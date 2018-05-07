07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
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Tatlı geldi galiba

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Engin Ardıç

Muhalefet ittifakı tamam.
Adı millet, devlet, ümmet, cumhuriyet, meşrutiyet falan, hiç önemli değil.
Bu bir muhalefet ittifakıdır, o kadar.
İçinde HDP yoktur.
Buna karşılık, Saadet Partisi ve Demokrat Parti gibi "olmasa da olur" particikler vardır (geçen seçimde bu ikisinin toplam oy oranı, yüzde 0.68 artı yüzde 0.15 eşittir yüzde 0.83...)
Demek ki bu aslında bir CHP-İP ittifakıdır. O kadar.
Bunların temel ilkeleri varmış, o yönde ittifak yapmışlar:
- Halkımızın özlediği huzur, kardeşlik, güven ortamı içinde adil ve güvenli bir seçim... (Bu seçimi iktidara gelmeden önce mi yapacaklar, geldikten sonra mı?)
- Siyasal sistemi bir an önce normalleştirmek (halkın oyuyla kabul edilmiş sistem "anormal" sayılıyor)...
- Çoğulcu demokrasi esaslarına göre rekabetçi demokratik sistemi tüm gerekleri ile yeniden inşa etmek (10 partinin katıldığı, 6 adayın cumhurbaşkanlığına talip olduğu seçim rekabetçi değilmiş)...
Bunun dışında bildik laflar: Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, ifade ve basın özgürlüğü... "Hayata geçirmek" falan gibi de "entel entel kokan" deyişler... Keşke "ikinci meclis" ve "ispat hakkı" da isteselerdi ellili yıllarda yaptıkları gibi...
Bunlara kimse oy vermez.
Verir de, programa değil, Tayyip nefretine, Bahçeli tepkisine yaslanarak verir.

***
Dikkat ederseniz, "parlamenter sisteme geri dönüş" konusunda somut ve net bir ifade yok.
"Havada kalan" boş laflar var: Normalleştirmek, siyasal zemini yeniden inşa etmek...
Yoksa şunu mu demek istiyorlar:
"Ezkaza kazanırsak nasıl olsa bir hükümet atayacak, yani başkanlık sistemini kabul etmez görünüp 'fiilen' bir süre uygulayacağız, uymak ve uygulamak zorunda kalacağız... Heleönce bir süre tadını çıkaralım, Fetöcüler'i kurtaralım, bürokrasiyi hallaç pamuğu gibi atalım, kendi adamlarımızı getirelim, yeni bir anayasa referandumu gibi işlere daha sonra bakarız!" 
Baksanıza, ittifak pazarlığı sırasında "bazı" partiler parlamenter sisteme dönüşün "acil olmadığını" savunmuşlar!
Muhalif basın öyle diyor.
Erkekse, kimlerdir bunlar, açıklasın.

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