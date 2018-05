Allah’ı çok zikredin

Nihat Hatipoğlu / Sabah Gazetesi

Allahuteala’yı çokça anmak Müslüman’ın gönlünün huzur bulmasını sağlar. Müminin huzuru zikrin ahirette de karşılığı vardır. Zikir sayesinde müminler yüce Allah’ı sürekli aklında tutar ve tefekkür eder

Abdullah ibni Şeddad (r.a.) anlatıyor: Uzre kabilesinden üç kişi Resulü Ekrem'in (s.a.v) huzuruna gelip Müslüman oldular. Bunlar yoksul insanlardı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Benim adıma, bunların geçimini kim üzerine almak ister?" diye sordu. Cennetle müjdelenen on kişiden biri olan Hz. Talha bin Ubeydullah (r.a.) "Ben alırım" dedi. Onlar da Talha'ın (r.a.) yanında kalmaya başladılar. Bunlardan biri, Hz. Peygamber'in gönderdiği bir askeri birliğe katıldı ve o seferde şehit oldu. İkinci sahabe uzun bir müddet sonra başka bir seferde şehit düştü. Üç arkadaştan ikisi şehit olmuştu. Üçüncü sahabe ise savaşta değil, daha sonraları rahat döşeğinde öldü. Talha bin Ubeydullah (r.a.) sözüne şöyle devam eder "Bir gece rüyamda bu üç kişinin cennete girdiğini gördüm. Ama garip olanı şuydu. Arkadaşlarından sonra rahat döşeğinde ölen adam en öndeydi. Onun arkasında şehit olan ikinci adam duruyordu. İlk şehit olan ise en arkadaydı. Gördüğüm bu hal zihnimi meşgul etti. Ben de Resulü Ekrem'e (s.a.v.) giderek rüyamı anlattım. Allah'ın elçisi bana şunları söyledi "Bunun neyini anlamadın, Talha? Allah katında en faziletli kimse, Müslüman olarak uzun bir hayat süren ve Sübhanallah, Allahü Ekber, Lailaheillallah diye Allah'ı çokça zikredendir. En son ölen uzun yaşadığı yıllarda oruç tuttu, namaz kıldı. Daha fazla ibadet etti. Diğerlerinden farkı budur" diye buyurdu.



BİR DUA



Hz. Fatma'nın okuduğu duâ

Ey yedi kat göğün ve büyük arşın sahibi olan Allah'ım! Bizim Rabbimiz, her şeyin Rabbi olan yüce Allah… Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kuran-ı Kerim'i indiren, taneyi ve çekirdeği çıkaran yüce Rabbim! Alnından tutup hesaba çekeceğin her şeyin şerrinden sana sığınırım. Ya Rabbi! Sen öyle evvelsin ki, senden evvel hiç kimse yoktur. Sen öyle ahirsin ki, zatından sonra hiçbir şey yoktur. Sen öylesine açıkta ve görünürsün ki, senin üzerine hiçbir şey yoktur. Sen öylesine sır ve gizlisin ki, senin önünde hiçbir şey yoktur. Ya Rabbi! Bana borcumu ödememi ve fakirliğimi gidermemi nasip et.



BİR AYET

Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir. (İsra, 30)



BİR HADİS

"Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir ekin eker de ondan bir insan bir kuş ve hayvan yerse bu yenenler kendisi için sadaka olur." (Buhârî, Müzarea: 1; Müslim, Müsakat: 2)



?ESMA-ÜL HÜSNA

Es-Selâm: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."



BİR SÜNNET

Gece yatmadan önce "Felak-Nas Sureleri"ni okuyup iki elini birleştirerek üflemek ve vücudunun her yerine sürmek.



HAYATTAYKEN YÜZÜNÜ KIBLEYE DÖN

Hz. Ali Medine çarşısında dostlarıyla yürürken yere düşen birini görür. Adam belli ki kalp krizi geçirmekte veya benzeri bir hastalıktan ötürü son nefesini vermektedir. Hz. Ali Müslüman olduğunu tahmin ettiği bu adama doğru koşar ve başı ile gövdesini kıbleye çevirmeye çalışır. Fakat gariptir ki, adam sürekli başını kıbleden ters tarafa doğru çevirmeye gayret eder. Bir iki gayretten sonra Hz. Ali adama müdahale etmekten vazgeçer ve oradakilere "adamı kendi haline bırakın" der. Nihayet adam sırtı kıblede olduğu halde can verir. Hz. Ali camiye doğru yürürken arkadaşlarından birisi merakla bu garip olayı büyük imama sorar. "Ey Ali! Bu gördüğümüz ibretli hal nedendi? Neden bu adam sürekli sırtını kıbleye çevirdi?" der. Hz. Ali üzgün bir şekilde cevap verdi: "O hayatı boyunca yüzünü kıbleye çevirip secde etmemişti. Kıble ehli bir insan gibi hareket etmemişti. Son nefesinde de Allah onu istemedi. Çünkü kıbleye dönerek can vermeyi hak etmemişti. Yüce Rabbimiz de onu kıblesine kabul etmedi." Aklımız başımızdayken kıbleye dönmeyi bilmek lazım. Kişinin hayattayken gönlü nerede ise, ölürken de gönlü oraya kayarmış.



SORU - CEVAP



1 Zekât kime verilmez? Zekât ve fitrenin kimlere verileceği Tevbe suresinin 60. ayetinde sayılır. Bu durumda şu kişilere zekât verilemez: Anne, baba, büyük anne ve büyük baba; erkek veya kız çocuk, kızın ve erkeğin çocukları veya bu çocuklardan olan çocuklar; Müslüman olmayan kişiler ve karı koca birbirlerine veremez. Ama zengin olan kadının, kocasına zekât verebileceğini söyleyen fakihler vardır.



2 Yarışmalardan kazanılan para haram mıdır? Yarışmada herkes ortaya para koyuyor vesonunda biri bu parayı alıp gidiyorsa haram olur, kumar olur. Bilginizi ölçen bir yarışma ise ve televizyon ya da sponsor bu ödülü veriyorsa yani kimsenin cebinden para çıkmıyorsa haram değildir. Ama başkalarının cebinden para çıkıyor ve bir havuzda toplanıyorsa bu haramdır. Çünkü bunun adı kumar olur.



3 Kazaya kalan ramazan oruçları nasıl tutulmalıdır? Ramazanda tutulamayan veya başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kuran'da "İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar." (Bakara 2/184) buyrulmaktadır. Kaza oruçlarının aralıksız tutulması hakkında herhangi bir hüküm yoktur. Kazaya kalan oruçlar, oruç tutulması yasak olan günler dışında, ardı ardına veya ayrı olarak tutulabilir. Ancak bu bir borçtur, hemen

ödenmelidir. İnsanın ne zaman öleceği de belli değildir.