Amerika... Amerika!

Aziz Üstel / Star

Eşitlik dediler, hak hukuk dediler, kimse kimseden üstün değildir dediler, çalışan en yüksek yevmiyeyi alır dediler, polis tarafsızdır dediler.. Biz de kalktık geldik Amerika'ya. Söylediklerinin hepsi geçerli... Ama yalnız beyaz, Protestan, Anglo Saksonlar için.. Paran varsa adamsın bu ülkede.. Yoksa sürünürsün ki, hayvandan beter!! (İtalyan Terziyle-Don Corleono arasındaki konuşma. The Godfather..BabaMario Puzo)

Geçmişin ünlü müzisyeni Celal Şahin'e göre "ezeli ve ebedi dostumuz" ABD'nin dümeninde bugüne kadar hiç görmediğimiz tür bir "kaptan" var! Ağzına geleni, aklına düşeni olduğu gibi söylüyor. Aman şu kırılır, bu gücenir gibi bir düşüncesiyse yok. Öyle laflar ediyor ki ABD'li diplomatlar saçlarını başlarını yoluyor. Geçenlerde NY Times'a "Ben Kürt'lerin büyük hayranıyım!" demişti. Laf aramızda, "Kürt" derken kimden söz ettiğini kendisi de bilmiyor büyük bir olasılıkla. PKK, YPG gibi terör örgütleriyle TC vatandaşı olan, işinde gücünde olan Kürt kardeşlerimizi birbirine karıştırıyor! Öğrenmek için çaba harcayacağına, Kürtler deyip işin içinden çıkıyor!

Özelikle 2013'ten bu yana, ABD ve genel olarak Batı'dan Ak Parti hükümetine hele de Tayyip Beye yönelik demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğüyle ilgili eleştiriler artarak sürüyor. Türkiye'nin artık Batı'nın karşısında el pençe divan durmaması, ülke çıkarlarını Batı çıkarlarının önüne koyması dostlarımızı çileden çıkarıyor. Alışmamışlar böyle şeylere!!! Zaten Trump bu eleştirilerin bir çoğuna da katılmıyor. Güçlü liderlere inanıyor ve onlarla iş birliği yapmak istiyor:

Trump, 15 Temmuz sonrası FETÖ'cuların gözaltına alınmaları ve işlerinden atılmalarıyla ilgili olarak ,"bizim ülkemizde de birçok sorun var. Hükümeti devirmek, devleti ele geçirmek isteyenleri biz işten çıkarmakla, gözaltına almakla kalmaz topunu idam ederiz!"demişti. Bütün bunlar Trump'ın Türkiye'de başkanlık düzeni kurulmasına karşı çıkmayacağı yönünde yorumlanıyordu. Nitekim çıkmadı da.

Türkiye-ABD arasındaki son dönem gerginliğin önemli nedenlerinden biri de Fetullah Gülen'in iadesi konusu. ABD topu yargıya atıyor. BBC'ye konuşan emekli diplomat Marc Pierini'ye göre Türkiye somut kanıtlar sunamadı 15 Temmuz'u Gülen'in yaptırdığı konusunda. "Kanıtlar sunulursa elbette gereği yapılır.." Tabi bu yalan değil, kuyruklu yalan! Çünkü Gülen'in 15 Temmuz'u tezgahlayanların başında olduğunu askerden sivile bütün FETÖ'cüler itiraf etmiş, bunların ses kayıtları Washington'a ulaştırılmış bile. ABD'nin Gülen ve tayfasını hiçbir zaman teslim etmeyeceği kesin. Çünkü Gülen Türkiye'ye getirildiği an CIA'den başlayacak ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik neler yaptığını bir bir anlatacak. Bu da Washington'un işine gelmez elbette!

(Yarın: 'ABD Türkiye'nin müttefikliğine çok önem veriyor'.)