Engin Ardıç / Sabah

Muharrem İnce "CHP'nin halkın dilini konuşmadığından" yakınmıştı. Halkın diliyle soralım: Bu Muharrem ne ayaktır?

Sonra da ciddi olalım: Kazanması mümkün olmayan Muharrem İnce eskaza kazansa ne yapacaktır?

-Fetö'cüleri serbest bırakacaktır.

-Fetöcülük'ten kovulmuş bütün bürokratları, hem sivil hem asker, devlete geri alacaktır.

-Batı'ya şirin görünmek için Afrin'den çekilecektir.

-Tayyip Erdoğan'ı hapise attırmak için vargücüyle çalışacaktır.

-Halkın bütün kazanımları elinden gidecek, "bürokrat vesayeti dönemi"yeniden başlayacaktır.

Bürokrasi, iktidara yeniden dönmek ve intikam almak için çırpınıyor. "Eskianayasaya dönelim" isteği bunun kılıfıdır.

Bilin de...

Bunları solcu sanan ahmak solcular da bilsinler.

***

Başka? Başkası belli değil. Ekonomi politikası? Yok. Sağlık, eğitim, tarım, şu bu? Yok. Yatırımları durduracak mı, örneğin İstanbul havaalanı, Çanakkale köprüsü falan yarım mı bırakılacak? Galiba.

Aynı soruları Meral Hanım için de sorabilirsiniz, cevaplar da aynı olacaktır.

Haziran'da yalnız cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz, aynı zamanda ana muhalefet lideri de seçilecek.

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu mu kalacak, Muharrem İnce mi yoksa Meral Akşener mi olacak, onu da oy oranları belirleyecek.

Muharrem tarihe mi gömülecek, partisinin başına mı geçecek, seneye İstanbul belediyesine mi soyunacak?

Soru bu.

Mesele de bundan ibarettir, bunların ufukları da.