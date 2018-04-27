Nihat Hatipoğlu / Sabah Gazetesi

Pazartesi akşamı Beraat Kandili'dir. Beraat Kandili, Şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. Yani Ramazan'a 15 gün kalmış oluyor.

Bu gece hakkında birçok hadis vardır. Bu gece umumi bir af ve tevbe gecesidir. Son bir fırsattır. Ramazan'a daha büyük bir manevi hazla girmek için bir hamle imkânıdır.

Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu; "Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin. Gündüzünde ise oruç tutun. Çünkü o gece Yüce Allah güneşin batısından fecre kadar dünya semasına tecelli eder ve şöyle buyurur:

Yok mu tevbe eden kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen rızık vereyim. Yok mu şifa dileyen şifa vereyim. Başka dileği olan yok mu vereyim. (İbn Mace, hd: 1388)

Kindar, müşrik, bencil ve benzerleri bu gecenin feyzinden yararlanamazlar. (İbn Mace, 1390)

Büyücüler, anne ve babaya zulmedenler, içkiye bu gece devam edenler, kindarlar bu geceden yararlanamazlar.

Bu gecede yapılan dualar kabul olur. Bol bol Kur'an okuyup istiğfar edilip gecedeğerlendirilmelidir. Salat-u Selam getirilmelidir. Kaza namazı kılınmalıdır.

Bu gecede bir yıllık her önemli işin meleklere bildirildiği bilgisi vardır. Kabir ziyareti yapılmalıdır. Sabahında ise mümkünse oruç tutulmalıdır.

NOT: Pazartesiyi salıya bağlayan gece, Beraat Kandili. O gece Atv'de canlı yayınımız var. Gece boyunca beraber olalım. Beraberce amin diyelim. Belki Rabbimizin razı olduğu bir duayı yakalarız.