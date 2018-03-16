16 Mart 2018 Cuma29 C.Ahir 1439
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  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
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Esnaflara özel….!

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Feyzullah Birışık

Siz bir esnaf olarak dürüst olursanız;

  • Sizden etkilenen elemanlarınız da dürüst olur,
  • Sizden etkilenen ortağınız da, müşteriniz de dürüst olur…

Müşteriniz dürüst olursa;

  • Dürüstlüğünden ailesi de etkilenir, onlar da dürüst olur,
  • Alışveriş yaparken esnafa karşı dürüst olur… Esnafa karşı dürüst olunca müşterisinden etkilenen esnaf da dürüst olur…

Siz dürüş olursanız;

  • Sizden etkilenen eş ve çocuklarınız da dürüst olur…
  • Onlar dürüst olursa arkadaşları da dürüst olur…
  • Arkadaşları dürüst olursa aileleri de dürüst olur…
  • Ve bu insanlar sizlerle alışveriş yaptıklarında dürüst olurlar…

Değerli esnaf kardeşim…

Sadece bir kişinin dürüst olmasıyla ne değişir ki?’ demeyin sakın! İnsan psikolojik olarak bir başkasından etkilenen bir varlıktır… Sizin gerek ticari dürüstlüğünüz, gerek misafir perverliğiniz, gerek elemanlarınıza bir baba gibi tavrınız inanın çok şey değiştirecektir…

Siz dürüst olun ve görün bakalım neler değişiyor…

 

İsterseniz size meşhur bir kıssayı anlatayım;

“Bir adam okyanus sahilinde yürüyüş yaparken, denize telaşla bir şeyler atan birine rastlar. Biraz daha yaklaşınca bu kişinin, sahile vurmuş denizyıldızlarını denize attığını fark eder ve

–  “Niçin bu denizyıldızlarını denize atıyorsun ?” diye sorar.

Topladıklarını hızla denize atmaya devam eden kişi, “Yaşamaları için” yanıtını verince, adama şaşkınlıkla

–  “İyi ama burada binlerce denizyıldızı var. Hepsini atmanıza imkân Yok. Sizin bunları denize atmanız neyi değiştirecek ki ?” der.

Yerden bir denizyıldızı daha alıp denize atan kişi,

– “Bak onun için çok şey değişti,” karşılığını verir.

***

Sevgili ağabeyim…

Siz bir esnaf olarak gününüzün çoğunu mağazanızda geçiriyorsunuz… Mağazanızda muhatap olduklarınız;

  • İş ortağınız,
  • Eleman, ya da elemanlarınız,
  • Müşterileriniz
  • Kargocu, çaycı, dilenciler ve seyyar satıcılardır…

Ömrünüzün neredeyse yarısı bu kişilerle geçiyor…

Şimdi size soruyorum;

  • Ortağınıza karşı dürüş müsünüz?
  • Ortaklık hukukunu biliyor musunuz?
  • Ortağınızın haklarını biliyor musunuz?
  • Ortağınız size güveniyor ve razı mı?
  • Elemanlarınızın haklarını biliyor musunuz?
  • Elemanlarınız sizden razı mı?
  • Müşterilerinizin şikâyetlerini dikkate alıyor musunuz?
  • Mağazanızı açmadan önce ticaret kurallarını okumuş muydunuz?
  • Allah’ın, bulundurulması ve satışının yasakladığı ürünler mağazanızda var mı?
  • Mağazanızda hijyene/temizliğe ne kadar önem veriyorsunuz?
  • Mağazanıza gelen dilencilere ve satıcılara karşı nazik davranıyor musunuz?

Bunları nefsinize sorun ve alacağınız cevaba göre bir hayat belirleyin.

 

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