25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
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İttifakları içeride değil dışarıda arayıp gözlemleyin!

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Yiğit Bulut

Gazeteci arkadaşlar sürekli haber geçiyor; X Parti Y Parti ile görüştü, Y şahsı Z ile buluştu… Haberler bu şekilde uzayıp gidiyor… 

Peki sevgili arkadaşlar, içeride aradığınız “ittifakların” DIŞARIDAKİ ÇATILARINA bakıyor ve araştırıyor musunuz? Veya şöyle sorayım; içeriye yansıyan gölgelerin gerçek sahiplerini sorguluyor musunuz? 

Lafı hiç uzatmayayım; bir ülkede 15 vekil, tane ile “bilgisayarın Mouse’u ile alınmış gibi soldan sağa kaydırılabiliyorsa” ve “asla bir araya gelmeyecekler” yine aynı “irade” tarafından BİR edilmeye çalışılıyorsa, İngiliz ve Alman “yetiştirmeleri” aniden kavuşuyorlarsa, bize düşen TÜRKİYE’YE KARŞI BU OPERASYONU YÖNETEN “ÜST YAPILANMAYI” BULMAK VE MİLLETİN GÖRMESİ İÇİN DEŞİFRE ETMEKTİR! 

Peki nasıl bir ittifak aranıyor? 

ARANAN ÇOK AÇIK VE NET; BAĞIMSIZLAŞAN TÜRKİYE’Yİ YENİDEN KÜRESEL GÜÇLERE TESLİM EDECEK TAŞERON İTTİFAKI VE BAŞINA BİR İSİM! AMERİKA’NIN, AB’NİN, ALMANYA’NIN, İNGİLTERE’NİN HER DEDİĞİNİ YAPAN ESKİSİ GİBİ BİR TÜRKİYE ÖZLEMİ İÇİNDELER BU YOLA ÇIKANLAR! Bu bağlamda İngiliz ve Alman YETİŞTİRMELERİNİN ANİDEN BULUŞMALARI, KAVUŞMALARI DA GAYET DOĞAL! 

SON SÖZ: EY TÜRK MİLLETİ, 15 TEMMUZ’DA VATANIMIZI İŞGAL ETMEYE KALKANLAR, ŞİMDİ DE YENİ BİR OYUN PEŞİNDELER! HEPSİ BİR ARAYA GELMİŞ VE “MİLLİ OLMAYANI” TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN “EN NOKTASINA” OTURTMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞ DURUMDALAR! 15 TEMMUZ’UN DEVAMI OLAN BU GİRİŞİME “DUR” DEMEK, TÜRK MİLLETİ İÇİN BİR DAVADIR! HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ; AMERİKAN, İNGİLİZ, ALMAN BESLEMELERİ BU ÜLKEDE HİÇBİR YERE GELEMEYECEK… YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ, BÜYÜK, CİHANŞÜMUL TÜRKİYE… 

Önemli not: Bir teoriye göre İngiltere-Almanya “bazı devşirmeleri” üzerinden Erdoğan’ı ortadan kaldırarak, Türkiye’yi seçim yoluyla kontrol etme adına bazı Ortadoğu ülkelerini de yanlarına alarak bir oyun içindeler. Bir diğer teoriye göre ise Almancılar bilerek İngilizcilere yanaşıyor, ters bir etki kurgulayıp, yeniden aramıza sızmak ”için… Bakalım göreceğiz!! 

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