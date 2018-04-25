25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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Meral Hanım yakışırdı

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Engin Ardıç

Emirle parti değiştiren on beş kişinin kendini kullandırttığı siyasi skandal, "İyi Parti'yi seçime sokma" girişimi değildir.
"Meral Hanım'ı imza barajından kurtarma" operasyonudur.
Düğmesine ABD'nin hangi eyaletinden basıldığı da merak konusu bile değildir!
Meral Hanım, öyle atıp tuttuğu gibi "yüz bin imzayı" bulamayabilirdi... Büyük bir ihtimalle bulamayacak ve madara olacaktı...
(İP'nin meclis grubu da yok hükmündedir, meclis dağıldığı anda fiilen ortadan kalkacaktır. Bu kişilerin yeniden meclise girebilecekleri de çok şüphelidir.
Adlarını da kimse bilmiyor, önemli de değildirler.) Bütün bu rezilliklerden sonra muhalif basın umutlandı: Ulan, acaba mı?...
Şimdi akıl ve mantık, CHP'nin Meral Hanım'ın adaylığını desteklemesini gerektiriyor!
Çünkü çok özledikleri "otuzlu ve kırklı yılların CHP'sine" döndüler, yani Meral Hanım'a arka çıkmakla asıllarına "rücu" ettiler.
Fakat Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklar gibi görünüyor! Yani rezillik boşuna yapıldı.
Tüh, ben de tükürüğümü "dişi kurt asenaya" oy verecek "daaevrimci arkadaşlara" saklamıştım...
Zarar yok, 2007 yılında cumhurbaşkanı seçilmemesi için ellerinden geleni hatta gelmeyeni yaptıkları Abdullah Gül'e şimdi utanmadan oy verecek Kemalistler'e ayırırız!

***
Her kafadan bir ses çıkıyor, iş çığırından çıktı, mizah boyutlarına ulaştı: Muhalif basın kendi yarattığı Yılmaz Büyükerşen ve İlhan Kesici gibi aday adaylarına İlber Ortaylı'yı bile ekledi!
Bir CHP kedisi Şero kaldı yani gösterilmedik...
Fakat iki ihtimal ağır basıyor. Ya Meral Hanım, ya Abdullah Bey... Bakarsınız bu yazı yayınlanana kadar belli bile olur.
Sonuçta bu bir "çatı" adayıdır. Yani, Ekmeleddin'den farkı yoktur. Alacağı sonuç da aynı olacaktır.
Çünkü Kemalistler huysuzlandılar. Çoğu rahatsız. (Aman iyi, eskiden "genç subaylar rahatsız" olurlardı, o tehlikeliydi)... Meral Hanım'a "eyvallah" diyecekler ama öteki...
Birdenbire Abdullah Gül'ün "görevi bittikten sonra hakkı olmadığı halde Huber Köşkü'nde oturduğunu ve emrinde 17 araç ve 40 personel olduğunu" hatırlayıverdiler!
Bu da toplayabileceği oy hakkında bir fikir verir.
25 Haziran sabahı nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı size söyleyeyim: Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı...
Meral Akşener başladığı noktaya dönmüş: Meclise girememiş bir partinin milletvekili de olmayan başkanı...
Kılıçdaroğlu da arslanlar gibi koltuğunda oturuyor! İyice edepsizlenirse, aslında seçimi kazandıklarını bile iddia edebilir. Daha önce yapmıştı bunu.

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