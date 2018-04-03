03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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CHP, Türkiye’ye kurulan tuzağa destek mi veriyor?

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Haşmet Babaoğlu

Yunanistan'la önce ciddi anlaşmazlık, sonra çatışma...
Bir tuzak bu ve hazırlayıcıları var.
Kim bunlar?
Türkiye'nin derin düşmanları...
Aracıları kim?
Gizli ve açık Fetöcüler...
AB ve NATO'nun şahinleri...
Ve...
İşte bu "ve"den sonrasını söylemek zorunda kalmak üzücü. İnsanın dili varmıyor.

***
Birileri tuzağı hazırlar, birileri de tuzağa düşmesini istediğini oraya doğru iter.
CHP'nin hali ilginç.
Ege sorununu gündemde tutup kaşıyarak kamuoyu ve devlet üzerinde duygusal baskı oluşturmaya çalışıyor.
Düşünebiliyor musunuz?
Güneydoğu sınırımızda güvenlik kuşağı oluşturma çabasına uzak kalan; Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarıyla terör kaynaklarına karşı elde ettiğimiz başarılara burun kıvıracak kadar pervasız davranan CHP...
Yaz tatilinde Yunanistan'a gitmeyi sevenlerden oy toplayan CHP...
Konu Ege'ye geldiğinde "ayakları yere basmayan" bir hamasete ağırlık veriyor, köpürttükçe köpürtüyor.
Yunanistan'daki hükümetin koalisyon ortağı Kammenos'la paralel bir çalışma içindelermiş gibi...
O CHP ki, 12 büyük adanın Yunanistan'a bırakılmasında vebali büyüktür.
1946 Paris Konferansı'nda adaların statüsü nihai karara bağlandığına göre, gerisini siz düşünün artık!
***
Malum, Batı'nın "Koalisyon güçleri" ve terörist müttefikleri Türkiye'yi Kuzey Suriye'de durduramadılar. Hesapları altüst oldu.
Şimdi...
Türkiye'yi durdurmak ve bir iktidar değişikliğine yol açmak için son alternatifin Ege'de bir çatışma ve "barış için NATO müdahalesi" olduğunu düşünen odaklar var.
O halde söyleyin bana...
Türkiye'ye karşı kurulmaya çalışılan böyle rezilce bir tuzağa içeriden hizmet etmek nedir, nasıl adlandırılır?

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