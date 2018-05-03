03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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Yaşasın seçim var!

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Zeki Ceyhan

Yaşasın seçim var!

Ya da iyi ki seçim var!

İktidar “kesenin ağzını” açtı.

Herkesin ağzına “bir parmak bal çalan” icraatlar başladı.

Emekliysen “kolayı” var.

“Her bayram bir ikramiye” vaadi ile gönlün alınır!

Yaşasın seçim var!

Tapusuz malın mı var?

Yine “kolayı” var!

İktidar onlara da “kayıt belgesi” vermeyi taahhüt ediyor.

Bundan alası can sağlığı!

İyi ki seçim var.

Vergi borcun mu ya da henüz ödemediğin trafik cezan mı var?

Bunun da “kolayı” var!

Borçlar yeniden yapılandırılır.

Ve ödeme kolaylığı sağlanır.

Yaşasın seçim var.

Öğrenciysen ve sınıfını geçmede bir takım sorunlar yaşıyorsan onun da “kolayı” var.

Herkese bir iyilik düşünen iktidar hiç onları ihmal eder mi?

Torbalarında onlar için öğrenci affı maddesi var.

Bütün bu müjdelere bakınca “İyi ki seçim var” diye sevinmemek ne mümkün!

Biz aslında “bedelli askerlik” konusunda da bir müjde bekliyorduk ama Başbakan Binali Yıldırım’ın acelesi yüzünden o açıklama daha sonraya kalmışa benziyor.

Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması gereken o açıklama Başbakan Yıldırım tarafından, “Müspet bakıyoruz” diye yapılınca bir süreliğine askıya alınmış olabilir mi?

Bizimkisi sadece bir tahmin, böyle bir şey var mıdır yok mudur bilmiyoruz.

Aslında “bedelli askerlik” müjdesi öteki müjdeler için önemli bir kaynak da oluşturabilir.

Bedelli askerlik bekleyen onbinlerce gençten gelecek gelir emekliye verilecek ikramiyenin önemli bir bölümünü karşılayabilir.

Evet, iyi ki seçim var.

Seçim olmasa bu sorunları hatırlayan çıkar mıydı?

Hiç sanmıyoruz!

O emekliler ki bu ülkede yıllardır yaşıyorlar ve bin türlü kahır çekiyorlar.

Seçim gelince hatırlandılar, fena mı oldu?

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