Kabir hayatını öğrenelim ve 3 soruya hazırlık yapalım

Feyzullah Birışık / Habervaktim.com

Şuan kaç yaşındasınız, ne iş yaparsınız bilmiyorum… Ama her ölecek yaşta olduğunuzdan hiç şüphem yok… Bir şekilde ölecek morga alınacak, daha sonra yıkanıp kefenlenecek ve tabuta konularak yeşil arabaya/cenaze arabasına bindirileceksiniz… Daha sonra diriler arasında yol alıp adınıza okunan selalarla cenazeniz kılınacak oradan kabristana büyük yolculuğa çıkacaksınız… Çukurunuz adınıza eşilmiş hazır sizi bekliyor…

Ailenizden birkaç kişi kabre girecek ve sizin cansız bedeniniz son kez yakınlarınızın ellerinde olacak… Ve sizi yavaş yavaş toprağın derinliğine alacaklar… Sonra tahtalar konacak… Ardından kürekler çalışmaya başlayacak…

Son kürek sesinden sonra imam kısa bir ölüm merkezli konuşma yaptıktan sonra rutin duaya geçecek… Âmin diyen oradan uzaklaşacak… Ailenizden en yakın olan birkaç dakika daha bekleyecek ve daha sonra o da sizi terk edecek…

Ölüler kentinin en taze ölüsü sizsiniz… Sonra iki melek gelir ve üç soruyu size sorar;

Men rabbuke?/ Rabbin kim?

Men nebiyyuke?/ Peygamberin kim?

Ma dinuke?/ Dinin ne?

Yerin altındaki bütün ölülere sorulmuş olan bu üç soru size de sorulacak düşünebiliyor musunuz?... Daha ölmeden önce haber verilen üç soru…

Ama kimin umurunda;(

Değerli kardeşim..!

Bu üç soruya, “Rab * Peygamber ve İslam” kavramlarını çok iyi öğrenip o bilgilerle amel etmek lazım… Unutmayalım ki kabirde sorulacak üç soruya amellerimiz cevap verecek… Ya üçü de doğru cevap verilir ya da hiç birine doğru cevap verilmez…

1.kabir sorusu: Rabbin kim?

Kabirde sorulan bu soru ‘insanın İslam dairesi içinde Allah ile nasıl bir iletişim halinde olup olmadığımızı ’soran bir sorudur… Yani hayatımızın tamamını sorgulayan bir soru. Bu soruyu biraz açarsak karşımıza şu sorular çıkar:

Ey insan! Sen Allah’ı Rab kabul etmekle/ yani rabbim Allah’tır demekle;

“Bütün âlemi yaratanın Allah olduğuna,

Malik ve sahip olan

Terbiye eden

Yardım eden

Yol gösteren

Yarattıklarında tasarruf sahibi olan

Koruyan

Her şeye hâkim olan

Emreden ve yasaklayan

Egemen ve güç sahibi olan

Rızık veren

Yaratan

Öldüren

Dirilten olduğuna’ iman etmiş miydin?

Değerli kardeşim…

Kabrinde sen yalnızken melek size rabbin kim? Diye sorduğunda bilin ki sen yukarıdaki maddelerden sorulmuş olacaksın… Eğer imanla ölüm arasında yukardaki maddelere iman edip amel etmişseniz bu demektir ki meleğin ilk sorusuna doğru cevap verirsiniz…

İnsanların çoğunluğu inanın rab kelimesinin ne manaya geldiğini hem bilmiyorlar hem de öğrenme gibi arayış içine de girmiyorlar… Sanki kabirde rabbim Allah’tır diyeceklerini sanıyorlar… Oysaki kabirde dil değil, ameller konuşacaktır…

Değerli kardeşim…

Allah’ın rab oluşunun ne manaya geldiğini sakin bir kafayla düşünürseniz insan hayatına nasıl yön verdiğini görürsünüz… Bu sebeple kabirde ilk bu soru sorulur… Rabbim bu soruya doğru cevap veren kullarından eylesin… Âmin..