Türkiye düşmanlığı yapan Türkçe isimli bir ezik!

Resul Tosun / Star Gazetesi

İslam dünyasının en büyük problemi dış etkenlerden ziyade içindeki kazmalardır.

Allah’ın bahşettiği zenginliği alın terleriyle kazanmışlar gibimümin kardeşlerine tepeden bakan hakir gören hatta emperyalistlerle birlikte hareket etmekten çekinmeyen kazmaları kastediyorum.

İşte bunlardan biri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış İlişkilerden Sorumlu BakanıEnver Muhammed Gargaş’tır.

Arapçada Gargaş diye bir kelime yok. Türkçe karakaştan bozma bir kelime.

Tıpkı kaşıkçıyı Haşıkçi ve Karaman’ı keriman diye telaffuz etmeleri gibi.

Yani bu Enver’in aslının Türk olma ihtimali çok yüksek.

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Aslı Türk olur ya da olmaz orası çok da önemli değil. Çünkü bizler Türkiye içinde aslen Türk olup Türkiye düşmanlığı yapan ezikleri de görmeye alışığız.

BuKarakaş da onların Arap versiyonu. Emperyalizmin körfezdeki elamanlarından biri.

Esasen BAE’nin sicili çok temiz sayılmaz.

İslam dünyasında dindarlara karşı yürütülen sindirme operasyonlarında maalesef sürekli BAE’nin izine rastlıyoruz.

Mısır’daki darbeden Yemen’deki kaosa oradan Gezi olaylarına kadar bir yığın kirli senaryonun içinde aktif rol aldığını görüyoruz.

Bu Enver Karakaş da Türkiye aleyhine açıklamalarıyla temayüz etmiş bir eleman.

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Geçen sene Ağustos ayında Türkiye’ye hitaben, ‘İslamcılara desteğinizi kesin’ çağrısında bulunan Karakaş’ın vatandaşı olduğu BAE anayasasının 7. maddesi,‘İslam BAE’nin resmi dinidir. İslam Şeriatı yasamanın ana kaynağıdır’ der.

Anayasaları öyle söyler ama kendileri İslami hareketleri bastırmak için emperyalistlerle işbirliği yaparlar.

Onlar için kendi anayasalarından ziyade emperyalistlerin talimatları önemlidir.

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Aralık 2017 de aynı Karakaş Türkiye’ye karşı Arapları birleşmeye çağırdı.

BAE dışişleri bakanı Abdullah b. Zayid’in Medine müdafii Fahreddin Paşa hakkında hırsız yaftalamasından sonra Karakaş devreye girmiş ve ‘Arap dünyası Ankara tarafından yönetilmeyecek’ dedikten sonra ''Bölgedeki jeostratejik yarış, Kahire ve Riyad merkezli güçlendirilmiş bir Arap birliğini gerekli kılıyor" çağrısı yapmıştı.

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Karakaş bir ay önce bir çıkış daha yaparak Türkiye'nin Arap ülkelerinin bağımsızlığına saygı duymadığını savundu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye ile ilgili paylaşımlarda bulunan Karakaş'ın ifadesi şöyle:

"Türkiye ve Arap ilişkilerinin en iyi seviyede olmadığını görmek güç değil. Ankara Arap bağımsızlığını hesaba katarak komşularıyla mantıklı ve akıllıca bir ilişki kurmalı."

Kendince akıl veriyor!

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Karakaş’ın son çıkışı ise Ankara’da Türkiye Rusya ve İran arasında yapılan üçlü zirveyle ilgiliydi.

Arap Düşünce Vakfı'nın düzenlediği konferansta konuşan Gargaş, "Geçen hafta Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin katıldığı bir zirve yapıldı.Suriyeliler ve Arap ülkeleri zirvede temsil edilmedi. Arap ülkeleri, Suriye krizinde stratejik hatalar yaptı. Arap Birliği, çok daha büyük siyasi nüfuz ortaya koymalıydı" dedi.

Burası doğru bu tespite katılmamak mümkün değil.

Ancak sonraki cümle önemli., "Suudi Arabistan ve Mısır gibi büyük devletler, diğer Arap ülkelerinin desteğiyle başrolde olmalı" diyor.

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Başrolde olmalı dediği iki ülkenin de iplerinin ABD’nin elinde olduğunu hatırlarsak Karakaş’ın ne demek istediğini daha iyi anlarız.

Yani Karakaş Arapların başında ABD olmalıdır diyemediği için ABD güdümündeki iki ülkeyi işaret ediyor.

Herkesi kör âlemi sersem sanan bu ezik Türkiye’ye saldırarak sahibine yaranmaya çalışıyor!

Bilmiyor ki Türkiye sahibine bile haddini bildiriyor!

Ezik!