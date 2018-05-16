Rahmetle, sevgiyle, merhametle buluşma ayı ramazan

Nihat Hatipoğlu / Sabah Gazetesi

Allah’ın Müslümanlara bahşettiği mübarek ramazan başladı. Orucun sadece aç kalmak olmadığını bilen Müslümanlar için bu ay cennet için bir anahtar, ahiret için sermaye.

Ramazan ayı, şeytanların zincirlendiği, kabir azabının hafifletildiği, Yüce Kitabın inmeye başladığı, içinde Kadir Gecesi gibi çok önemli bir zaman dilimini barındıran bir aydır. Bugün ramazanın birinci günü. Oruçluyuz. Şükürler olsun, Ramazan-ı Şerif'e ermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim orucumuzu, namazımızı, duamızı tüm ibadetlerimizi kabul etsin.

Rızasına uygun kılsın. Rabbim hepimize bu bereketli aydan en güzel şekilde istifade edebilmeyi nasip etsin.

Oruç, sahurla (imsak vakti) başlar ve iftarla (akşam ezanı) sona erer. Oruçlu kişi kalan saatlerde bir şey yemeyecek, içmeyecek ve eşiyle yakınlaşmayacaktır.

Nefsani arzularına geçici bir süre için ara verecek. Allah'ın diğer zamanlarda helal kıldığı şeyleri belli zaman diliminde kendine haram kılacaktır. Bu bir nefis terbiyesi, bir fedakârlık hamlesidir.

Oruç, yememek ve içmemekten ibaret değildir. Asıl oruç kalple ve diğer azalarla tutulur.

Rabbine tevekkül ederek kulluk derecesini yükseltmiş insanların orucu, kalp orucudur. Hz.

Peygamber (s.a.v.) "siz oruçluyken biri size sataşırsa ben oruçluyum desin" buyuruyor. Bu çok zor. Nefsimizi dizginlemek, kendimize hâkim olmak hakikaten zor. İşte bu günler, oruçlu olduğumuz günler, zoru başarmamız gereken günler... Belki beceremeyeceğimizi düşünüyoruz. Ama bu yolda gayret etmek hepimizin vazifesi.

Dilimizle oruç tutalım; sadece doğruyu, güzeli söyleyelim. Yeri geldiğinde susalım. Gıybetten özellikle kaçınalım. Gözümüzle oruç tutalım; harama bakmayalım.

Kulağımızla oruç tutalım; harama kulak vermeyelim.

Harama yaklaşmayalım. Helal yiyelim. Kalbimizle oruç tutalım;

Allah'ın rızasını dileyelim.

Oruçtan hoşnut olalım.



Bu ay bizlere sunulmuş büyük bir fırsattır. Fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Belki bir daha bu fırsatı yakalayamayız.

Geçen sene bu günleri yaşayıp bugün aramızda olmayanlar yok mu?

Günahlardan pişman olarak kendimize yeni bir rota çizelim.

Fırsatı tepmeyelim.

Ramazan, ahiret için bir sermaye. Cennet için bir anahtar.

Birbirimize nefret nazarıyla bakmak yerine sevgiyle kucaklaşalım. Bir arada olalım.

Birbirimiz için dua edelim.

Hangimizin duası kabul olunur, sadece Allah bilir.

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ORUÇLUYKEN SAKIN YÜZÜ ASIK OLMA

PEYGAMBER Efendimiz (sav) zaman zaman ramazan ayının nasıl geçirileceğini anlatmıştır. Hz.

Muhammed (s.a.v.) ramazanın önemini ve Müslümanların yapması gerekenleri şöyle ifade etmiştir:

İbn-İ Mesud (ra): "Allah Resulü (s.a.v.) oruçlu günümde tertemiz ve başı taranmış olmamı vasiyet etti ve buyurdu ki: Oruçlu gününde, sakın yüzü asık olma!"

Nice oruçlu kimseler vardır ki oruçtan nasibi, sadece açlık ve susuzluktur. Çünkü bu tür insanlar dedikodu eder, hak yer, zulüm ederler. Oruçtan nasip alamazlar.

Oruçlu eğer yalan sözü ve başkalarını kandırmayı bırakmazsa Allah'ın onun yemesini, içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur. Yani gerçek bir oruç tutmuş olmaz. Bu orucun manevi bereketini kazanamaz.

Ramazanın ilk gecesi olduğu zaman, cehennem kapıları kapanır, onun hiçbir kapısı açılmaz.

Cennet kapıları açılır, o kapılardan hiçbiri kapanmaz. Bir seslenici şöyle seslenir: 'Ey hayır isteyen gel, koş! Ey şer isteyen, (kötülüklere karşı) kendini tut!' O ayda Allah'ın cehennemden azatlıları vardır. Bu, ramazan bitinceye dek her gece tekrarlanır.

(Tirmizi)

Her kim inanarak ve karşılığını sırf Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.

(Buhari, Müslim)

Her şeyin bir zekâtı vardır, cesedin zekâtı ise oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır. (İbn-i Mace)

Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır; cehennem kapıları kilitlenir; şeytanlar zincire vurulur. (Buhari, Müslim)

Cennette Reyyan adında bir kapı vardır. Bu kapıdan oruçlular çağrılır. Kim oruçlulardan ise oraya girer, giren ise asla susamaz.

(Buhari, Müslim)

Kim Allah yolunda farz orucu olarak bir gün oruç tutarsa Allah, onu cehennemden, yerler ve gökler arasındaki mesafe kadar uzaklaştırır.

(Taberani)

Ben uyuyorken, iki adam gelip iki koltuğumdan tutarak çıkması zor bir dağa götürdüler ve "Buraya çık" dediler. "Çıkamam" deyince "Biz sana onu kolaylaştırırız" dediler.

Dağa çıkıp ortasına gelince aniden kuvvetli sesler duyuldu. "Bu sesler nedir?" deyince "Cehennem halkının feryadı, dediler. Tekrar gitmeye başladık. Bir de gördük ki avurtları yarılmış, bu yarıklardan kanlar akan, ayakları bağlanmış bir topluluk!

"Bunlar kim?" deyince "Oruç tutmayanlar, dediler.

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BİR DUA

Hz. Aişe'nin duası

EY ALLAH'IM! Ben senden hayrın tamamını, şu anda olanını, geleceğini, bildiğimi ve bilmediğimi talep ederim. Şerrin bütününden, şu anda olanında ve geleceğinden, bildiğimden ve bilmediğimden sana sığınırım.

Senden cennet ve cennete yaklaştırıcı söz ve hareketleri isterim. Ateşten, ateşe yaktırıcı söz ve hareketlerden de sana sığınırım.

Senin kulun ve Resulün Muhammed (s.a.v.)'in senden istediği hayrı senden istiyorum.

Kulun ve resulün Muhammed (s.a.v.) her neden sana sığınmışsa ben de aynı şeyin şerrinden sana sığınırım. Senden isteğim, bana herhangi bir işi takdir buyurduğun zaman onun neticesini doğrulukla sona erdirmendir.



Ey rahmet edenlerin en fazla rahmet edeni!

Bütün bunları rahmetinden talep ederim...

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BİR AYET

(O SAYILI GÜNLER), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. (Bakara-185)



BİR ESMA

ALLAH (C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah. Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."



BİR HADİS

"ORUÇ perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa "ben oruçluyum" desin (ve ona bulaşmasın)." (Buhari)



BİR SÜNNET

TERAVIH NAMAZI KILMAK: Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan 20 rekâtlık namaz.

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SORU - CEVAP



Mukabele nedir?

Mukabele karşılıklı Kuran'ı takip etmek demektir. İyi bilen biri Kuran'ı okur, diğerleri de takipederler. Hz. Peygamber her yıl ramazanda bir kez Cebrail'e, inen ayetleri okur; Cebrail de takip ederdi. Mukabele ramazan ayının güzel bir geleneğidir.



Televizyondan hatim takip edebilir miyim?

Elbette takip edebilirsiniz. Ancak sizin de okunan ayetleri dilinizle ve gözünüzle takip etmeniz gerekir. Yoksa sadece dinleme sevabı alırsınız. Hatim yapmış olmazsınız.



Namaz kılmayan bir kişi oruç tutabilir mi?

Namaz ve oruç iki ayrı farzdırlar. Elbette ki Müslüman'ın beş vakit namazını kılması ve orucunu tutması gerekir. Bu farzdır. Ancak namaz kılmayan veya kılamayan bir kişiye "oruç tutamazsın" deme hakkına sahip değiliz. Kişi neyi yapabilirse o onun için iyidir. Tümünü yapamayana, tümünü terk et demek doğru değildir.