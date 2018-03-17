Meraklısına ekonomi-politik

Engin Ardıç / Sabah

Kendinizi kandırmayınız:

Sosyaldemokrasi bir kalkınma programı değildir.

Komünizm bir kalkınma programıdır ama, eli sopalı da olsa.

İşte bunun için Rusya'da bir ölçüde (yatırımlarda) başarılı olmuş, ama "zaten kalkınmış"ülkelere ihraç edildiğinde (Çekoslovakya, Macaristan, hatta Polonya) o ülkeleri berbat etmiş, geri götürmüştür.

Sosyaldemokrasi, ileri ülkelerde "refah paylaşımının" daha adil olmasını, emekçiye pastadan daha kalın dilimler verilmesini sağlayan bir düzendir.

Sosyaldemokrasi, sosyalizm değildir.

Üretim araçlarının bireylerin elinde kaldığı düzene sosyalizm denmez. Pastanın kremasını daima sermaye yiyecektir.

Uygulanabilmesi için ekonominin "belli bir düzeye gelmiş olması" şarttır.

Olmayan pastanın nesini paylaştıracaksın?

Önce pastayı pişirmek zorundasın. Geri kalmış ülkelerin sorunu sosyaldemokrasi değildir.

Bu nedenle, yirmili yılların dökük Almanya'sında tutunamamış, ama altmışlı yılların ileri Almanya'sında iktidara gelebilmiştir (Willy Brandt)... İsveç gibi sanayii ve ekonomisi sağlam, üstelik hiçbir savaşa katılmamış, kendini yıpratmamış bir ülkede uzun süre iktidarda kalabilmiştir.

Fransa'da ne zaman geldi? Kırklı ve ellili yılların dökük Fransa'sında değil, taa 1981'de, "tuzunu kurutmuş" bir Fransa'da (François Mitterrand)...

Fakat krizleri yönetemiyor. Fransa'nın 2008 krizinden sosyaldemokrasiyle çıkma deneyi müthiş bir fiyaskoyla sonuçlandı (François Hollande)...

Yani armut pişecek, sosyaldemokratların ağzına düşecek.

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Türkiye'de sosyaldemokrasinin bir şansı olmuş mudur ya da olacak mıdır?

Hiç olmamıştır. Ecevit bir balondu.

Üstelik Türkiye geri kalmış bir ülkeydi.

"Vahşi" de olsa kapitalist kalkınmaya ihtiyacı vardı.

Ancak Türkiye günün birinde o pek ünlü "orta gelir tuzağından" kurtulur, ileri bir ülke olursa...

ABD ve AB, Türkiye'nin orta gelir düzeyinden çıkmasını, ilerlemesini istemiyor.

İlerleme, kalkınma, "bağımsız ve kişilikli politikalar" getirir (Getirmedi mi?) Türkiye'de kalkınmayı 1950'den beri hep sağ yönetiyor, kapitalizm yoluyla. Bu da çok doğaldır.

Üstelik "sosyal politikaları da" gene aynı sağ yürütüyor!

Dolayısıyla, sosyaldemokrasi gündemde hiç değil ve uzun bir süre de olmayacak.

Peki CHP sosyaldemokrat mıdır?

Hayır.

CHP, esas olarak bürokrasinin partisidir.

(İçinde "bir miktar" sosyaldemokrat vardır tabii, sosyalist bile vardır, inkâr etmiyorum.) Bürokrasi Türkiye'de iktidardan düşmüştür.

Geri gelmesi için bir neden yoktur.

Geri gelmesi Türkiye'nin yararına değil, zararına olur. Halk bunu seziyor.

İşte bu yüzden CHP seçim kazanamaz.

İstediği kadar yalpalasın, bir sağa yatsın bir sola yatsın, nafile.

Bunu en iyi bilen de Kemal Kılıçdaroğlu.

Adamcağızı fazla hırpalamayalım, umarı yok. "Vaziyeti idare" ediyor alt tarafı.