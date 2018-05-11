Pes doğrusu

Resul Tosun / Star Gazetesi

Siyasi partiler 24 Haziran seçimlerine hazırlıksız yakalandılar. Ağustos’ta erken seçim isteyen MHP ile Haziran’ı teklif eden AK Parti hariç.

MHP’nin aday listesi konusunda rahat olduğu görülüyor. Seçim müziğine varıncaya kadar diğer hazırlıklarını sessizce sürdürmesi gözlerden pek ırak değil.

Artık kimi eski ağır toplarının İP’de yer alması hususunda nasıl bir taktik izleyeceğini kampanya başladığında göreceğiz.

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AK Parti ise seçime en hazırlıklı ve en rahat parti görüntüsü veriyor.

Adaylık için 7 bin 329 kişinin müracaat etmiş olması önemli bir veri.

Ayrıca partinin lidere sadakatte hem tabanda hem de tavanda birliğini koruyor olması AK Parti’ninitici gücünü oluşturuyor.

Belki dikkatlerden kaçtı ama AK Parti’nin girdiği ilk seçimde milletvekili olan 365 eskivekilin yaklaşık 300 kadarı, 7 Mayıs günü seçimlerde partilerine destek vermek üzere Ankara’da bir araya geldi.

8 Mayıs Salı günü de grup toplantısına katılarak kararlılık sergilediler.

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Girdiği seçimlerde genel başkanının engellenmiş olmasına, vesayet sisteminin baskılarına, 367 dayatmasına, 27 Nisan muhtırasına rağmen eğilmeyip dik duran bu ilk kadro anlamlı bir birlik ve beraberlik tablosu sergilemiştir.

Birileri bunu seçim arifesinde adaylık beklentisi gibi yorumlayabilir.

İşin aslı hiç de öyle değildir.

Çünkü bu toplantı daha erken seçim kararı alınmadan programlanmıştı. Hatta erken seçim kararı alınınca yanlış anlaşılmalara karşı iptal edilmesi bile tartışıldı. Fakat yapılması ağırlık kazandığı için icra edildi.

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Organizasyon da parti tarafından değil 22. Dönem Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibektarafından yapıldı.

İşin koordinasyonundan bütçesine kadar tamamıyla Berdibek’in organize ettiği bu toplantıya 310 eski vekil katılma sözü vermiş ancak son anda çıkan kimi engelleri sebebiyle 300 civarında vekil katılmış, hem 11 yıl aradan sonra ilk kez görüşen çok sayıda arkadaş hasret gidermiş hem de ertesi gün meclis grubuna katılarak partiye olan sadakatini perçinlemiştir.

7 Mayıs akşamı yapılan toplantıya başbakan da katılma sözü vermiş ancak gelememişti.

Fevzi Berdibek ‘Başbakan ve dışişleri bakanı da gelecekti ama Sırbistan cumhurbaşkanına verilen yemeğe katılmak zorunda kalmışlar’ diyerek şaka yollu Sırbistan cumhurbaşkanına sitem ediyordu.

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Durum böyleyken ilginç olan, bazı medya organlarında ve sosyal medyada, bu toplantıya ait kimi fotoğrafların, “İşimiz zor meclis çoğunluğu gidebilir’ alt yazısıyla paylaşılması ve bu istikamette haberler yapılmış olmasıdır.

O toplantıda bulunanlardan biri olarak bu paylaşımı görünce ‘işte algı operasyonu budur’demeden edemedim.

Partisine destek için bir araya gelenlerin tam aksi bir mesajla haber yapılmış olması gerçekten gazetecilik adına utanılacak bir durum.

Başbakana vekaleten başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun katılıp konuşma yaptığı ve Grup başkan vekilleri Mustafa Elitaş ve Mehmet Muş’un katılımıyla gerçekleşen partiye destek toplantısını parti aleyhine bir toplantıymış gibi göstermenin gazetecilik namusuyla bağdaşmayacağının altını bir kez daha kalın çizgilerle çizmek isterim.

Alçaklığın bu derekesine pes doğrusu!