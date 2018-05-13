13 Mayıs 2018 Pazar27 Şaban 1439
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Kasaba panayırı

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Engin Ardıç

Muharrem İnce havlusunu attı.
"Kazanamayacağını" daha şimdiden itiraf etti.
"Meral Akşener beni başkan yardımcısı yapacaksa ona ikinci turda destek olurum" dedi.
Bazı CHP'liler çok kızmışlar...
Ne kızıyorsunuz bre hamşolar, kazanamayacağını biz de biliyoruz, siz de biliyorsunuz, Kılıçdaroğlu da biliyor, İnce'nin kendisi de biliyor.
Kim kime şimdi "polim" yapıyor?
Hangi komedi filmini çeviriyorsunuz?
Bu arada bir kazık da Doğu Perinçek'ten yediler, ikinci turda bunları desteklemeyecekmiş!
İkinci tura kalırlarsa tabii.
Niçin desteklemeyecekmiş?
Çünkü "zaten" kendisi seçilecekmiş!
Tüh, günü de geçti, o imzaları geri de alamazsınız artık...

***
Muharrem İnce de, bu arada, "çocukluğunun politikacılarından", özellikle Demirel ve Ecevit'ten öğrendiği panayır sloganlarıyla vaziyeti idare ediyor.
"Her eve bir iş, her aileye bir ev" verecekmiş. (Meral Hanım da mazotu bir buçuk liraya satacak. Cem Uzan bir lira demişti, eh ne de olsa aradan zaman geçti.) Tansu Çiller'in "herkese iki anahtar" vaadi kadar ucuz... Bülent Ecevit'in "toprak işleyenin su kullananın" vaadi kadar "köylüce" değil belki ama...
Muharrem Bey... Belki bazı fizik öğretmenleri farkında değiller ama, TOKİ bu memlekette ayda 185 lira taksitle (yazıyla yüz seksen beş), toplam 55 bin liraya (yazıyla elli beş bin) ev satıyor.
Önkoşul yok. Kura falan da çekilmiyor, başvuruyorsun, ilk taksidi ödüyorsun, tapunu alıyorsun.
Sosyaldemokrasinin dibidir.
Her "garibana" hizmettir.
Muharrem İnce, ders verdiği kasaba lisesindeki coğrafya hocası arkadaşının da verdiği ilhamla, "bu güzel ülkenin üç buçuk tarafının denizlerle çevriliolduğunu" söylemiş. Bilmiyorduk, öğrenmiş olduk.
Fakat biz asıl "kuantum" hakkındaki görüşlerini merak ediyoruz.
"Kuantum konuşan bir başkan" göreceğimizi söylemişti, ağzından bu konuda bir şey duyamadık, herhalde seçim kampanyasında değil, başkan olduktan sonra dillendirecek. (Zaten başkan "adayı" göreceksiniz demedi ki, başkan göreceksiniz dedi.) Yanlış yapıyor. Bilindiği gibi halkımız kuantum konusunda çok hassastır.
Şu anda seçmenin kafasını kurcalayan en büyük mesele, "Schrödinger'in kedisi" problemidir.
Acaba CHP'nin kadrolu kedisi Şero için de Erwin Schrödinger'in altını çizdiği ikilem geçerli midir?
Ayrıca halkımız, "eksi birin kare köküyle Planck değişmezi çarpımının bu kez delta psi bölü delta t değeriyle çarpılmasının" Şero'ya da uygulanıp uygulanamayacağını merak eder...
Fizikçiyle uğraşmak zor iş yahu...
Oysa CHP ne güzel İlker Başbuğ'u aday gösterecekti, biz de kendisiyle Frankfurt okulu feylesoflarını, Theodor Adorno ile Max Horkheimer'i tartışacaktık!

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