02 Mayıs 2018 Çarşamba17 Şaban 1439
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  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Hadi Dil Kurumu, tam zamanı!

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D.Mehmet Doğan

Türkiye’de resmî olarak dil konusunda sorumlu kurum hangisi?

Bunun cevabı herkesin malûmu. 
Ya “kurum” bu sorumluluklarının farkında mı? 
Farkında veya değil, biz sonuca bakalım. Sorumluluklarını yerine getiriyor mu? 
Bu sorunun cevabını çok defa araştırdık ve net olarak verdik: TDK Sorumluluklarını yerine getirmiyor. 
Dil Kurumu’nun işi edebiyat dergisi çıkarmak mıdır? Çıkarsın bir mahzuru yok. Fakat asıl işi memleketin dil meselelerine müdahil olmaktır. 
Bunu Devlet bünyesi içinde yapmaktır. 
Devlet’in dil tasarruflarında asıl mes’ul Dil Kurumu’dur! 
Bir kanun mu çıkıyor, bir tüzük veya yönetmelik mi hazırlanıyor, bunlarla ilgili çalışmaları yapmak, ilgili makamları, kurumları uyarmak TDK’nın işi.
Geçenlerde Helâl Gıda ile ilgili bir kanun hazırlandı. Bu kanun vesilesiyle dilimize daha önce girmeye fırsat bulamayan yabancı kelimeler Meclis eliyle sokuldu. Akreditasyon, akredite. Bakalım kanunda geçen ibarelere: Akreditasyon, ekredite etmek, akredite kuruluşlar, helâl akreditasyon uzmanı, helal akreditasyon kurumu genel sekreteri...
Dil Kurumu o zaman bu konuda bir şey yapmadı veya yapamadı. 
İşte altın bir fırsat: İstanbul’da inşaatı süren havalimanı 6 ay sonra açılacak. Türk Hava Yolları özel yolcu salonları için ihale açıyormuş. Sanmayın ki adı “özel yolcu salonları” ihalesi olsun. Ya ne? “Lounge” ihalesi! Buyurun haberin başlığı: “Yeni Havalimanı’na 6 bin metrekarelik ‘Lounge’”
İşte tam zamanı: Türk Dil Kurumu “ben varım” demeli! 
Bakalım kurum kurum kurulan kurumumuz bu konuda bir adım atacak mı?
Peki “lounge” ne demek? “Vakit geçirme, gezinme, istirahat, dinlenme...”
Türk Hava Yolları bize ingilizce kelimeler ezberletiyor. Dil Kurumu da türkçe kelimeler öğretmeli!

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