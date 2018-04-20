Başkanlık iradesi ve milli ittifakla ilerlemek

Haşmet Babaoğlu / Sabah

MHP liderinin grup konuşmasında sözü nasıl erken seçime getirdiğini hatırlıyor musunuz?

Mesela şu sözlerini...

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen hayata geçmeden Türkiye'nin bu ağırlığınaltında daha fazla kalması, 3 Kasım 2019'a kadar sabırla dayanması, geldiğimiz bu aşamadamümkün, makul ve münasip değildir."

O sondaki üç kelimeye dikkat edilirse, kastedilen şuydu...

18 ay daha beklemek olacak şey değildi ve akılcı bir tutum sayılamazdı ve milli ittifakın sürmesini zorlayacak şartların varlığı nedeniyle artık uygun da bulunamazdı.

Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da MHP liderinin çizdiği bu resme genel çerçevesiyle katıldığını gördük.

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Erken seçim teklifinin sürpriz etkisi nedeniyle Bahçeli'nin konuşmasındaki önemli detayları atladık.

Şimdi onlara bir daha bakmak gerek.

Şöyle bir sıralama yapılabilir...

1."Seçim sürecine tesir eden faktörlerin başında; Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası ilişkileriyle bunların sosyal, siyasal ve askerî yansımaları gelmektedir."

2. "Türkiye'nin komşuları ve batı dünyasıyla ilişkilerinde son yıllarda belirgin bir dönüşüm gerçekleşmiş; bilhassa ABD, Fransa ve Almanya gibi ülkelerle kurulan ilişkilerin kapsam ve niteliği köklü değişimlere uğramıştır."

3. "İç ve dış tehditlerin ağırlaştığı zaman diliminde, Türkiye yeni hükümet sistemine çok seri şekilde geçmeli, taşlar yerine oturmalı, sığ tartışmalar bıçak gibi kesilmelidir."

4. "Mahalli İdareler Seçimi'nde yaşanması muhtemel kutuplaşma ve anlaşmazlıkların 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı, ne gibi olumsuzluklara kapı aralayacağı, Türkiye'yi nerelere sürükleyeceği az çok malumumuzdur."

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İkinci madde çok "ortalama" bir yorum gibi görünüyor ya...

Aslında önümüzdeki günlerin en kritik konusu.

Olanlara olmamış gibi bakamayız!..

Sonuç olarak, müttefiklerimiz artık müttefik gibi davranmıyor ve bağımsız güvenlik arayışımıza dostça yaklaşmıyorlar. Baştan masaya oturmamızı gerektirecek konular birikti.

Üstelik içinde yer aldığımız bölgeye dair karanlık planları git gide netleşiyor.

Sırf bu yüzden bile Cumhurbaşkanlığı sisteminin güçlü iradesine ve milli ittifakla ilerlemeye ihtiyacımız var.

Erken seçim yerden göğe doğru karardır.

Vatana, millete hayırlı olsun.