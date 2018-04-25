25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:28Güneş 06:04Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:01Yatsı 21:30
    • 21°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 110.059 -0.79
  • Altın: 174,736 -0.16
  • Dolar: 4,0867 0.65
  • Euro: 5,0024 0.36

İttifak; Yakın ırmakların aynı denize dökülmesi

» »
Sibel Eraslan

Önümüzde büyük bir seçim var. Zaman kısa, gerilim yüksek. Milletimiz için, memleketimiz için hayırlı güzel sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz. Bu kadar kısa sürede yurt çapındaki genel başvuruları değerlendirip aday listesini hazırlamak elbette güçlüklerle dolu. Seçime girecek partilerin mevcut milletvekili tablosunu radikal bir değişikliğe tabi tutacağını sanmıyoruz.

Cumhur ittifakını yani AK Parti ile MHP arasındaki ittifakı, sadece seçim stratejisi olarak görmüyorum. Başkanlık Sistemi'nin doğal bir gereği olarak, yakın ırmakların aynı denize dökülmesi prensibi zaten işliyordu. En kaba deyimiyle sağ ve sol veya demokratlar ve cumhuriyetçiler şeklinde iki kefeli bir tartı sistemi sunan Başkanlık Rejimi, fiilen kendini kurmaya başlamıştı. 15 Temmuz'da eyleme ve harekete dönüşen bu enerji, siyasi denklemini "Cumhur İttifakı" ile kurdu. 

Suriye krizi ve terörle mücadele zorunluluğu ülkemizi savaş koşullarına iterken, AK Parti'nin kuruluş manifestosunda sıkça vurgu yaptığı Avrupa Birliği Kriterleri yerini, milli/yerli vurgusuna bıraktı. Milli/yerli vurgusunun eylemlikten fikriyata veya AB Kriterleri gibi daha müşahhas bir cetvele dönüşmesi için, hem bu kararlılığının olağanüstü hal koşulları dışında sınanması, hem de düşünsel sistematiğinin çıkartılması gerekiyor. Ali Fuat Başgil, Mümtaz Turhan ve Erol Güngör'ün temellerini attığı ve aslında "millliyetçi sağ" diyebileceğimiz son 30 yıldır yenilenmemiş miras, "dünyaya açık" teziyle yetiştirilmiş AK Partili genç profesyonelleri tatmin etmeye yetecek mi? 

"İslamcılar"ın AK Parti'den tasfiye edileceğine dair sıkça telaffuz edilen öngörü ile birleştiğinde AK Parti'nin MHP ile kurduğu Cumhur İttifakı, İslamcıların uzaklaştırılması hedefine kilitlenmiş çevrenin de hoşuna gidecek bir durum değil aslında. Ama İslamcılardan hoşnut olmayan bu kesim kılıktan kılığa girmekte mahir, solculuktan sosyal demokratlığa oradan da Kemalizme hızla intikal edebiliyorlar ve MHP'yi de kolayca çekip çevireceklerinin hayalini kurmaktalar. Oysa MHP hiç de hafife alınacak bir parti değil. Kitle partisi olarak AK Parti'nin kuramadığı ya da bilinçli olarak kurmadığı ideolojisini, içinden geçtiğimiz olağanüstü koşullarda MHP yoğuruyor.     

*** 

Muhalefet partileri arasında kurulacak hüllelerin nasıl netice verecekleriyse henüz belli değil. Ama bu geçici birlikteliğin (hülle) ittifaktan önemli bir farkı var. İYİ Parti'ye geçen başı önde, yüzü asık CHP'lilerin İYİ'den etkileşimlerinin sıfır olacağı gayet net, Akşener de onları istemiyor zaten... Muhalifler arasında birbirini etkileyecek yakınlaşma CHP ile HDP arasında olacaktır. Ki hem sağda hem solda, seçimlerde daha az oy almış parti rengini veriyor bloğa... AK Parti'nin MHP'ye benzemesi sonucu, CHP'nin HDP'ye benzemesi sonucuyla sanki yan yana koşuyor... Bu seçimlerde buharlaşacak olan tek bir parti var; CHP. Cumhuriyetin kurucu partisi, HDP ile yakınlaşmasının bedelini, oklarını kırarak ödüyor, ne milliyetçilik ne devletçilik ne de ulusal kimlik bilinci kalıyor zira HDP ile bütünleştikçe...  

*** 

İki önemli sonuç çıkıyor buradan... 1- Siyaset parlamenter sistemdeki gibi çok çeşitli ama daha güçsüz partilerin gardırobu olmaktan çıkacak. Yeni sistemde, sağ ve sol blokta konsolide olmuş, güçlenmiş, merkezileşmiş bir siyaset terazisi olacak... 2-Siyasetteki çeşitlilik, partilerin kendi içlerinde kuracakları koreografik başarıyla sağlanacak. Seçim bölgelerinin yapısına ve seçmen taleplerine uygun milletvekilleriyle kurulabilecek bu harmoni...

Milletvekilliği her zamankinden daha önemli bir içerik kazanacak bu seçimde. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri