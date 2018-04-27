27 Nisan 2018 Cuma12 Şaban 1439
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Siyaset yoluyla kendini jiletlemek..

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Haşmet Babaoğlu

Dönem dönem insan "Ne Kesici'ymiş kardeşim!" diye söylenmek durumunda kalıyor.
CHP milletvekili İlhan Kesici'den söz ediyorum.
Hiç gündemden düşürülmüyor ama bir türlü gündem de olamıyor!
Nasıl bir şey bu!
Kurduğum cümle açık bir ifade veya mantık hatası mı içeriyor? Hayır!
Maalesef gerçeğin ta kendisi...

***
İlhan Kesici'nin artık memleket sosyolojisiyle rabıtası kalmamış Demirel ailesinin damadı olmak dışında belirgin bir özelliği var mı? Yok!
Çok iyi ekonomistmiş, öyle diyorlar. Göremedik, kimse göremedi. Zaten ekonomist siyasetçiden geçilmiyor ortalıkta.
Başta sermaye oligarşisi olmak üzere belli çevreler onu kuvözde tutup uygun zamana saklıyor.
O zaman geldiğinde ne oluyor peki? Hiçbir şey.
Bir de "Kesici her şeyi iyi bilir" tavrı var!..
Devleti, ekonomiyi, AB ilişkilerini, NATO'yu çok iyi biliyor, diyorlar.
Öyle mi?
Anlayamadık gitti.
Ha, şu var tabii...
Geçen yılın kasım ayında CNNTürk'te 15 Temmuz darbesinde FETÖ'nün rolü sorulduğunda "tam bilemiyorum" demişti.
Her şeyi biliyor ama bunu bilemiyor!!!
***
Şimdi bakıyorum...
Yine alttan alta Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlamaya başlamışlar İlhan Kesici'yi...
Kılıçdaroğlu "adayımız ekonomi bilen sakin biri olacak" dedi ya...
Hemen parmaklar Kesici'yi işaret ediyor.
Oysa aynı konuşmada ana muhalefet lideri "Ortadoğu'da bir sorun çıktığında gelip danışılacak biri olacak" da demişti.
Hani Kılıçdaroğlu'nun bu sözleriyle son aylarda Katar'dan Ürdün'e gitmedik yer bırakmayan global danışman kisveli Gül'ü kastettiğini söylesek, yanlış olur mu? Sanmam.
***
Anlayacağınız, oyunlar sürüyor; gerdanlar kırılıyor, beller kıvrılıyor.
Nasıl kısır bir döngü!
Nasıl sokaktan uzaklık!
Nasıl dar bir siyasi vizyon!
Dün CHP teşkilatları "biz büyük partiyiz, çatı adayları istemeyiz" diyerek yönetime ateş püskürdü.
Fakat eminim günü geldiğinde tepedekilerin istediğine uyacaklar.
Bu tablodan demokrasiye yararlı bir muhalefet çıkar mı? İmkânsız.
Bir de seçmenlerinin hali var tabii...
Her seçimde sandığa "tıpış tıpış" gönderilenler...
Doğru düzgün bir liderleri, adayları, hatta dikkat çekici siyasi figürleri dahi olmadığıkafalarına dank ettiğinde yaşadıkları hayal kırıklığının tedavisi git gide güçleşiyor.
Yakında kendilerini jiletleyecekler.

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