30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:18Güneş 06:45Öğle 13:15İkindi 16:45Akşam 19:33Yatsı 20:54
    • 11°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 114.845 0.63
  • Altın: 168,001 -1.65
  • Dolar: 3,9436 -1.41
  • Euro: 4,8469 -1.85

Dinde sebatı sağlayan etkenlerden; DOĞRU BİR ALLAH İNANCI

» »
Feyzullah Birışık

Değerli kardeşim…

Dinde sebatı sağlayan etkenlerden en önemlisi doğru bir Allah inancına sahip olmaktır… Allah’ı gereği gibi tanıyan, üzerindeki hakları bilen, Allah’ın mutlak hâkim olduğunu ve her şeye gücünün yettiğine inanan, İslam üzerinde ölenleri cennete alacağına inanan, İslam’ın dışında ölenleri de cehenneme alacağına inanan, başıboş yaratılmadığına ve İslam gibi bir nimet bahşettiğine inanan bir insan kolay kolay dininden uzaklaşmayacaktır…

Ama bugün Müslümanların çoğunluğu Allah’ı gereği gibi tanımıyor… Yayın dünyasında Allah’ı anlatan onlarca esma-ül Hüsna kitapları olmasına rağmen insanlar Allah’ı tanıma ihtiyacı hissetmiyor. Allah’ı tanıyan bir insan ister istemez hayatına çekidüzen verecektir… Çünkü o bilir ki Allah:

  • Kendisini görür,
  • Sesini işitir,
  • Kalbinden geçenleri bilir,
  • Yarın huzuruna alacağını bilir,
  • Kendisini başıboş yaratmadığını bilir,
  • Hidayette kalmak Allah’ın elindedir,

İşte bu bilgiler o kişiyi hidayette kalmasına yardımcı olur… Mademki doğru bir Allah inancı insanın İslami hayata bu adar çok etki yapıyor o zaman zaman geçirmeden bu dinin sahibini tanımaya çalışmak lazım… Çünkü insan rabbini tanıdıkça sevmeye, sevdikçe de emir ve yasaklarına sıkıca bağlanmaya çalışır…

Dinde sebatı sağlayan etkenlerin neredeyse başında gelen doğru bir Allah inancını önemsemek lazım… Bugün artistler ve ormandakiler dışında Allah’ın varlığına inanmayan insan neredeyse yok gibi… Ama her ne hikmetse Allah’a inandığını söyleyen Hristiyanlar ve Yahudiler Allah’a ve dinine savaş açmış durumdalar… Demek ki sadece Allah’ın varlığına iman etmekle olmuyormuş!

“Onlar, Allah'ı hakkıyla bilemediler. Şüphesiz ki Allah, mutlak kuvvet sahibidir, her şeye galiptir.” (Hac suresi.74.ayet)

“Onlar, Allah’ı hakkıyla takdir edemediler. Hâlbuki bütün yeryü­zü, kıyamet günü onun kudret ve hâkimiyeti altındadır. Gökler onun kud­retiyle dürülmüş olacaktır. O, müşriklerin koştuğu ortaklardan münezzeh ve yücedir.” (Zümer suresi 67.ayet)

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri