Afrin zaferi CHP’ye armağan edilmeliydi!

Resul Tosun / Star Gazetesi

Daha önce Afrin’e ve Münbiç’e bitmiş gözüyle baktığımı bir kaç kez yazdım.

Asıl sorunun bizi Fırat’ın doğusunda beklediğini de yazdım.

Fakat Afrin’de sokak savaşlarının yaşanacağı, tünel hendek direnmesiyle karşılaşılacağı tahmin edilirken teröristlerin direnmeden kaçtıkları görüldü.

Kuşatılmış bir şehirde deneyimli bir orduya karşı direnmeleri zaten mümkün değildi.

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Türkiye 34 yıldır sürdürdüğü terörle mücadelede bölgede hiçbir ülkenin elde edemediği bilgi birikim ve tecrübeye sahibi olmuş bir ülkedir.

Özellikle şehir savaşlarıyla özerk bölgeler oluşturacağı hevesine kapılan PKK terör örgütünü giriştiği hendek ve tünel savaşında nasıl püskürttüğünü dünya âlem gördü.

JÖH ve PÖH mensuplarının teröristlerin inlerine nasıl girdiğini ve gereğini nasıl yaptığını da gördü.

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Dünya âlem gördü de bu ülkenin ana muhalefet partisi göremedi maalesef.

Ya da gördü de görmezden gelerek birilerinin sözcülüğüne soyundu desek belki daha doğru olur.

Fırat Kalkanı Harekatı başladığı gün muhasebeci Kenan’ı kılavuz edinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz Türkiye'nin yabancı bir ülkeye silahlı güç göndermesini doğru bulmayız. Suriye sıradan bir ülke değil orada Rusya var ABD var İran var" diyerek itiraz etmişti.

Zeytindalı Harekatı için de Kılıçdaroğlu, ‘Afrin el Bab gibi değildir’ diyerek itiraz ediyordu..

Harekat başladı Afrin etrafında hilal kuruldu bu sefer ‘Aman Afrin’e girmeyin’ demeye başladılar.

Hatta grup başkan vekili Engin Altay, "Afrin bir bubi tuzağı, felaket. Sur'un 100 katını düşünün. Askeri bir tuzağa sokacağız. Her köşesinde mayın olan bir labirenteMehmetçiği niye sokuyoruz?" diye feryat etti.

Yani bu parti ordusuna güvenmediğini açıkça deklare ediyordu.

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Afrin’in düştüğü haberini alınca da morarması gereken Kılıçdaroğlu, ‘Ordumuza tarihin her döneminde hep güvendik, güveniyoruz’ açıklaması yaparak çark etti!

Allah korusun ordumuz Afrin’e giremeseydi ya da girdiğinde şehir savaşlarıyla karşılaşsaydı, ‘Biz demedik mi?’ siyaseti yapacaklardı.

Kah FETÖ kah PKK teröristlerini korumak için yürüttüğü politika ile CHP millilik vasfını her geçen gün biraz daha yitirmekte maalesef.

Parti yönetimine aldığı militanlarla marjinalleşme istikametinde yol kat etmeyi sürdürüyor.

Yazık, çok yazık.

Keşke Afrin zaferi CHP’ye armağan edilseydi. Kim bilir belki birileri uyanırdı.

HAMİŞ:

Dün Hakk’a yürüyen Hasan Celal Güzel beye rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.

Mekanı cennet olsun.