Şekerde özelleştirme!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Muhalefet, “Aman şeker fabrikaları özelleştirilmesin” dedikçe iktidar bu konudaki kararlığını ortaya koyan cümleler kuruyor. Ve “şeker fabrikaları özelleştirilecek” diye bastırıyor. Muhalefet, “şeker fabrikalarını özelleştirirseniz binlerce insan işsiz kalacak” diye feryat ediyor.

İktidar, “Özelleştirirken işçi çıkarmama şartını koyacağız” diye feryatları duymazdan gelmeyi tercih ediyor.

Muhalefet, “Şeker fabrikaları özelleştirilirse bu fabrikalar kapanır” diye endişelerini dile getiriyor. İktidar, “Fabrikalar üretimin devamı şartı ile özelleştiriliyor” diye karşılık veriyor. Muhalefet, “Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin NBŞ üreticilerinin ekmeğine yağ sürmekten başka işe yaramayacağını” ileri sürüyor.

İktidar NBŞ üretiminin kontrol ve denetim altında tutulacağı vaadini tekrarlıyor. Muhalefetin kaygılarını paylaşıyoruz. İktidarın verdiği sözlerde durup duramayacağı hakkında bir şey söylemeden önce geçmişte özelleştirilen kurumlara bakıyoruz. Mesela özelleştirilen SEKA ne oldu diyoruz? Özelleştirilen TEKEL ne oldu diyoruz? Yine özelleştirilen SÜMERBANK ne oldu diyoruz? Hepsinin yerinde yeller estiğini görüyoruz. TEKEL’i özelleştirmelerini sigaranın zararlarına bağlamalarını da abesle iştigalden farksız görüyoruz. Milleti sigara alışkanlığından uzaklaştırmak için yıllardır çalışıp çabalıyorlar ama bir arpa boyu yol aldıklarını söylemek mümkün mü? O kadar yasağa rağmen sigara tüketimi tam gaz devam ediyor. Peki, tüketilen bu kadar sigara nereden temin ediliyor? Elbette yabancı üreticilerden!

Madem bu meretin kullanılması frenlenemiyor o zaman yerli üreticinin ekmeğine niye mani olunuyor?

Sigara nasıl yabancı üreticilerin denetim ve kontrolü altına girmişse yakında şeker üretimi kesilince NBŞ üreticileri düğün bayram yapacaklardır.

Yani Rahmetli Erbakan Hocamızın yıllar öncesinden yaptığı çok önemli tespitler bir daha haklı çıkacaktır.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile işçilerin mağdur olmayacağını ve şeker üretiminin azalmayacağını savunanların öteki özelleştirme alanlarına şöyle bir göz atmalarını tavsiye ederiz.