Trump modeli siyasetçilik bazılarının ilgisini çekebilir

Şu anda bütün dünya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın aldığı birbirlerini tutmayan kararları ve onun yazdığı garip içerikli tweetleri şaşkınlıkla izlemekte. Bir süper devletin ne yapacağı belli olmayan bir adamın yönetimine böylesine kolayca geçmesi ihtimali, Trump seçilmeden önce düşünülemezdi. Ama artık dünya siyasetinde bir "Trump Gerçeği" var olduğuna göre, bunun tahlilini yapmak gerekiyor.
Vergi ustası
Başkan seçilmeden önce Trump bir iş adamı ve bir televizyon programcısı olarak ün salmış bir kişiydi. İş adamı olarak iflas deneyimi geçirmiş olması ve bu iflasını gelecekteki girişimleri için vergi muafiyetine dönüştürmesi, onun cingözlüğünün kanıtı olarak sunulmaktaydı. Gangster Al Capone'nin bile vergi açığı ile yakalanıphapse atıldığı Amerika'da Trump'ın vergi sistemini delmeyi başarması, ilgi çekici bir başarıdır.
Kovuldun
Trump'un televizyonda sunduğu "Çırak" yani "Apprentice" programı ise, bugün başkan olarak izlediği yöntemlerin de işaretçisidir. Trump bu programda stajyer olarak istihdam ettiği acemilerin başarısız olmaları durumunda onlara "Kovuldun" diyerek kapıyı gösteriyordu.
Tillerson
Hiç umulmadık şekilde Hillary Clinton'u ikinci derece seçmenlerin oyları ile yenip başkan olduktan sonra, Trump geçmişindeki birikimlerini Beyaz Saray'a aktardı. Örneğin yönetimine aldığı kişileri tıpkı "Çırak" programındaki gibi kovmaya başladı. O kadar ki Dışişleri Bakanı Tillerson bile kovulduğunu tweetlerden öğrendi.
Sanki satın aldı
Trump Obama'dan başkanlığı, bir şirketi devralır gibi aldı. Kızını ve damadınıyönetime ortak etti. Obama'nın aldığı bütün kararları yok saydı, imzalananuluslararası anlaşmalardan geri çekildi. Devletin devamlılığı ilkesini ayak altına aldı. Amerika'nın dış ilişkilerinin parasal değerlendirmesini yapmaya başladı. Amerika'dan en fazla silah alan ülkeler Amerika'nın en büyük dostları oldu ve Amerika için İsrail bütün Ortadoğu politikasının çıpası haline dönüştürüldü.
Siyaseti reyting almak için çarpıtan bir modeldir Trump türü siyasetçilik... Bu gösteriyi hayret ve dehşetle izlerken, bunun sonunun da iflasla gelip gelme
14 Ağustos 2018 Salı29 Şevval 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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