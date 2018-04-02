Sağım solum sobe

Engin Ardıç / Sabah

Birikmiş gazete kesiklerini karıştırıyor, "miadı dolanları" çöpe atıyor, eski defterleri yokluyordum... Bir siyasi tarih doçenti, "sol kendini yenilemeli" demiş, üç ay kadar önce.

Türkiye'de solu kurtarmaya çalışmayan kalmadı.

Solun "kurtarılması gerektiği" konusunda herkes hemfikir, ancak bunun nasıl olacağınısöyleyebilen yok.

"Yaşanılan dönüşüme odaklanmak" gibi parlak ama içi boş laflar ediliyor.

Çünkü Türkiye'de sol düşünce "üretilebilemez!" Bu bir ithal malıdır, Batı'dan gelmiştir, ancak Batı'da "yeni bir sol" oluşursa bizimkiler de alıp uygulamaya kalkarlar, işte o kadar.

Batı'dan da çıkamıyor işte "yirmi birinci yüzyılın" solu...

Türkiye'de yirminci yüzyıl boyunca ancak tek bir kere (1965'te), ancak yüzde 3 oy toplayabilmiş olan solun yirmi birinci yüzyılda bir varlık gösterebileceğini sanmak safdilliktir.

Komünizm geçen yüzyılda doğmuş ve geçen yüzyılda ölmüştür. O yol kapalıdır.

Ortalıkta dolaşan komünistler politikada birer "kenar süsünden" ibaret kaldılar.

Sosyaldemokrasi? Kapitalizmin krizlerini yönetemedi. Müthiş bir itibar kaybına uğradı.

Peki ya Ecevit'in solculuğu efsanesi?

O solculuk değildi, bir slogan fırtınasıydı.

Bir yandan "sev kardeşim, elini ver bana" gibi yıvıklıklar, bir yandan "toprak işleyenin su kullananın" gibi hoş ve boş laflar...

Bir yandan da, her Milli Şef çocuğunun gönlünde yatan arslan olan "Köy Enstitüleri'ni yeniden açmanın" daha üst düzeyde tekrarı, Köykent safsatası...

CHP, sol değildir. Bir bürokrat partisidir.

Bürokrasi hiçbir zaman solcu olmamıştır ve olamaz. Tam tersine, solu hep ezen bürokrasi olmuştur.

Birtakım solcu ahmaklar, bürokrasi darbe yaptığı zaman "çok şükür sol geldi" diye sevindiler ve ilk kötü kazığı da bürokrasiden yediler. Hep böyle oldu.

Sol Türkiye'de varolabilmek mi istiyor?

Önce kendini bürokrat sultasından kurtarmalı, CHP'nin kuyruğuna takılmaktan vazgeçmeli, bu partiyle arasına açık seçik mesafe koymalıdır.

Sonra da halkla barışmalı, yani Kemalist olmaktan vazgeçmelidir. Kemalist olmaktan vazgeçmek, gerici olmak demek değildir.

Şapka giymek solculuk değildir. Latin alfabesi kullanmak solculuk değildir. (Lenin eşek miydi, niçin "Kiril" alfabesi kullanıyordu?) Hele Kürt milliyetçiliği, solculuk hiç değildir.

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Bunun yolu da önce "Tayyip düşmanlığından vazgeçmekten" geçiyor.

Solun tek bir hedefi olabilir: AKP iktidarının uyguladığı "sosyal politikaları" önce hele bir görmek... Bunların varlığını, müthiş etkinliğini ve başarısını bir kere idrak etmek... Sonra da bunun "ötesine" nasıl geçilebileceği yönünde kafa yormak ve bunun "daha iyisini" yapabileceğini halka anlatmak, onu ikna etmek...

Böyle yapınca sol iktidara mı gelir?

Yooo... Kendine gelir!

Ama bunu başaramayacak, çünkü fikir yok, lider yok, kadro yok, çap yok. En önemlisi, "sağduyu" yok.

Ne var? Kimine çay bardağı, kimine rakı kadehi var.