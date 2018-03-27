Bilimden değil, sizin gülünçlüğünüzden söz ediyorum!

Haşmet Babaoğlu / Sabah

Ben ruh halinizi anlatıyorum...

Bilimden söz etmiyorum; sizin bilime bakışınızdaki "sakatlığa" işaret ediyorum.

Hawking'in fizik teorilerini değil, Hawking'in kendisini konu ediyorum.

Siz ne yapıyorsunuz?

Bilimin marifetlerini anlatıp bir yandan da sosyal medyada ve ekranda bana hakaret ediyorsunuz..

Kime bu havalarınız?

Nihayetinde sizler Muhteşem Yüzyıl dizisini Kanuni sanan bilim insanlarısınız...

Sizleri neyin hasta ettiğini biliyorum..

Stephen Hawking sizin için iyi bir popüler bilim vitriniydi, bitti.

Bu vitrine tabii şu inciler de dahildi...

"Uzaya kaçmanın zamanı gelmiş"miş...

"Kadınları anlamak imkânsız"mış...

Hepsi kitlelere iyi zerk ediliyordu, yalan yok!

***

Peki neye itiraz ettiğimi, karşı çıktığım kafa yapısının ne olduğunu bir daha anlatayım...

Gülünçlüğünüzü yani...

Mesela bilimperestliğini Hawking hayranlığıyla birleştirmiş biri kalkmış "Doktorları ona 2 yıl ömrü kaldığını söylemişti ama o azmiyle 50 yıl daha yaşadı" diyor.

Ya "azim" kelimesinin anlamını doğru düzgün bilmiyor ya Hawking'in nasıl yaşadığını?

Edindiği malumatı ve kullandığı kavramları "temiz" tutamayan birinin bilimle ne işi olabilir?

Hem söyleyin bana, nasıl bir fanatizmdir bu!

Bizim yalandan kültürlü (!) ve pek laik tayfaya "bilimperest" deyip durmam bundan...

***

Uzun yıllar boyunca yanak hareketlerini okuyan bir aletle düşüncelerini ses ve yazıya döken Hawking için bir de şunu demiştim: "İşin içinde başka bir tuhaflık da var." Aman aman...

Yurtdışına kaçmış bir Fetöcü youtuber da dahil ne çok insan hop oturup hop kalktı.

Peki Kings College'nin ünlü nöroloğu Prof. Nigel Leigh de mi "zırvanın teki"dir?

Prof. Leigh diyor ki, "bu kadar uzun yaşayan bir ALS hastası yok, tuhaf olan sadece uzun yaşaması değil; bu hastalık sürekli ilerler, oysa Hawking'in durumu uzun süre stabil kaldı..." Uzatmayacağım...

Ama şu ilginç anekdotu da aktarayım, gerisini siz düşünün...

ALS hastalığına yakalanmış başka ünlülerin kısa süre bile böyle işlevsel kalamadıkları sorulduğunda Stephen Hawking "bana bir işim olması çok yardımcı oldu ve belki banaverilen vitaminlerin de bunda katkısı var" demişti.

Anladığım şu ki...

Hawking'i "yaşatan" ekip inceden dalgacıydı.

Hepimizle iyi dalga geçtiler.