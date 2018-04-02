Otizm, bilim, endüstri... Nasıl bir dünya?

Haşmet Babaoğlu / Sabah

İsterseniz, aşağıda okuyacaklarınıza "Otizm Farkındalık Günleri"ne bir katkı olarak bakın...

İsterseniz, "Nasıl bir dünyada yaşıyoruz?" sorusu olarak değerlendirin...

Benim tercihim ikincisinden yana...

Ama önce şunu söyleyeyim:

Başkalarıyla etkileşim bozukluğu ve sürekli tekrarlayan davranış bozukluklarıyla dikkati çeken otizm bizde hâlâ görmezden geliniyor.

Dışarıdan bakanlar yaptıkları tuhaf yorumlarla otizmli çocuklar ve ailelerinin sıkıntılarınıağırlaştırıyor. Özel eğitim konusu ise ciddi problem.

Oysa otizmin dünyada görülme sıklığı sürekli artıyor. Bazı çalışmalara göre bu oran her 110 çocukta 1'e kadar indi. Bu oranın daha da düşeceği öngörülüyor.

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Otistik oğul babası ünlü aktör Robert de Niro'nun cıvalı KKK (Kabakulak, Kızamık, Kızamıkçık) aşısının otizme yol açtığını kanıtlayacak ekibe büyük para ödülü vereceğini bir yerden görüp işitmişsinizdir.

Ama bütün bu patırtıya neden olan hekimi; yani Dr. Andrew Wakefield'i bilmiyorsunuzdur.

Anlatayım...

Dr. Wakefield 1998'de prestijli bilim dergisi Lancet'de yayımlanan çalışmasıyla "aşılar otizmeyıl açıyor" tezini "patlatan" adam.

İddiasına göre aşılardaki canlı virüs bağırsak mukozasından geçip kana karışıyor, beyine giderek bir tür iltihaplanma yoluyla otizme neden oluyordu.

Ancak Dr. Wakefield'in iddiası sadece 12 çocukta rastlanan bulgulara dayanan bir çalışmanın sonucuydu.

Yöntemi bilimsellikten uzak görünüyordu fakat iddiası büyük etki yarattı.

Derken doktorun bilimsel etikle uyuşmayan işlere de karıştığı iddia edildi ve şarlatan sayılarak meslekten men edildi.

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Ama daha sonra olanlar ilginçti...

Dr. Wakefield'in işaret ettiği cıvalı madde birdenbire (ama malum iddiayla ilgisi olmadığı özellikle vurgulanarak) aşılardan çıkartıldı.

Gelelim 2015 yılına...

Otizm ile KKK aşısı arasındaki bağı yeniden dile getiren ve rahatsızlığın tedavisi üzerinde çalışan Uzay Tıbbı uzmanı Dr.

James Jeffrey Bradstreet 22 Mayıs'ta yaptığı bilimsel sunumla "devlet üzerinde devlet" sayılan Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi'nin (FDA) şimşeklerini üzerine çekmişti ki...

19 Haziran'da cesedi bir nehirde bulundu. Göğsünde kurşun yarası vardı.

İntihar ettiği kaydıyla dosyası kapatıldı ama ailesi ve çalışma arkadaşları Dr. Bradstreet'in öldürüldüğüne inanıyor.

Sonuç?

Şüpheler ve endişeler dinmiyor, tersine birbirini izliyor.