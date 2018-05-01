Hazineden HDP’ye 60 milyon lira

Resul Tosun / Star Gazetesi

Türkiye’deki demokrasiyi eleştiren batılılar acaba HDP benzeri terörle ilişkisi mahkeme kararlarıyla tescil edilmiş bir partiye siyaset izni verirler miydi?

Devletin HDP’li belediyelere verdiği desteğin terör örgütüne aktarıldığı anlaşılınca belediyelere teker teker kayyum atamaları yapıldı.

Atamalardan sonra o belediyelerde halka hizmet gitmeye başladı.

Referandumda bölgedeki kabul oylarının artmasında bu hizmetlerin payı olduğunu düşünüyorum.

***

24 Haziran seçimleri için siyasi partilere yapılacak hazine yardımından HDP’ye 60 milyonyardım yapılacak olması doğrusu oldukça düşündürücü.

Ocak ayında da 30 milyon yardım yapılmıştı.

Böylece 6 ay içinde HDP’ye 90 milyon devlet hazinesinden yardım yapılmış olacak!

Programını gerçekleştirmek için siyaset yapan farklı partilere tahammülsüz değilim. Hatta ayrılıkçı fikirlere bile sahip olsalar fikir düzeyinde tahammül edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

***

Ama bu partinin terör örgütüyle ilişkisini artık bilmeyen yok.

Belediye başkanları terörü finans ettikleri gerekçesiyle görevden alınırken, milletvekilleri terör örgütüyle bağı ortaya çıktığı için mahkum edilip vekillikleri düşürülerek tutuklanırken, devletin bu partiye ocak ayında verdiği 30 milyondan sonra şimdi de 60 milyon lira destek vermesini terörle mücadele ilkesiyle pek bağdaştıramıyorum.

***

Hafta içinde İstanbul Güngören’deki HDP ilçe binasına güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda terör örgütüyle ilgili yasadışı dokümanların tespit edildiğini ve 10 kişinin göz altına alındığını okuyunca bunlar geldi aklıma.

Devlete savaş açmış teröristlere açıktan destek veren bir siyasi partinin hadi varlığına katlanalım ama devlet hazinesinden milyonlarca lira yardım edilmesi devletini sevenleriniçini kanatmaz mı?

Bence hazine yardımını düzenleyen mevzuat yeniden gözden geçirilmeli, teröre destek veren siyasi parti kapatılmıyorsa da devlet eliyle beslenmemelidir.

***

Aslında siyasi partilere hazine yardımı esastan gözden geçirilse hiç de fena olmaz.

Yatamamen kaldırılmalı ya da üye sayısı esas alınarak yapılmalıdır.

Partiler, kimi finans çevrelerinin vesayetine girmesin diye yapılan hazine yardımının terörün vesayeti altındaki partilere destek olma ihtimalini ortadan kaldırmıyor!

Gözden geçirilmelidir.