Haşmet Babaoğlu / Sabah

Dikkatimi çekiyor...

Eski Doğan medyası tayfası hemen "aman kamplaşma olmasın, ortalık demokrasi festivaline dönüşsün" diye yine sızlanmaya başladı.

Biri bırakıyor, öteki yazıyor.

Oysa kendi okurları bile artık bu lafların arkasında halis bir niyetin yatmadığının farkındalar...

Peki dertleri ne?

Neden yine aynı laflar?

Birincisi...

Ezberleri bu.

Yoksa seçim yapmanın bizatihi "demokrasi festivali" olduğunu bilmezler mi?

Başka hangi diyarda, hangi gelişmiş ülkede "sandığa gidilecek" lafı işitildiği anda insanların bakışları böyle canlanıp gözleri parlıyor?

İkincisi...

Emin olun ki...

Bu arkadaşların kutuplaşma ve kamplaşma dedikleri şeyi gerçekte umursadıkları falan yok!

Zaten kapalı bir çevrede bildikleri hayatı yaşıyor, bildikleri gibi yiyip içip eğlenerek yaşıyorlar.

Fakat seçime giderken tansiyonu yükselecek siyasi yarış sonucu ağızlarının tadı kaçacak, hele hele tatil keyifleri bozulacak diye endişeliler.

Aldırmayın hiç!

Güzel şeyler söylüyormuş gibi yapıp alttan alta yaydıkları tedirginliğe hiç takılmayın!

Seçim yapmak bu arkadaşların meftunu olduğu bazı Batı ülkelerindeki gibi "dostlar halkı alışverişte görsün, en sonunda sermaye oligarşisinin istediği olsun!" mavrası değildir...

Kamplar, karşıt ittifaklar, sert çekişmeler olmayacaksa; eteklerdeki taşlar dökülmeyecekse; farklılıklar apaçık ortaya konulmayacaksa ne diye seçim yapılsın?

Endişeye gerek yok!

Memleket insanı her zaman olduğu gibi seçimini yapar, demokratik iradesini gösterir; devletinin bekasını en öne koyar; sonra işine gücüne döner.