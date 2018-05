Haybeden goygoy

Engin Ardıç / Sabah

Türkiye'de sloganların etkisinde kalan ahmak sayısı çoktur ama "lafa değil icraata bakan" akıllı sayısı daha fazladır.

Yeri cennet olası hocam Tahir Alangu, bize hep "sloganlarla düşünmeye çalışmayın" derdi...

Slogan, düşünme alışkanlığına ya da yeteneğine sahip olmayanlara lafı "hap yapıp yutturma" sanatıdır.

Ama içi dolu olacak.

Ve de yalan söylemeyeceksiniz.

Lenin "bütün iktidar sovyetlere" (yani işçi konseylerine) demişti, bunlara zırnık koklatmadı.

Bütün iktidarı tek parti yönetimine verdi. İşçi konseyleri yetmiş dört yıl boyunca göstermelik olarak kaldılar.

İktidara geldiğini sanıp umutlanan işçi sınıfında bolşevik kazığını yiyince şafak attı ama artık çok geçti...

Türk solcularının "tek yol devrim" sloganı da halkta hiç karşılık bulamadı... Çünkü başka yollar da vardı... Ayrıca...

Yol... Nereye varmak için?...

Kalkınma mı? Onu kapitalistler daha iyi yapıyorlar.

Ecevit'in "toprak işleyenin, su kullananın" sloganı da köylü olmayanlara hiçbir şey ifade etmedi. Toprakla ilişkisi ancak satın aldığı apartman dairesine "topraktan girmek", suyla ilişkisi de musluğu açıp kapamak ya da bakkaldan damacanayla su getirtmek olan küçük burjuvayı bu slogan hiç mandallamıyordu...

Seçimde sloganlara bakmayın, adayların somut olarak ne dediklerine bakın.

Örneğin Muharrem İnce "huzur köprüsü" kuracakmış.

Bir kıtadan öbür kıtaya huzur köprüsünden geçmek istiyorsanız hemen verin oyunuzu.

Demokrat Parti'nin "yeter söz milletin" sloganının 1950 yılında çok önemli, çok derin bir anlamı vardı. On ikiden vuruyor, cuk oturuyordu.

Şimdi muhalefet bunu da "afriklemeye" çalışıyor.

Yeter... Söz milletin... Öyle, ya, AKP'yi iktidara uzaylılar getirdiğine ve on altı yıldır orada tuttuğuna göre artık söz millete geçmeli...

CHP'nin en büyük rakibi İP'ye bakıyorum...

İki sloganı var:

Biri, "İyi Parti Türkiye'ye iyi gelecek." Biri de, "yüzünü güneşe dön Türkiye." Eee? Ne mana? Ne demek istiyorsun?

Bunları Komünist Partisi de söyleyebilir, Hıfzıssıhha Enstitüsü de.

Ha, Meral Hanım bir de "Türk ekonomisini dünyadaki ilk on ülkenin arasına yükselteceğiz" demiş.

İktidarın vaatlerine karşı çıkan, onları eleştiren muhalefet hep görülmüştür ama onları alıp papağan gibi tekrarlayan muhalefeti şimdi yeni gördük.

Alacağı sonucu da biliyoruz.



Pamuk eller cebe

"Gençlere 'harçlığından 1 TL Muharrem Abi'ne ver' diyeceğim."

İmzaya gerek yok.