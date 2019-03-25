M. Şevket Eygi

Kendini günahsız sanmak, kişiye günah olarak yeter.

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Tuzaklarla dolu fanî dünyayı yalancı bir cennet haline getirmek için çabalamak büyük beyinsizliktir.

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O ne biçim Müslümandır ki, din işlerine ve hizmetlerine otomobiline, cep telefonuna verdiği kadar önem vermiyor.

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Müslüman iyi insan demektir. İyi insan olmayan Müslüman, şayet sahih bir imana sahipse, kötü bir Müslümandır.

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Yemeğinin çoğalması, bereketlenmesi için şunları yap:

1. Az ye... 2. Lokmaların küçük olsun... 3. Ağzında çiğnemeyi uzat... 4. Yemeğin başında Besmele çek... 5. Bitince Elhamdülillah de, şükr et... 6. Mümkün olduğu kadar yemeğini paylaş... 7. Seni yerken görenler, ne kibar insan, nazikçe yiyor desin.

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Dünyada haram yiyenler, yarın âhirette karınları Cehennem ateşi ile dolunca anlayacaklar ama çok geç kalmış olacaklardır.

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Sakarya şehitleri ve gazileri, ileride Ayasofya müze olacak, Ezan yasaklanacak, medreseler ve tekkeler kapatılacak, İslam’a savaş açılacak, Müslüman kadınların örtüleri parçalanacak, camilerin onda sekizi kapatılacak denilseydi ne yaparlardı?

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Bize oy verenden Allah hesap sormaz mealinde laf eden bir zata: Tevbe ve istiğfar ediniz.

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Che Guevara, Castro, N. Hikmet, Deniz Gezmiş hayranı o adam şimdi sırtına yeşil bir pelerin attı ve İslamcı kesildi.

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Fransa’daki Sarı Yelekliler hareketi nedir? Bizdeki GEZİ hareketinin büyük şeklidir.

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Yeniden GEZİ yapacaklar mı?.. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İlgililer ve sorumlular tedbir alsınlar, gafil avlanmasınlar.

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O ünlü lisede kız öğrenciler taciz edilmişti. Örtbas ettiler.

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Birkaç kere yazdım, tekrar ediyorum:

Peygamberimizin (Salât ve selam olsun ona) büyük Sünnetlerinden biri az yemek, perhiz yapmak, açlık, nafile oruçtur. Bu Sünnete uymayanlar sağlıklarını koruyamaz, hastalıktan kurtulamaz ve şifa bulamaz.

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Müslüman İslam tıbbı ile tedavi olur, şifa bulur.

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Onların asıl dini paradır, ikbaldir, ündür. Müslümanlıkları iğretidir.

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Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir levhası altında, şapka devrimini protesto edenleri idam ettiler.

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Sizce ithal İran soğanı mı daha lezzetli yoksa Mısır soğanı mı?

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Küfrü kâfiri beğenen ve öven kâfir olur.

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Eğitim sistemimiz, okullarımız geleceğimizin aynasıdır. Bu aynada neler görüyorsunuz?

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İmkân olsa da Türk parasını altına endeksli hale getirebilsek.

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Tevekkülü ve kanaati terk eden; lükse, aşırı konfora, aşırı tüketime kapılan Müslüman bir toplum iflah olmaz.

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O, şartlı refleksli ve geri zekâlı kimseye ne kadar nasihat etsen faydası olmaz. Dalalet seline kapılmış kütük gibidir o.

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Reisi olmayan aile kaptansız gemi gibidir, batmaya mahkûmdur.

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Medyaya: Cezaevlerinin durumu ile ilgili doğru haberlerinizi bekliyoruz.

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Bulgaristan’da ekinezya tarlaları var da bizde niçin yok?

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Büyük depremden sonra, evleri yıkılan, hasara uğrayan, kendileri sağ kalan milyonlarca vatandaş nerede barınacak? Yer bıraktılar mı?

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Sesim güzeldir, müzikten anlarım diyen hocaya bendir vurmayı öğrenmesini söyledim. Hayretle sordu: Bendir nedir?

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Abdülkadir Meragî’nin “ÂMED NESİM-İ SUBHDEM...” parçasını İranlı Hümayun Şceryan’dan dinleyiniz.

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Srebzenistsa’da sekiz bin Müslüman’ı şehid etmişlerdi. Bunu unuttuk mu, unutmadık mı?

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Arakan’da Müslüman çocuklar diri diri ateşe atmışlardı...

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Ayasofya’nın önünden geçtim. Ulu mâbed bana üzüntü ve öfke ile bakarak benim için ne yapıyorsunuz dedi.

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Ayasofya’yı açalım demek kolaydır da, açmak çok zordur.

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Öfkeli bir yazar, Paşanın ismi hutbeden çıkartıldığı için ateş püskürüyordu.

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Keşke Ankara savaşında Timur yenilmese ve esir düşmeseydi de, Osmanlılar Avrupa’nın tamamını feth edebilseydiler.

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Fatih Sultan Mehmed Roma’yı fethe gidiyordu, Venedik casusu Yahudi’den dönme Yakub Paşa onu Gebze’de zehirledi.

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Küçük büyükler vardır, büyük küçükler vardır.

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Dünyada iki tarla vardır: Ekini dünyada biçilen tarla... Bunu ekmeyenler ürün alamaz, dünya azığı konusunda darlık ve kıtlık çeker. İkincisi: Dünyada ekilen, ahirette biçilen tarla... Bunu ekmeyenler ahirette çok sıkıntı çeker, azıksız kalır.