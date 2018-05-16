Haybeden goygoy

Türkiye'de sloganların etkisinde kalan ahmak sayısı çoktur ama "lafa değil icraata bakan" akıllı sayısı daha fazladır.
Yeri cennet olası hocam Tahir Alangu, bize hep "sloganlarla düşünmeye çalışmayın" derdi...
Slogan, düşünme alışkanlığına ya da yeteneğine sahip olmayanlara lafı "hap yapıp yutturma" sanatıdır.
Ama içi dolu olacak.
Ve de yalan söylemeyeceksiniz.
Lenin "bütün iktidar sovyetlere" (yani işçi konseylerine) demişti, bunlara zırnık koklatmadı.
Bütün iktidarı tek parti yönetimine verdi. İşçi konseyleri yetmiş dört yıl boyunca göstermelik olarak kaldılar.
İktidara geldiğini sanıp umutlanan işçi sınıfında bolşevik kazığını yiyince şafak attı ama artık çok geçti...
Türk solcularının "tek yol devrim" sloganı da halkta hiç karşılık bulamadı... Çünkü başka yollar da vardı... Ayrıca...
Yol... Nereye varmak için?...
Kalkınma mı? Onu kapitalistler daha iyi yapıyorlar.
Ecevit'in "toprak işleyenin, su kullananın" sloganı da köylü olmayanlara hiçbir şey ifade etmedi. Toprakla ilişkisi ancak satın aldığı apartman dairesine "topraktan girmek", suyla ilişkisi de musluğu açıp kapamak ya da bakkaldan damacanayla su getirtmek olan küçük burjuvayı bu slogan hiç mandallamıyordu...
Seçimde sloganlara bakmayın, adayların somut olarak ne dediklerine bakın.
Örneğin Muharrem İnce "huzur köprüsü" kuracakmış.
Bir kıtadan öbür kıtaya huzur köprüsünden geçmek istiyorsanız hemen verin oyunuzu.
Demokrat Parti'nin "yeter söz milletin" sloganının 1950 yılında çok önemli, çok derin bir anlamı vardı. On ikiden vuruyor, cuk oturuyordu.
Şimdi muhalefet bunu da "afriklemeye" çalışıyor.
Yeter... Söz milletin... Öyle, ya, AKP'yi iktidara uzaylılar getirdiğine ve on altı yıldır orada tuttuğuna göre artık söz millete geçmeli...
CHP'nin en büyük rakibi İP'ye bakıyorum...
İki sloganı var:
Biri, "İyi Parti Türkiye'ye iyi gelecek." Biri de, "yüzünü güneşe dön Türkiye." Eee? Ne mana? Ne demek istiyorsun?
Bunları Komünist Partisi de söyleyebilir, Hıfzıssıhha Enstitüsü de.
Ha, Meral Hanım bir de "Türk ekonomisini dünyadaki ilk on ülkenin arasına yükselteceğiz" demiş.
İktidarın vaatlerine karşı çıkan, onları eleştiren muhalefet hep görülmüştür ama onları alıp papağan gibi tekrarlayan muhalefeti şimdi yeni gördük.
Alacağı sonucu da biliyoruz.
Pamuk eller cebe
"Gençlere 'harçlığından 1 TL Muharrem Abi'ne ver' diyeceğim."
İmzaya gerek yok.
16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
- Ayasofya'da namaz kılınması Yunanistan'ı rahatsız ettiTürkiye Filistin’in sesi olacakİşte günün gazete manşetleriKaza yapan aracı görenler şaşkına döndüHasan Sağındık'ın acı günüJandarma karakoluna roketatarlı saldırı!Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den tutuklandıİsrail'den yeni Türkiye kararı: İthalatı durdurdukYıldırım: Daha ne kadar sessiz kalacaksınızCumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hamas terör örgütü değildir'
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:52 Güneş 05:39 Öğle 13:06 İkindi 17:01 Akşam 20:22 Yatsı 22:01
- 18°C Adana
- 15°C Adıyaman
- 13°C Afyon
- 7°C Ağrı
- 15°C Amasya
- 13°C Ankara
- 21°C Antalya
- 16°C Artvin
- 16°C Aydın
- 13°C Balıkesir
- BIST: 101.540 -1.77
- Altın: 184,403 0.00
- Dolar: 4,4358 2.17
- Euro: 5,2632 1.24
Haybeden goygoy
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü
- Abdülaziz Bayındır imsakiye bastı
- 30 yıldır aralıksız oruç tutuyor!
- Anneannesini öldüren torunun ifadesi kan dondurdu!
- Aldığı her nefeste 70 dolar kazanıyor!
- Havalimanında acı son!
- Yıldız Tilbe "Allah kafirlere fırsat vermesin"
- İntihar mı, cinayet mi? Küvetteki ölümde büyük sır!
- Daire başkanından skandal! Hesap verecek
- Türk hackerlerdan İsrail'e dev darbe
- Bekir Bozdağ'dan 'Af' açıklaması
- Üst geçidin altına yaya geçidi!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.