Dinde sebatı sağlayan etkenlerden; DOĞRU BİR ALLAH İNANCI

Feyzullah Birışık / Habervaktim.com

Değerli kardeşim…

Dinde sebatı sağlayan etkenlerden en önemlisi doğru bir Allah inancına sahip olmaktır… Allah’ı gereği gibi tanıyan, üzerindeki hakları bilen, Allah’ın mutlak hâkim olduğunu ve her şeye gücünün yettiğine inanan, İslam üzerinde ölenleri cennete alacağına inanan, İslam’ın dışında ölenleri de cehenneme alacağına inanan, başıboş yaratılmadığına ve İslam gibi bir nimet bahşettiğine inanan bir insan kolay kolay dininden uzaklaşmayacaktır…

Ama bugün Müslümanların çoğunluğu Allah’ı gereği gibi tanımıyor… Yayın dünyasında Allah’ı anlatan onlarca esma-ül Hüsna kitapları olmasına rağmen insanlar Allah’ı tanıma ihtiyacı hissetmiyor. Allah’ı tanıyan bir insan ister istemez hayatına çekidüzen verecektir… Çünkü o bilir ki Allah:

Kendisini görür,

Sesini işitir,

Kalbinden geçenleri bilir,

Yarın huzuruna alacağını bilir,

Kendisini başıboş yaratmadığını bilir,

Hidayette kalmak Allah’ın elindedir,

İşte bu bilgiler o kişiyi hidayette kalmasına yardımcı olur… Mademki doğru bir Allah inancı insanın İslami hayata bu adar çok etki yapıyor o zaman zaman geçirmeden bu dinin sahibini tanımaya çalışmak lazım… Çünkü insan rabbini tanıdıkça sevmeye, sevdikçe de emir ve yasaklarına sıkıca bağlanmaya çalışır…

Dinde sebatı sağlayan etkenlerin neredeyse başında gelen doğru bir Allah inancını önemsemek lazım… Bugün artistler ve ormandakiler dışında Allah’ın varlığına inanmayan insan neredeyse yok gibi… Ama her ne hikmetse Allah’a inandığını söyleyen Hristiyanlar ve Yahudiler Allah’a ve dinine savaş açmış durumdalar… Demek ki sadece Allah’ın varlığına iman etmekle olmuyormuş!

“Onlar, Allah'ı hakkıyla bilemediler. Şüphesiz ki Allah, mutlak kuvvet sahibidir, her şeye galiptir.” (Hac suresi.74.ayet)

“Onlar, Allah’ı hakkıyla takdir edemediler. Hâlbuki bütün yeryü­zü, kıyamet günü onun kudret ve hâkimiyeti altındadır. Gökler onun kud­retiyle dürülmüş olacaktır. O, müşriklerin koştuğu ortaklardan münezzeh ve yücedir.” (Zümer suresi 67.ayet)