“Hakk’a tapan millet” diyen İstiklâl Marşı mı değişsin, lâdinî cumhuriye

Ahmet Doğan İlbey / Habervaktim.com

İstiklal Marşı’nın esası Hakk’a tapan millettir. “Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli” mısraı ile Kemalist Cumhuriyetin uyuşmadığı gayet açık. Millî Mücadele’de Müslüman Türk milletinin şahsında bütün İslâmların kimliğini ifade eden bu mısra, millet değerlerine karşı düşmanca inkılâplar yapan lâdinî Cumhuriyet rejimiyle aynı fikri ve gayeyi paylaşmıyor.

İstiklâl Marşı, Türklerin hâdimi olduğu millet-i beyza’nın değerlerini anlatır: Ezan ve Hakk’a tapmak. Bu mefhumlar İslâmların fethettiği ve iskân olduğu yer mânasına gelen “vatan” anlayışı mânasına da gelir. Cumhuriyetin gayesi ise laik-pozitivist ideolojiyle Allah’ın varlığını devlet ve toplum hayatından çeken devlet düzenidir.

İSTİKLÂL MARŞI’NDA “HAKK” VAR, CUMHURİYET’TE LÂDİNÎLİK

“Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!” ve “Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli” mısralarında İslâm’ın yürürlükte olduğu vatandan bahsediliyor. Ehli bilir ki “Hak” kavramının iki mânası var. İlki, Allah mânasındadır, devlet ve millet O’nun (c.c) buyruklarına göre şekillenir ve değer kazanır. İkincisi, İslâmî adalet ve hukuk... Kemalist Cumhuriyet devleti laik ve pozitivist olduğu için “Hakk” kavramına dayanmaz.

Dahası var, ezanda geçen “şehadet” “Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah” mânasına geliyor. Cumhuriyetin kurucuları bu ulvî gayeye göre var olan devlet-millet düzenin “redd-i miras” ettiği gibi, ezanın okunduğu câmileri bir müddet vazifesini yapmaktan cebren alıkoymuşlardır.

İSTİKLÂL MARŞI LAİKLİĞE AYKIRI…

Öyle ki İstiklâl Marşı’nın laikliğe aykırı olması ve İslâmî mesaj taşıması Kemalist güruhun lâdinî Cumhuriyet felsefesine ters düşüyor. İstiklâl Marşı'nda “Bayrak” Müslüman Türk milletinin dinî inancıyla bütünleşen bir semboldür. Lâdinî Cumhuriyette ise dinî bir sembol değil, seküler ve ulus devlet bayrağıdır. Cumhuriyetin kurucularının, İslâmî mânası olan ay yıldızlı bayrağı, mavi zemin üzerine bozkurt resmi olan lâ-İslâmî bir bayrakla değiştirmek teşebbüsünde bulundukları yakın târihin yüz kızartıcı vak’alarından biridir. Bu şenî teşebbüs İstiklâl Marşı’ndaki bayrağa karşı olduklarını gösteriyor.

İSTİKLÂL MARŞI HAKK’A TAPAN MİLLETİ, KEMALİST CUMHURİYET LÂDİNÎ ULUSU ANLATIR

İstiklâl Marşı İslâm’dan doğan milletin sesidir. Kemalist Cumhuriyet ise lâdinî ulus topluluk yanlısıdır. Aralarında mahiyet farkı var. İstiklâl Marşı ile Atatürkçü Cumhuriyetin “millet” kavramına yükledikleri mâna aynı değil. Kemalist / Atatürkçü güruhun 28 Şubat darbesinde de İstiklâl Marşı’nın fikir ve ruhundan hazzetmediklerini, D. Mehmet Doğan’ın “Câmideki Şair Mehmed Âkif” kitabının “Laik Devlete laik bayrak, laik marş!” başlıklı yazısından (s.160) öğreniyoruz. Hülâsa olarak şunları söylüyor:

Laik devlete laik bayrak, laik marş gerek. Son günlerde İstiklâl Marşı’na yapılan saldırıların sonuca ulaşması hâlinde artık o devletin bayrağının ay yıldızlı al bayrak ve marşının kesinlikle İstiklâl Marşı olmaz. Eğer hedef böyle seçilmişse, bu harekâtı yönetenler alternatif bayrak ve alternatif marş da düşünmüş olmalıdırlar.

Adı geçen kitaptaki “İstiklâl Marşı’nı bırak, Cumhuriyet Marşı’na bak!” (s.162) başlıklı yazıda da İstiklâl Marşı’ndan Atatürkçü gençlik çıkmayacağını düşünen Atatürkçü yazarların görüşlerindeki çarpıklıklara yer veriliyor: “Atatürk ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmek için Cumhuriyetin ruhuna uygun bir marş lâzım. Bu marşın Onuncu Yıl Marşı olabilir…”

Çok isabetli bir tesbit. Onuncu Yıl Marşı laikçi-pozitivist Cumhuriyet anlayışına son derece münasiptir. Çünkü bu marşın İslâmî ruhla uzaktan yakından bir alâkası yok. Din düşmanlığı ve zorba inkılâplarıyla milletin hâfızasında kötü iz bırakan Kemalist Cumhuriyetin yapıp ettiklerini öven bir marştır bu.. “On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan / Başta bütün dünyanın saydığı Başkumandan” mısralarıyla İslâm’dan uzaklaşmak isteyen pozitivist Cumhuriyetin propagandasını yapıyor.

Zihinlerde oluşan sual şu: İstiklâl Marşı mı değiştirilsin, Kemalist Cumhuriyet mi? Önümüzde iki tercih var: Birincisi, “Hakkıdır Hakk’a tapan milletim” diyen İstiklâl Marşı. İkincisi, onun bütün ruh ve fikrine muhalif olan lâdinî Cumhuriyet…