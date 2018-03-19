Başkomutandan Mehmetçiğe Hepsine Tebrikler Ve Teşekkürler

Cemal Nar / Habervaktim.com

Bugün sevinçli ve bereketli bir gün yaşadım. Fert ve toplum olarak zafer üstüne zafer görmekle bahtiyar oldum. Rabbime hamd-u sena ettim, şükrettim. Bu arada kaybolan çağdaş insanın değeri ve onuru üstüne yazdığım bir kitabın müsveddesini bitirdim çok şükür.

Önce Afrin zaferinden dolayı Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederim. Kararlı duruşundan, devlet ricaline güven verişinden ve yürüttüğü diplomasiden dolayı bu zaferde payı büyüktür, minnet ve şükranlarımı sunar, teşekkür ederim. Allah nice zaferlerle onu da milletimizi de bahtiyar eylesin.

Bu zamana kadar, “emeklilere az para veriyor” diye çok eleştirmiştim. Eğer o paralar ile göğsümüzü kabartan, istiklaliyetin zevkini yaşatan, düşmanları maddî manevî hezimete uğratan o yerli silahlar yapıldı ise, hakkımı helal ediyorum. İsterse bunun için üstüme düşen yardımı yapmaya da hazırım. Silah namustur. Elle gelen öğün olmaz, olsa da zamanında olmaz.

Sonra Afrin zaferinden dolayı Genel Kurmay Başkanını ve Kuvvet Komutanlarını, harekatın planını yapan subaylarımızı, sonrada bütün ordumuzu tebrik ederim. Allah Teâlâ’nın rızasına eren erlerden olsunlar diye dua ederim. Afrin veya başka yerde Allah için savaşan güvenlik güçlerimize de şükranlarımızı sunarız. Şehitlerimize rahmetler dileriz. Allah şefaatlerine mazhar eylesin.

Bu zaferden dolayı asıl orada bizzat savaşan mehmetçiğimizi ve ÖSO mensuplarını tebrik ederim. Manen hepsini muhabbetle kucaklarım. Allah Teâlâ’nın rızası ebediyyen onlarla olsun. Şehitleri doğruca cennete uçsun, gazileri izzet ve şerefle yaşasın, yaralılar sağlık ve afiyette daim olsunlar.

Zafere susamış ümmete sundukları bu başarı, kevser suları gibi içimizi serinletti ve umut doldurdu gelecek zaferler için kalbimize. Yeniden dirilişin maddi heyecanını yaşattı hepimize. Allah Teâlâ’nın arşı altında gölgelensinler inşallah.

Bugün Çanakkale zaferinin yıl dönümüydü. Onunla iftihar ederken, merhum Necmettin Erbakan’ı da hatırladım Kıbrıs zaferiyle. Allah Teâlâ’nın rahmeti bereketi kudsiyeti onunla olsun inşallah. Gerçek Kıbrıs fatihi odur.

Ey Müslüman kardeşlerim! Sizin de Afrin zaferinizi tebrik ederim. Darısı gerisine diye dua ederim.

Köpek sürüsü PKK lıları gördünüz mü? Geberdiklerinde doğru cehenneme gideceklerini bildikleri için şerefsizce kaçtılar. Davası olmayan nasıl savaşabilir ki? Davası olmayan sırf dünya menfaati için ölümü göze alabilir mi? Yarın Mümbiç’te, Kobani’de, Rajova’da ve nihayet Kandil’de bu terörist kuduz köpekler aynı muameleye tabi tutulacaklar. Kürt, Türk, Arap veya bir başkası, oralarda kim yaşıyorsa, o topraklar gerçek sahiplerine iade edilecektir. Ümmetin çocuklarını önce kafir eden, sonra da ölüme ve cehenneme süren bu gavur ekmeği yemiş hainler, kaçtıkları yere kadar kovalanarak gebertileceklerdir. Akılları varsa adalete teslim olur, cezalarını çeker, bari bundan sonra rahat yaşarlar. Yoksa artık rahat yok onlara.

Yani anlayacağınız, Afrin besmele idi. Bu işin Hamdelesi de Kandil'de olacak inşallah. Selam olsun aslan mehmetçiğimize...

Bu işlerin en güzel tarafı nedir, biliyor musunuz? Bence İslam birliğinin kurulmasına hizmet etmesinde. Yıllardır aralarına mayın döşenen Müslüman kardeşler, Türkler, Kürtler ve Araplar artık birbirlerini yakından tanıyorlar. Emperyalistlerin öğrettiği aleyhteki yalanları görüyorlar. Artık İslam birliği önce kalplerde kurulacak, sonra bu gönüllü toprak birliğine dönüşecek inşallah. Böyle böyle kuracağız İslam birliğini.

Bu yüzden Afrin’de askerimize sevinç gösterisinde bulunan Arap ve Kürt kardeşlerimizin bu duyguları, istikbalimiz adına bana çok müjdeler veriyor. Çok sevindiriyor hamdolsun.

Dünya yeniden milletimiz eliyle İslam devlet ve medeniyetini tanıyacak inşallah. Belki ordumuz da böyle böyle dizginleri millet adına ele alacak ve yeniden “Peygamber Ocağı” olacak inşallah.

Öyleyse, bu zaferin aşkıyla bir kere daha deriz ki, “Yeryüzünden fitne kalmayıncaya, İslam'ın adaleti tamamen hakim oluncaya kadar, durmak yok, yola devam. Elimizde Kur'an, dilimizde tekbir, hedefimiz İslam'ın hakimiyeti için dünya hilafeti.

Yardım et Ya Rabbî. "Fansurnâ alel kavmi'z zâlimîn".