesaj yağmaya başlıyor.

“Sayın Öztürk, demleme çay araştırmalarında fişmekanca marka çayın kalitesi ispatlandı…”

“Protez dişte olay, iki dişini çektir, implantta % 50 indirim kazan…”

“Kaplumbağa sevenler derneğinin genel kuruluna davetlisiniz…”

“Kızımız Müberra ve oğlumuz Harun sizleri kına gecesine davet ediyor gelmeyecekseniz LCV …”

“Ahmet Yıldız size bir bağlantı gönderdi… neden kuru soğan yemeliyiz, uzmanlar açıkladı…”

Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor…

Sosyal medyadan yazıp laf sokanları, hakaret edenleri daha yazmıyorum.

Her gün bana Whatsapp’tan haber linkleri gönderen birine dedim ki, “lütfen beni grup listenizden çıkartır mısınız?”

“Ne o Reis’in haberlerinden rahatsız mı oldun?” diye cevap yazdı. Bir de böyle dengesizler var arada.

Anlayacağınız cevap yazmazsanız burnu havada oluyorsunuz. Gruptan çıkmak isteseniz Reis karşıtı oluyorsunuz. Bloklasanız eleştiriye (hâlbuki küfür ediyor) tahammülsüz oluyorsunuz…

Bazen ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz anlayacağınız.

İletişimin işkenceye döndüğü zamanlardan geçiyoruz, bu yüzden yazdım. Bugün kandil. Onlarca aynı mesajın, farklı kişilerden geldiği bir atmosferde yazıyorum bu yazıyı.

Eminim okurken hepiniz, ‘aaa aynısı bana da oluyor’ diyorsunuzdur.

Çare bulmamız lazım.

Yoksa dumanla haberleşmeye geri döneceğim bu gidişle!

“Bin günden hayırlı olan cumanız mübarek olsun. Dualarda buluşalım!”