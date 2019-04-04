Ankara'nı 2019 seçim hatıras!

D.Mehmet Doğan / Karar Gazetesi

Seçim bitti! Halk sözünü söyledi. Sistemde bazı teknik hatalar olabilir, bütünü etkileyen bir yanlışlık, mümkün görünmüyor. Neden? Sandıkların sayımı, kayda geçirilmesi herkesin gözü önünde yapılıyor. Bazı maddî hataların sonucu etkileme ihtimali zayıf görünüyor. İstanbul’da Binali Bey’in kazanması yakışık alırdı. Müktesebatı, İstanbul’a hizmetleri bunu gerektirirdi. Bu iktidar belki de Türkiye’nin bütün şehirlerine yaptığından fazlasını İstanbul’a yaptı. Hizmet tamam, şöhret tamam, seçimi kazanmak için yeterli mi peki?

Görülen o ki, yetmiyor! Halk iradesinde başka bir mahiyet var. Binali Bey az bir farkla kazansa idi dahi, daha işin başındaki bir adayın ona yakın oy alması da önemli bir gösterge idi.

Halkta bir gönül kırıklığı var. Bu İstanbul ve Ankara sonuçları üzerinden okunabilir. Bu iki en büyük şehrimizde alt belediyelerin ekseriyetini iktidar partisi aldı. Hem de çoğu yerde açık farkla. Bu irade neden büyükşehir seçimlerinde tezahür etmedi? Bu üzerinde derin derin düşünülmesi gereken bir sonuçtur.

Ankara için konuşacağız.

Ankara belediyecilik açısından kültürden yoksun bırakılan bir şehir. Kütüphanesiz bir şehir. Türkiye’nin bazı beş yüz bin nüfuslu şehirlerinde 20-30 semt kütüphanesi var, Ankara’da ilaç için dahi bir tane yok. Ankara’da nüfusun çoğunluğunu öğrenciler teşkil ediyor. Çocuklar ders çalışacak mekân bulamıyor. Ama futbol oynarsanız, mekân gani!

Yakın dönemde Ankara belediyesi en büyük yatırımı hangi alana yaptı? Büyük şehirlerimizin en büyük meselesi olan ulaştırmaya mı?

Hayır!

Ankara büyükşehir belediyesinin en büyük yatırımı oyun ve eğlenceye! Kimbilir kaç milyar lira harcanmış, daha ne kadar harcanacağı belli değil. Belediye’nin işi oyun ve eğlence mi? Buna karşılık eski belediye bir tek metro hattı açmamıştı. Asıl işi bir yana bırakıp Ankara’ya kapı yapmak! Hangi çağda yaşıyoruz?

Şehir kapıları orta çağ işidir. Surunuz olacak ki, kapı yapacaksınız. Kapı dediğiniz açılır, kapanır. Ankara’ya yapılan kapılar holivut dekoru. Bu kapılara harcanan para israftır. Herkesin kolundaki saati çıkardığı, cep telefonunun her işi gördüğü bir zamanda şehre sayısı bilinmeyen uydurma saat kuleleri yapıldı. Güzellik hissini ihlal eden bu yapılar şehrin meydanlarından temizleneceği günü bekliyor.

Ve Ankara’da seçim asıl ne zaman kaybedildi biliyor musunuz?

Ankara’nın otobüs terminalini Mehmet Altınsoy, o zaman şehrin dışında olan şimdiki yerine taşıdı. Eski belediye reisi terminalin yerine 26 katlı bir belediye binası yaptı! Tarihi bina terk edildi. Belki bu bina yetersizdi, fakat Ankara taşıyla yapılmış, tarihi özelliği olan bir bina idi. Başkanın bu binada oturması yakışık alırdı. Başkanlar dünyayı geziyorlar, gördüklerinden ibret almıyorlar. Avrupa’da birçok belediye hâlâ yüzlerce yıllık tarihi binalarında. Yeni binalar yapılsa bile, tarihi binalar prestij olarak korunuyor. Bu yetmedi, eski başkan belediyenin yeni binasının yanındaki 1940’larda yapılmış hizmet binalarını yıktırdı ve şehrin göbeğinde bir alanı ranta açtı. Bu hususu geçen sene başında “Mabedsiz şehir”den Ankara’nın 100. katına modernlik! yazımızda dile getirmiştik. Yazının bakıyesi oradan:

“İstanbul’un surlarının dibine silüeti kirleten bilmem kaç katlı apartımanlar yapıyorlar. Ankara’da bu vahşi modernlik henüz tam görünür hale gelmemişti. Az kalmış, geçenlerde bir dostum, Ankara Belediyesi’nin hemen bitişiğine, yüzer katlı bloklar yapılacağının müjdesini verdi. Bu maksatla devasa çukurlar açılmıştı!

Ne kadar sevindirici değil mi? Şehrin meydanına dinozor heykeli dikmek ne kadar sevindiriciyse, Ankapark ucubesini, milleti tirilyonluk borçlara batırarak dünyanın en büyük eğlence merkezi olarak yapmak ne ölçüde sevince gark ederse, bu yüz katlı binalar da o kadar sevindirik yapar.

Cumhurbaşkanımız her fırsatta dikey yapılaşmadan yatay yapılaşmaya geçilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Kime acaba? Bu sözü kimler yere düşürüyor? Hayır, ayaklar altına alıyor! Ayaklarının altına almakla kalmıyor, üstünde tepiniyor!

Yatay yapılaşma hemen şimdi! Hele de şehir merkezlerinde! Ankara’nın göbeğine yüz katlı ucubeler dikilmesine karşı tepkimizi ortaya koyalım!

İşin tuhafı, bu projenin görevden uzaklaştırılan eski başkanın devrinde yapılması. Eski başkan gitmek zorunda kaldı, ama onun projeleri birileri tarafından bütün vahşetiyle sürdürülüyor.

Bu kadar büyük çukur, eğer bu işleri yapanların davaları varsa, o davalarının mezarı olabilir ancak. Diktikleri yüz katlı kuleler de kabir taşları!

Yüz katlı ucubeler nereye dikilecek?

Eski hipodromun karşısına, Büyükşehir Belediye binasının bitişiğine, Tren garının ve Anıtkabir’in birkaç yüz metre yakınına...”

* * *

Şimdi bu binalar yükseldi, henüz iskelet halinde…Tam bir çirkinlik numunesi. Önüne şu tabela dikilse yeri var: 2019 Seçim hatırası!