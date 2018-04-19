Ortalarda görünmeyeceksin ama kızacaksın... Olmaz ki!

Meslek odalarının marjinal siyasi gruplar tarafından oyuncak haline getirilmesineoturduğumuz yerden kızmanın anlamı yok.
Twitter'dan, Facebook'tan meslek odalarındaki sol örgütlerin hâkimiyetine isyan etmek oda seçimlerinin yerine geçmiyor.
Örgütlenmek gerek.
Hiçbiri yapılmıyorsa, en azından seçimde orada bulunmak gerek.
Bu gerçeği geçen pazar İstanbul Tabip Odası seçimlerinde bir daha gördük.
Odanın İstanbul'da otuz üç bin üyesi var.
Ama sadece yedi bin iki yüz altmış beş üye oy kullanmaya gelmiş.
Yani dört hekimden üçü ortalarda yok.
İlginç olan seçime katılan bütün grupların bir "demokrasi şöleni"nden söz etmesiydi. Nasıl bir şölense artık!
Sonuçta "Demokratik Katılım Grubu" katılanların yüzde 57'sinin oylarını alarak bir kez dahayönetime geldi.
Peki neden böyle?
Bir kere şunu bir kenara kaydedelim...
Geniş halk kesimlerinde eski hastalık nüksetti; her türlü çözüm devletten beklenir oldu.
"Devlet olmuyorsa, Erdoğan el koysun, bir yol bulsun" diyenlerin sayısı da hiç az değil.
Ama olmaz ki...
Örgütlenme bilincine hep uzak duracaksın...
Sonra kalkıp bütün varlıklarını sıkı örgütlenme becerisine yaslamış küçük sol grupları saf dışı etmeyi hayal edeceksin...
Boş iş!
Demokratik çözümler herkesin orada bulunmasını ve mevcut durumu eleştirenlerin örgütlenmesini gerektiriyor.
19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
- Yeni kriz kapıda! Kurz'dan skandal kararBankayı soymaya geldi soyamayınca bakın ne yaptı?Trump'tan bırakma sinyali! 'Terk ederim...'Piyasalar coştu! Dolar çakıldı, TL rekor kırdıYeni karar aldılar! Hesapları alt üst olduİki dev market zinciri birleşiyor!ABD'de saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildiİşte o kimyasal bomba! Parçaları Türkiye'ye vereceklerABD'den tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir!Türk girişimciler yaptı! Elon Musk hayran kaldı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 04:39 Güneş 06:13 Öğle 13:09 İkindi 16:53 Akşam 19:54 Yatsı 21:21
- 14°C Adana
- 13°C Adıyaman
- 11°C Afyon
- 7°C Ağrı
- 11°C Amasya
- 10°C Ankara
- 15°C Antalya
- 13°C Artvin
- 15°C Aydın
- 6°C Balıkesir
- BIST: 112.099 3.08
- Altın: 173,899 -2.03
- Dolar: 4,0130 -2.07
- Euro: 4,9722 -1.74
Ortalarda görünmeyeceksin ama kızacaksın... Olmaz ki!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Bankayı soymaya geldi soyamayınca bakın ne yaptı?
- 200 kiloluk dana alev alev yandı
- Sosyal medyada silah satışı ilanı tepki çekti
- Yaşlı erkekleri seçiyorlar! Akıl almaz yöntem
- Türkiye'de bulundu! Isırdığı zaman...
- Açığa alınmıştı: İntihar etti
- Dehşet! Oğlunun yanında 4 defa art arda...
- Tecavüzcüyü timsahların önüne attılar!
- Eline hoparlörü alıp, tüm şehre böyle rezil etti
- Taksim sapığı yakalandı
- Öğrenciye tekme atan öğretmene gözaltı
- Yargıtay'dan emsal karar! Sosyal medyada...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.