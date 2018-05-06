Altını çizdiğim satırlar-29

Haşmet Babaoğlu / Sabah

Hisset şimdi. Benimkinden başka bir yüreğin yok. (E.HEMINGWAY / Çanlar Kimin İçin Çalıyor?)

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Ben kendim ne kadar varsam aşkım da o kadar var. Olabilir ki, geçicidir. Nitekim ben de geçiciyim. (SAFİYE EROL / Ciğerdelen)

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Bize bugün ya da dün ne olduğumuzu en iyi anlatan şey, uykuya dalmış bir bebeğin teninin kokusudur; yanı başında olduğumuzu, karanlıkları uzaklaştırmaya, dağıtmaya, gerekirse yok etmeye hazır olduğumuzu bildiğinden, hiç korkusuz, kaygısız, ürpertisiz, ağzı yarı aralık uykuya dalmıştır (...) sütten beslenen, gülümsemelerden, ninnilerden, koruyan ve güven veren ellerden beslenen yaşamın kendi mırıltıları...

(PHILIPPE CLAUDEL / Kokular)

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Deniz, içinde suyu, tuzu ve soğuk bir güneşi zaptetmiş şişkin bir yelken gibi kokuyordu. (PATRICK SUSKIND / Koku)

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Öyle dalmıştı ki ayaklarının altında deniz, başının üstünde gök olduğunu, rıhtım boyunda taşlara oturduğunu, sabahın yaklaştığını, açlığını, parasızlığını, hepsini tamamen unutmuştu. (R.H.KARAY / Sürgün)

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Yalnızdım. Tek başıma değildim ama müthiş yalnızdım. (HARUKI MURAKAMI / Sahilde Kafka)

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Delinin suçu sadece kendini tercih etmesidir. (MARGUERITE YOURCENAR / Ateşler )

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Rüyalarıma girdiğin anı iyi biliyorum. Tibet'te kaybolduğun sanılıyordu. Birkaç gündür senden haber alınamıyordu. İşte o zaman senden hoşlanmaya başladım. Bir şeyi yitirebileceğimi anladığım an sevmeye başlarım ben (...) Kendini fazla sergileyen kişi karanlığı arar, görünmemek ister, Tibet'e falan ihtiyaç duyar, değil mi Richard? Ama bu da bir roldür. Seyircisi olduğunda sahneye koyulacaktır. ( CARMELA FRATANTONIO / Sevgili Richard Gere )

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Tam da bunun için yüksek binalar inşa ediyorsunuz, değil mi? Hepsi de bir gün yıkılacakları hayaliyle inşa edilen güç ve refah sembolleri değil mi?

Aşağı indirilirken görebilmek için insan böyle şeyler inşa eder. Apaçık bir provokasyon işte! (DON DeLILLO / Falling Man)

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Dehaya inanıyor musunuz? Hayır! Sanırım bir icat bu... (JOHN BERGER/ G)

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İnsan kendi hakkında söylenen güzel şeylere yalan da olsa inanıyor. (JOHN STEINBECK / Sardalya Sokağı)