Darbeci Sisi’ye ironik gol!

Resul Tosun / Star Gazetesi

Biz Afrin’de PYD/PKK ile, içerde FETÖ ile, terör örgütlerinin finansörleri ve hâmileriyle uğraşırken bölgenin en önemli devletlerinden biri olan Mısır’da cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı.

Darbecilerin bütün rakiplerini susturduğu ve seçimlere girmelerine izin vermediği bir ortamda yapıldı seçim.

Seçime yarış süsü vermek için de son dakikada çakma bir aday gösterdiler.

Darbeci general Abdul Fettah Sisi ile destekçisi Yarın Partisi lideri Musa Mustafa Musasözde yarıştılar.

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Bir önceki seçim iki gün sürmüştü baktılar ki katılım çok düşük bir gün ilave ettiler!

Bu sefer üç gün sürmesi kararı aldılar ve 26-28 Mart tarihlerinde üç gün süren bir seçim yapıldı.

Buna rağmen katılım resmi açıklamaya göre yüzde 41.5’te kaldı.

Tabii ki seçimi yüzde 97.08 ile general Sisi kazandı. 21 milyon 835 bin 347 oy aldı.

Rakibi Musa ise 656 bin 544 oy ile yüzde 2.92 de kaldı.

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Bu tiyatroya Mısır seçmeni ayrı bir renk katarak seçimlerle resmen alay etti.

Liverpol’da oynayan Mısırlı meşhur futbolcu Muhammed Salah’a sandıktan bir milyon oyçıktı!

Tabii ki oylar geçersiz sayıldı.

Salah’ın bu kadar oy alması ‘Salah Sisi’ye de gol attı!’ yorumlarına neden oldu.

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Seçimlerde aslında Sisi’ye rekabet edebilecek ve seçimi kazanacak başka adaylar vardı ama darbe yönetimi hepsini teker teker engelledi. Rakip gibi gösterilen Musa ise seçim propagandası sürecinde kendisine değil Sisi’ye çalıştı! Sisi’nin hizmetlerini anlatarak oy istedi!

Tam bir maskaralık.

Gerçek rakipler ise teker teker saf dışı bırakıldı.

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Mesela aday olmak isteyen ve meydan okuyan avukat Halid Ali, yönetimin seçimlere yaptığı baskıyı gerekçe göstererek adaylıktan vazgeçti.

Aynı şekilde eski genelkurmay başkanı Orgeneral Sami Anan da aday olmayı düşündüğünü açıkladı. Ama çok geçmeden Savunma Bakanlığı Anan hakkında evrakta sahtecilik ve halk ile ordu arasını açma suçunu işlediği töhmetiyle soruşturma açıldığını ilan etti.

Aslında güçlü bir rakip olan Anan adaylıktan vazgeçmek zorunda kaldı.

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2012 seçimlerinde Mürsi karşısında aday olan eski başbakanlardan Ahmed Şefik de ülkenin kötü yönetildiğini gerekçe göstererek aday olacağını açıkladı. O da güçlü bir rakipti. Fakat adaylığını açıkladıktan 7 gün sonra ülkeyi yönetmeye en uygun aday olmadığını ilan ederek adaylıktan vazgeçti.

Adaylığını ilan eden albay Ahmed Kansuva’nın akıbeti de öncekilerden farklı olmadı. Askeri mahkeme Kansuva’yı 6 yıl hapse mahkum ederek adaylığını engelledi.

Reform ve Kalkınma Partisi genel başkanı Muhammed Enver Sadat da adaylığını açıklayanlardandı. O da gördüğü baskılara dayanamadı ve adaylıktan vazgeçti.

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Baktılar ki seçim tek adayla yapılacak ve ayıp olacak adaylığa müracaatın bitmesine dakikalar kala Sisi’yi destekleyen Yarın Partisi genel başkanı Musa Mustafa Musa’yıadaylık için müracaat ettirdiler.

Musa aday oldu ama kendisi de partisi de Sisi’nin ikinci kez seçilmesi için propaganda yaptı.

Mısır seçimleri işte böyle bir tiyatroydu.

Kazanan tabii ki Mısır halkı olmadı. Mısır’da emperyalizm kazandı.

Sisi, yandaşı petrol ülkeleriyle beraber İsrail’e ve emperyal güçlere hizmetiyle temayüz etmiş başarılı bir general olarak kazanmayı hak etmişti!